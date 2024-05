Newey revela sus planes para dar un paso atrás de la F1 y pensar

Esta semana, Red Bull anunció que Newey dejará la escudería de Milton Keynes después de una etapa de casi dos décadas, en la que jugó un papel importante en el diseño de los coches que ayuaron a Sebastian Vettel y Max Verstappen a ganar múltiples títulos.

Pero en medio de la política interna que ha dividido a Red Bull desde principios de este año, Newey sintió que era el momento adecuado para dejar el equipo. Aunque seguirá trabajando en su hipercoche RB17, se alejará de la F1 y será libre de unirse a otros equipos a partir de marzo de 2025.

Eso le daría a Newey tiempo para marcar la diferencia de cara al cambio de reglamento de 2026, pero en medio del fuerte interés de Ferrari, el hombre de 65 años dijo que actualmente no tiene "ningún plan" para unirse a un equipo rival, ya que primero necesita un tiempo fuera de la categoría.

"La Fórmula 1 lo consume todo y he estado en ella durante mucho tiempo", dijo Adrian Newey a Sky Sports F1.

"2021 fue un año realmente ajetreado debido a la apretada batalla con Mercedes durante todo el campeonato, y al mismo tiempo poniendo toda la investigación y el desarrollo en el RB18, que es el padre de esta generación de coches".

"No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado".

Cuando se le preguntó cuánto tiempo llevaba pensando en su decisión, respondió: "Un poco, si soy sincero".

Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing

"Supongo que durante el invierno un poco y luego como los acontecimientos se han desarrollado este año, pensé ... Tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir".

"Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un respiro y hacer balance de mi vida".

"Mandy, mi mujer, y los perros, probablemente nos vayamos de viaje. Cogeremos una autocaravana o algo así y nos iremos a Francia a disfrutar de la vida".

"Quizá en algún momento, no sé cuándo, me meta en la ducha, me diga: 'Bien, ésta va a ser la próxima aventura'. Ahora mismo no hay ningún plan".

Lewis Hamilton fichará por Ferrari procedente de Mercedes en 2025, y dijo que Newey estaría en lo más alto de la lista de personas con las que le gustaría trabajar en la F1.

"Sinceramente, es muy amable por parte de Lewis decir eso y me siento muy halagado", respondió Newey cuando se le recordaron los comentarios de Lewis Hamilton.

"Pero en este momento es sólo el momento de tomar un poco de descanso y ver qué pasa después".