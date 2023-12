Cómo y cuándo Bottas se dio cuenta de que no podía vencer a Hamilton

Tras la sorprendente retirada de Nico Rosberg, flamante campeón del mundo de F1 en 2016, Valtteri Bottas dejó Williams para fichar por Mercedes en el año 2017, donde estuvo junto a Hamilton hasta su salida del equipo a finales de 2021.

Durante el tiempo que pasaron juntos, Lewis Hamilton ganó 50 grandes premios y cuatro títulos de pilotos, mientras que Bottas sólo consiguió 10 victorias. Para competir contra su compañero de equipo, Bottas cree ahora que tenía que estar en un estado continuo de autoconvicción.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, el piloto finlandés dijo: "Tienes que estar en un continuo estado de autoconvicción. Estuve en negociando conmigo mismo durante cinco años porque cada año quería volver, luchar por el título y tenía que creer en mí mismo".

Bottas reconoció que no fue hasta su última temporada en Mercedes en 2021 cuando aceptó haber perdido en el mano a mano: "Sólo cuando supe que iba a dejar el equipo entonces me di cuenta de que estaba un poco más fino con ciertas cosas".

"Me estaba permitiendo aceptar cosas. Así que, seguro, a lo largo de tu carrera, pasas por ese tipo de cosas. Con Lewis, sólo en el último año pude aceptar que en igualdad de condiciones durante una temporada completa, me costaba mucho batirle y que probablemente él es mejor en ciertas áreas. Como piloto de carreras, es difícil admitir algo así".

Bottas supuso entonces que Sergio Pérez podría estar ahora "pasando por una experiencia similar" con su compañero de equipo en Red Bull, el tres veces campeón del mundo Max Verstappen.

Cuando se le preguntó a Bottas si necesitaba que todos en Mercedes siguieran diciéndole que él podía vencer a Hamilton, respondió: "No, fueron reuniones bastante abiertas".

"Todo se basa en hechos y en lo que pueden ver a través de los datos de los coches. Se podía ver la diferencia media en clasificación o en ritmo de carrera. No se ocultó nada. No me arrepiento de nada porque era una situación complicada para mí, ya que además todos los años tenía un contrato para sólo un año".

"Sabía que si quería luchar por el título, tenía que estar centrado en este equipo. Si empezaba a ser un gilipollas, perdería mi trabajo muy fácilmente. Siempre podían conseguir a otro piloto", finalizó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!