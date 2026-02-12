Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Al inicio de los test de invierno en Bahrein, la mayoría de las conversaciones en el paddock de Fórmula 1 giran en torno a dos palabras: relación de compresión. Los rivales están vigilando de cerca la unidad de potencia de Mercedes, que cumple con el límite de 16:1 en las pruebas estáticas, pero puede alcanzar una relación superior cuando está funcionando en pista.

Audi, Ferrari y Honda solicitaron inmediatamente aclaraciones en una carta conjunta dirigida a la FIA, mientras que se entiende que la postura de Red Bull es más matizada de lo que se pensaba inicialmente. Ahora corresponde a la FIA responder a la pregunta de si quiere ajustar los procedimientos de medición o no —y, en caso afirmativo, en qué plazo—.

Un primer paso en ese proceso sería lograr la supermayoría necesaria en el Comité Asesor de Unidades de Potencia, con cuatro de los cinco fabricantes de motores, así como la FIA y la FOM.

Sin embargo, Vowles deja claro que vería una intervención de ese tipo como algo completamente contrario al ADN de la F1. "Mi postura firme es que la unidad de potencia que tenemos en el coche cumple completamente con la normativa. No es un mes de trabajo, sino varios años de trabajo para llevar la unidad de potencia a ese nivel. Como deporte, tenemos que asegurarnos de que esto no se convierta en una categoría BOP. Esto es una meritocracia, donde el mejor resultado de ingeniería es recompensado como consecuencia, no castigado", declaró Vowles a los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Estoy seguro de que otros equipos están enfadados. No fueron capaces de lograr lo que hizo Mercedes, pero también debemos tener cuidado. Ahora mismo, no creo que haya una persona en el pitlane que pueda decirte cuál es la mejor unidad de potencia, y solo nos estamos centrando en un detalle de ella".

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Mi esperanza es que prevalezca el sentido común y que, como deporte, reconozcamos que estamos aquí para ser una meritocracia, y que la mejor solución de ingeniería gane como resultado de ello. Por lo tanto, estamos donde estamos ahora mismo, pero mantengo que nuestra unidad de potencia cumple completamente con toda la normativa".

Vowles subrayó que es precisamente por esta razón —porque Mercedes lleva todo al límite absoluto— que estaba decidido a contar con una unidad de potencia Mercedes en los coches de Williams. "He estado con Mercedes durante 23 años, prácticamente desde el inicio de mi carrera siempre he formado parte de ello. El día que me incorporé [a este equipo], renové el acuerdo con Mercedes aquí en Williams prácticamente por esa razón: porque son increíblemente buenos ante cambios de reglamento, interpretando las normas exactamente como están escritas y asegurándose de llevar los límites de la ingeniería al máximo. Eso es exactamente lo que representa ahora mismo la unidad de potencia para Mercedes".

Cambiar los procedimientos es más complejo de lo que parece

Vowles añadió que ajustar los métodos de medición es más fácil decirlo que hacerlo. "En primer lugar, tienen que elaborar una normativa, y buena suerte con eso, en la que estés probando las unidades de potencia en las condiciones en las que intentas rodar en pista. Cualquiera que sepa algo sobre relaciones de compresión, incluso si has trabajado en tus propios coches, sabes que normalmente quieres hacerlo en condiciones ambientales".

"Estoy seguro de que pueden determinar una forma de probarlo, pero el siguiente elemento es que ahora hay dos pasos más. Uno: ¿cumplimos incluso con cualquier cambio reglamentario futuro? Nadie lo sabe con certeza. Y el segundo elemento es qué haces cuando efectivamente has cambiado las reglas. Eso significa que, si no somos legales bajo esa nueva norma, habría ocho coches que no podrían participar en la parrilla. Y a eso me refería cuando decía que, como deporte, tenemos que pensar realmente cuáles son las implicaciones de este cambio".

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

En defensa de la FIA, el jefe de equipo de Williams reconoció que el organismo rector nunca puede mantener satisfechos a todos en el paddock y que regular la F1 es una tarea extremadamente difícil, especialmente al inicio de un nuevo ciclo reglamentario.

"Para defender a la FIA, la FIA tiene un trabajo complicado. Tienes equipos con miles de personas pensando en cómo podemos interpretar las reglas de una forma inteligente. Seamos claros, eso es lo que hacen los equipos, y por eso amamos este deporte. Es difícil [para la FIA]. Hay unas 20 personas intentando luchar contra 10.000 en la parrilla. Probablemente no sea esa cifra exacta, pero se entiende la idea".

"La FIA hace un trabajo realmente bueno, en líneas generales, encontrando el límite entre una interpretación inteligente y permitir que siga adelante. Lo que estoy diciendo aquí es que debemos asegurarnos de que no esté simplemente impulsado políticamente por otros equipos que ahora no pensaron en innovaciones inteligentes, y el trabajo de la FIA es adoptar una línea de actuación correcta en todo esto".