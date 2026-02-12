Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Al final del segundo día del test de Bahréin, Max Verstappen compartió su sincera opinión sobre la nueva normativa de la Fórmula 1 para 2026, que no le ha impresionado en absoluto. Durante una rueda de prensa en inglés, describió el paquete como "anti-competitivo" y "Fórmula E con esteroides".

En el encuentro con los medios de comunicación en neerlandés que siguió, el tetracampeón fue un paso más allá y reveló que le resultaba tan desagradable pilotar el coche que ya el año pasado le dijo a Red Bull que ni siquiera quería seguir probándolo en el simulador.

"La sensación en la vida real es la misma que en el simulador. A veces, ciertas cosas se sienten un poco mejor o peor en el simulador, pero esta vez fue realmente lo mismo. Tengo que decir que en Red Bull lo solucionaron muy rápidamente, teniendo el simulador a punto. Así que muy pronto supe que no necesitaba pasar demasiado tiempo en él", respondió cuando le preguntó Motorsport.com.

Aunque la última parte la dijo con una sonrisa, Verstappen dejó claro que en realidad lo decía en serio. "El año pasado, en un momento dado, dije deliberadamente que no quería volver a conducir en el simulador. Me parecía tan malo en comparación con 2025, que pensé: '¿Sabes qué? Me centraré en el coche del año pasado en el simulador, y ya veremos qué pasa con el resto este año. Simplemente no es bueno".

Cuando se le señaló que a veces tampoco le gustaban los monoplazas con efecto suelo que estaban vigentes hasta la campaña pasada, el holandés respondió: "Sí, pero aún así eran diez veces mejores que estos".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Según Verstappen, los puntos débiles del nuevo reglamento de la F1 son numerosos. "Para empezar, eres muy ineficiente en las rectas en términos de energía. En esta pista no es tan malo, pero también vamos a circuitos donde será un verdadero drama. Y luego está toda la sensación en el coche en términos de agarre y cómo tienes que conducirlo: simplemente no es divertido".

"Lo siento, pero esto pertenece a la Fórmula E".

Al cuatro veces campeón del mundo le parece antinatural. George Russell ya ha explicado que los pilotos tendrán que abordar las cosas de forma más táctica. La forma más rápida de tomar una curva ya no es necesariamente la mejor para el tiempo total de la vuelta. Se pueden ganar dos décimas en una curva, pero como se recuperará menos energía, los pilotos podrían perder hasta tres décimas en las rectas.

"Sí, más o menos es así. Y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? En determinadas curvas y en determinados circuitos, es mejor tomar la curva un poco más despacio para recuperar más energía para la recta. Lo siento, pero eso pertenece a la Fórmula E".

Todo esto, por supuesto, no contribuye a aumentar la motivación de Verstappen para un futuro a largo plazo en el Gran Circo: "Mira, seguimos compitiendo en la Fórmula 1 y eso es genial. Pero una vez que ya has ganado y lo has conseguido todo, entonces ya no es realmente necesario [quedarse]. Hay muchas otras cosas bonitas que puedes hacer. Y sin duda voy a hacerlas, quizá ya este año, y también en los próximos. Así que esto ciertamente no ayuda a seguir adelante durante mucho tiempo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images a través de Getty Images

Puede que esta noticia no sea bien recibida por algunos aficionados a la F1, pero Verstappen bromeó: "Entonces correré en otro sitio, ¿no? ¡Podemos hacer una buena barbacoa allí y quizá montar una carpa para fiestas junto a la pista!".

Esto subraya que Verstappen se está centrando cada vez más en las carreras de resistencia y GT3: "Especialmente si el coche no es agradable de conducir, entonces me ocupo de otras cosas. Trabajo duro para que el coche GT3 esté en buenas condiciones; de hecho, esta mañana también estaba trabajando en eso".

"Algunas personas no estarán contentas con mis comentarios"

Verstappen dice que no le preocupa demasiado si su futuro está en la F1 o en otra parte, pero puede que no sea así para la FIA y Liberty Media. "Creo que quizá no se dieron cuenta de lo malo que sería, pero ya veremos. Como he dicho, este circuito no está tan mal. Cuando vayamos a Melbourne, será donde realmente veremos lo mucho que hay que levantar el pie en una recta".

El neerlandés es el primer piloto de F1 que habla tan abiertamente sobre sus preocupaciones con respecto a la nueva normativa. Reconoce que no todo el mundo apreciará sus comentarios, pero insiste en que solo quiere compartir su opinión sincera con los aficionados: "Sí, por supuesto que habrá algunas personas que no estén contentas con mis comentarios de hoy. Pero al final, realmente no me importa. Yo no hice las reglas, así que no deberían enfadarse conmigo por algo que yo no he creado", remachó.