Button explica por qué Hamilton no encuentra el ritmo con el W14

Después de una temporada para olvidar, Lewis Hamilton continúa sin encontrar buenas sensaciones al volante del Mercedes y después de su primera temporada sin victorias en la Fórmula 1 en 2022, parece que, al menos juzgando el actual rendimiento del W14, el de 2023 no parece ser el año perfecto para romper esa mala racha.

Sin embargo, todo podría cambiar en las próximas semanas. Si bien en el GP de Australia el equipo alemán dio un paso adelante y el siete veces campeón del mundo acabó segundo, sólo por detrás del ganador, Max Verstappen, el potencial del monoplaza de la estrella plateada parece que ha llegado a su cúspide y los ingenieros están trabajando desde hace semanas en un paquete de actualizaciones que cambiará radicalmente el coche que en estos momentos conocemos.

Una de las principales razones para llevar a cabo estas modificaciones ha sido Lewis Hamilton, que desde el curso pasado pedía a gritos cambios en el concepto tanto para mejorar el vehículo, como también para favorecer su estilo de pilotaje y poder exprimir al máximo el potencial del coche, algo que en estos momentos no puede hacer.

Jenson Button, expiloto de la Fórmula 1 y excompañero del piloto británico en McLaren, habló en Sky Sports recientemente y reveló la razón por la que él cree que Hamilton no está consiguiendo rendir al nivel de las temporadas anteriores a 2022, donde conquistó seis títulos de 2014 a 2020.

"Tiene que ver con lo que él siente en el coche. Creo que ese es el mayor problema de Lewis en este momento. Se nota que pisa el acelerador de forma bastante agresiva, frena de forma bastante agresiva y lo hace todo de forma agresiva a través del volante".

"Es un piloto que realmente necesita sentir lo que está pasando en la parte trasera del coche a través de sus manos", explicó el actual asesor de la escudería Williams, quien achaca a ese estilo de pilotaje tan agresivo su falta de ritmo actual.

"No consigue detectar esas sensaciones, así que no tiene la confianza en sí mismo para poder empujar el coche al límite, y estos coches son complicados, sobre todo en clasificación, que si no tienes esa confianza no puedes sacarle el máximo partido", concluyó el expiloto de Fórmula 1.

Lewis Hamilton al volante del Mercedes F1 W14 en el GP de Australia

