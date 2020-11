El controvertido enfado de Vettel con Leclerc en Bahrein

Sebastian Vettel estuvo por delante de Charles Leclerc durante todo el fin de semana del GP de Bahrein, pero en la segunda salida, una acción entre ellos cambió el orden y provocó un enorme enfado en el alemán.

El monegasco, que salía más atrás, se lanzó con todo por el interior, colándose en la trazada que estaba a punto de hacer el tetracampeón. Una maniobra que se ve decenas de veces por carrera, pero que a priori se saltó un código entre compañeros en Ferrari.

Vettel recurrió instantáneamente a la radio exclamando: "¡Otra vez! ¡Quiero decir, simplemente no puede hacer eso como si yo no esutviera ahí!".

"En serio, es lo mismo que en Austria", dijo en referencia al accidente que les hizo abandonar en el GP de Estiria en julio tras toque de Charles.

"Toda la mañana hemos estado hablando de darnos espacio y entonces va y se mete por el hueco más pequeño que ni existe, rezando para que el otro le vea y se aparte del camino", continuó, sugiriendo que en la reunión de Ferrari habían acordado no arriesgar en la salida.

Sin embargo, la frase que llamó más la atención fue la siguiente: "Esta vez ya sabes... ¿deberíamos habernos chocado? ¿Quizás habría sido la mejor opción?".

Aunque Vettel lo dijo preguntando, ironizando con que esa parecía ser la elección de su compañero, hubo quien lo interpretó como una amenaza, y dado que ocurrió en el reinicio de la carrera tras el tremendo accidente de Grosjean que habíamos vivido, pronto llegaron las críticas en redes sociales.

Luego, ante los medios de comunicación, ya mucho más calmado, el #5 fue más cauto. "Creo que no tenemos que darle mucha importancia. Obviamente apenas había hueco, y posiblemente tres coches llegando juntos a la primera curva a veces funciona, pero la mayoría de las veces no sale bien. Hablamos de ello para poder seguir adelante, no es gran cosa".

Leclerc también admitió que ambos se habían podido explicar, y ofreció su punto de vista: "Sí, hablamos de ello. Bueno, por mi parte, lo único que puedo decir es que obviamente había poco hueco, pero no como en Estiria, donde no me puse en un lugar visible".

"Esta vez intenté ir más lejos para que me viera. Sí, como mencionó Seb, había muy poco espacio, pero lo intenté, y me aseguré de que me viera, y entiendo que se puede argumentar que probablemente no había suficiente hueco siendo dos coches del mismo equipo, pero así es".

La buena noticia para ambos es que solo quedan dos carreras y dejarán de ser compañeros de equipo. Leclerc se queda y recibirá a Carlos Sainz a su lado, y Vettel irá al lado de Lance Stroll en Aston Martin.

La mala, que la siguiente carrera es en pocos días... y en la misma recta de meta.