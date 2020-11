Checo Pérez, anuncio a medias sobre su futuro en F1

Muchas nueces y poco ruido. Sergio Pérez convocó una reunión con medios latinos en Bahrein, a las 18:00h (hora española, a las 11:00h en su país), y fue posponiendo el encuentro hasta que una hora después al fin arrancó la conferencia.

Con ciertos problemas técnicos, aún hubo que esperar más hasta la primera pregunta (que por cierto solo escucharon quienes estaban en la call con el piloto). Y ahí ya reveló que no escucharíamos nada nuevo.

Tras hablar de un aspecto de la carrera del domingo, declaró: "En cuanto a Fórmula 1, a corto plazo, es todo o nada... Es solo Red Bull, que como han dicho ya ellos públicamente, van a esperar hasta el final de la temporada. Y la otra opción es tomarme un año sabático".

"Me tomaría un año para considerar qué quiero hacer de mi vida, de mi carrera... extraño tanto... y podría regresar a un gran proyecto en 2022 o decidir que ya no quiero seguir en las carreras. No querría tomar una decisión apresurada y por eso me tomaría ese año sabático para pensar lo que quiero".

¿Iría Checo Pérez a otra categoría?

No. Como él mismo defiende otra vez, o en la Fórmula 1 o en casa, recapacitando sobre su futuro.

"No tengo una categoría que me motive lo suficiente para ir allí. Si no es F1 quiero tomarme un tiempo para mí, para ver qué quiero de mi vida personal y profesional, tomarme un tiempo para pensar todo".

¿Sería Checo Pérez suplente en Fórmula 1?

Una de las cosas sorprendentes que desveló Pérez es que hay opción de ser "piloto reserva de uno de los equipos más grandes de la F1", aunque admitió que no le motiva mucho estar viajando todo el año, fuera de casa, y con el rol de piloto suplente.

¿Está el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La otra 'bomba' fue que ya hay posibilidades de fichar por algún equipo en 2022, cuando la Fórmula 1 estrene nuevas reglas técnicas: "Tengo opciones para volver a la F1 en 2022, así que no sería un problema tomarme un año sabático".

"Un año te aleja un poco de la competencia, pero las reglas van a cambiar para 2022, y al regresar, con mi experiencia, estaría a mi nivel otra vez. Todos empezaremos de cero".

El dardo a otros pilotos de la Fórmula 1

Hay pilotos que quizás no han hecho lo suficiente y estarán en la F1, 10 que han tenido méritos y otros 10 de relleno. Así de tajante fue Checo Pérez ante la posibilidad de que él se quede sin sitio en la parrilla.

"No me estoy yendo por malo, si fuese así sería el primero en irme a casa".

Más información, a continuación

