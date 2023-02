Estos son los cambios del nuevo Ferrari que se aprecian poco

Cargar el reproductor de audio

En el primer vistazo, el Ferrari SF-23 para la temporada 2023 no parece una revolución, sino una evolución del F1-75 2022 pieza a pieza. Pero si en conjunto no impresiona y no cuenta con formas completamente cambiadas, analizándolo sección por sección se encuentran muchas novedades en comparación con el último monoplaza nacido en Maranello.

La primera gran novedad del nuevo Ferrari comienza con el morro, ahora menos puntiagudo y, sobre todo, anclado al segundo elemento del alerón delantero. En el morro, bajo el logotipo del Cavallino Rampante sigue esa admisión o entrada de aire, pero ya no es NACA (tiene diferente fin aerodinámico). En los endplates del alerón, en cambio, se han modificado los perfiles de los aletines, colocados ahora más altos y con una progresión más sinuosa.

Ferrari SF-23 1 / 5 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23 2 / 5 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23 3 / 5 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23 4 / 5 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23 5 / 5 Foto de: Ferrari

Pasando a la parte central del coche de Carlos Sainz y Charles Leclerc para 2023, aparecen dos sopladores junto a los reposacabezas al lado del piloto, claramente visibles en las fotos tomadas desde detrás del coche. Es de suponer que la toma que deja pasar el aire podría haberse abierto en la zona del Halo.

Y es precisamente el Halo el que presenta una novedad, con la suma de una pequeña toma de aire en la parte superior. La toma de aire como tal se ha mantenido más o menos igual que el año pasado, mientras que el capó se ha modificado ligeramente.

Interesantes son los pontones, que conservan el mismo concepto que el F1-75 pero presentan varias novedades. La primera es la tendencia de la carrocería hacia atrás, con la clara intención de llevar el flujo de aire hacia el travesaño del alerón, pero sin aprovechar la solución adoptada por Red Bull Racing la temporada pasada y parece que adoptada por casi todos los equipos -menos Haas F1 Team- en este 2023.

También en el 'vientre' del coche cambian las rejillas. El F1-75 tenía una fila de orificios muy bonita y bien hecha, pero fija. Para cerrar los cortes de la carrocería era necesario colocar un panel bajo la carrocería, mientras que este año será diferente. Hay cinco respiraderos fijos en la parte horizontal de los pontones, distinguibles porque no están pintados (son negro carbón) justo detrás de la boca de los pontones.

El resto de las aperturas están situadas en dos paneles, una a cada lado: eso sugiere que, en función de las temperaturas encontradas en las diferentes condiciones de los distintos circuitos, Ferrari podría disponer de componentes con un número variable de rejillas, con el fin de elegir la más adecuada carrera a carrera.

La suspensión mantiene la filosofía de la F1-75: push-rod delante y pull-rod detrás.

Vuelve a verlo: La espectacular presentación del Ferrari F1 de Sainz y Leclerc