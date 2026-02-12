Ir al contenido principal

Fórmula 1

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Christian Horner parece estar negociando su regreso a la F1, ya que MSP Sports Capital estaría interesada en una inversión conjunta en Alpine.

Christopher Otto
Publicado:
Flavio Briatore habla con Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Flavio Briatore habla con Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

El regreso de Christian Horner a la Fórmula 1 podría estar cada vez más cerca. Según un informe de Sky News, el exjefe del equipo Red Bull está manteniendo conversaciones con MSP Sports Capital, el fondo de inversión que lleva desde finales de 2025 buscando la adquisición de un equipo del Gran Circo y que en estos últimos meses ha sido fuertemente vinculado al equipo Alpine.

MSP Sports Capital se desprendió de sus acciones de McLaren Racing en septiembre de 2025 y desde entonces no había hecho mucho ruido, pero ahora parece que Horner se ha unido al grupo desempeñando un papel clave en este sentido.

La era de Horner en Red Bull terminó en julio de 2025. Laurent Mekies, anterior director de Racing Bulls, asumió su cargo como director en el equipo de Milton Keynes. Desde entonces, el nombre de Horner también se vinculado a diferentes equipos del paddock.

Horner no solo quiere participar en un equipo de F1

"Bueno, hasta ahora he estado en casi todos los equipos de la parrilla", respondió Horner cuando se le preguntó por los últimos rumores, pese a que desde su salida de Red Bull él se ha mantenido deliberadamente al margen. "Es halagador que a menudo haya estas especulaciones".

Pero Horner tiene claras sus prioridades. No todas las oportunidades justificarían un regreso. "Solo volvería si llega la oportunidad adecuada, para trabajar con las personas adecuadas, que piensen como yo y que quieran ganar", aclaró.

No le interesa solo participar. Además, si finalmente regresa a la F1, asegura que sería muy diferente a su rol anterior como jefe de equipo: "He cumplido con mi deber. Si volviera, sería en una función algo diferente a la que he desempeñado durante 21 años".

Más sobre Horner:
Christian Horner will nicht mehr an den Kommandostand

Christian Horner ya no quiere volver al puesto de mando

Foto: Motorsport Images

El interés de los inversores externos por la F1 alcanza niveles récord. Según Horner, hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Sin embargo, no se deja presionar. Su carrera también podría terminar con el capítulo Red Bull.

"He tenido una trayectoria increíble", dice el directivo de 52 años. "Solo volvería por algo que fuera realmente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar".

El informe de Sky News ofrece ahora detalles más concretos. Según dice, MSP Sports Capital no actúa en solitario. Un amplio grupo de inversores ya ha mantenido conversaciones con Horner. E incluso entre ellos se encuentran particulares adinerados, family offices e inversores institucionales.

¿Horner como figura clave de un próximo proyecto de F1?

"MSP formaba parte de un gran grupo que mantuvo conversaciones con Horner sobre el apoyo a su próximo acuerdo en la categoría", afirma el informe. La variedad de socios es considerable.

Alpine lleva años luchando por alcanzar la cima. Un hombre con el historial de éxitos de Horner podría dar el impulso decisivo al equipo de fábrica de Renault. Sus 21 años en Red Bull le avalan.

Queda por ver si las conversaciones se traducirán en hechos. Horner se muestra ostensiblemente tranquilo y se mantiene abierto a todas las posibilidades. Las próximas semanas revelarán si las especulaciones se concretan o se desvanecen.

