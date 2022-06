Así explica McLaren su caos en el pitlane de Canadá

Cargar el reproductor de audio

Lando Norris comunicaba por radio que estaba en el pitlane. Su ingeniero le confirmó la recepción del mensaje. Poco después, Norris se encontraba en la caja donde deben parar los coches, frente al box de McLaren, y nada salió bien: en la parte delantera izquierda le ponían el neumático equivocado, y no había neumático para la derecha. Pasaron casi 20 segundos antes de que el caos se acabara y Norris pudiera salir con un nuevo juego de duros.

¿Cómo pudo ocurrir eso? El jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, se mostró visiblemente incómodo con esa pregunta tras el Gran Premio de Canadá 2022 en Montreal. Por ello, fue escueto y habló de un "problema de comunicación" que llevó al fallo en doble parada de Ricciardo y Norris.

"No quiero entrar en demasiados detalles porque tenemos que tratarlo internamente. Tenemos que analizarlo y hacerlo mejor la próxima vez", dijo Seidl.

El equipo estaba avisado de que Norris iba a entrar a por neumáticos en Canadá

Daniel Ricciardo, al que McLaren había cambiado los neumáticos unos instantes antes (y con una parada muy mejorable), reconoció "un poco de confusión" incluso viéndolo por su retrovisor, y lo achacó a una "decisión tardía" de entrar en boxes. Probablemente por eso "algo salió mal" en el cambio de gomas, especulaba.

Sin embargo, los mecánicos de McLaren estaban avisados mucho antes: Norris estaba en la recta trasera, saliendo de la horquilla, cuando se instauró la fase de coche de seguridad virtual en la vuelta 19. Y enseguida preguntó al equipo: "¿Qué hacemos?". La respuesta no se hizo esperar: "Entra en boxes".

Una vez allí, Norris tuvo que esperar brevemente a que Ricciardo se marchara, y luego ocupó su lugar frente a los boxes. Pero de repente todo se volvió agitado, y los mecánicos gesticulaban de manera exagerada porque los neumáticos de Norris no estaban listos.

Norris se enfadó, no daba crédito en el pitlane de Montreal

¿Cómo vivió Norris la escena caótica del circuito de Gilles Villeneuve y cómo podría explicarla? El piloto de McLaren se desentendió ante la prensa: "Seguramente sabéis más que yo. Solo vi lo que vosotros visteis. Me ponían diferentes neumáticos, y luego me faltaba uno. Así que no tengo ni idea".

Norris parecía dolido. No solo perdió casi 20 segundos en esa parada en boxes, sino que no sacó nada bueno de la carrera. "Todo salió mal. Apenas hubo cosas positivas", afirmó. Y entonces emitió un veredicto condenatorio: "El coche no es lo suficientemente bueno".

Dice que él y Ricciardo fueron "probablemente los más lentos" con el MCL36 en Montreal. "Entonces no puedes adelantar y no haces nada. Pero un día como este es bueno, porque demuestra que aún nos faltan muchas cosas. Porque nunca vemos el verdadero ritmo, y a veces tenemos la suerte de estar ahí. Pero así puedes ver dónde estamos realmente".

El rendimiento de McLaren no depende de un circuito en particular, continúa Norris. Y en cuanto a si eso ha hecho desaparecer todas las esperanzas para el resto de la temporada, se limitó a decir: "Sí".

Y sentenció: "Ahora quiero darme un baño fresco, tomarme un helado y luego irme a casa".

Para más inri, el piloto inglés, en su segundo cambio de neumáticos en la vuelta 50, cuando estaba en medio del pelotón intentando una estrategia un poco más alternativa para superar a sus rivales, ironizó por la radio señalando el fallo de su equipo.

"Vale, box para adelantar confirmado, box ahora", indicó cuando se aproximaba al garaje para recalcar el error de McLaren y que no se volviera a repetir. "Lando en el pitlane", dijo en un tono bastante peculiar cuando apretó el botón del limitador.

Ricciardo, también sin posibilidades en la carrera de Canadá

Ricciardo tampoco acabó mucho más feliz en Canadá: "Probablemente no fue una carrera limpia. Fue una de esas carreras en las que sentí que estaba aguantando. Hubo algunos adelantamientos con DRS, pero no diría que tuviéramos ningún punto fuerte. No conseguimos hacernos notar".

"Adelanté un par de veces en la chicane final, pero creo que fue a dos coches con neumáticos más viejos. Simplemente éramos lentos y estábamos fuera de las zonas importantes", explicó el australiano de McLaren.

Los pilotos de McLaren tuvieron que cuidar el coche en Canadá

Y eso no fue todo: tanto Norris como Ricciardo tuvieron que salvar su coche en la fase final de la carrera. El jefe del equipo, Andreas Seidl, habló explícitamente de los frenos. Por eso Ricciardo no pudo atacar al final, y acabó 11º, a 4,8 segundos de los puntos. Norris, por su parte, terminó a nueve segundos en la 15ª posición.

Para Seidl fue, por tanto, "un fin de semana decepcionante por muchas razones". Por una parte habló de los "procedimientos defectuosos en la carrera" y por otra de la "falta de ritmo del coche".

"En general tuvimos dificultades", dijo Ricciardo.

Por sacar algo positivo, el porpoising no fue tan dramático en Canadá como lo había sido una semana antes en el GP de Azerbaiyán. "Después de Bakú descubrimos que algo se había roto, y por eso mi rebote había sido tan malo", reveló Ricciardo. "En Canadá fue mejor. En este circuito hay grandes baches antes de la curva 8 que te molestan un poco hacia el final de la carrera, pero nada más".