Bearman afirma ser el "principal responsable" de su fichaje por Haas F1

Oliver Bearman afirma que su sorprendente participación con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudí fue un "factor importante" para conseguir su asiento de F1 en Haas F1 Team de cara a 2025, sobre todo debido a su complicada temporada en la Fórmula 2.

El piloto británico fue confirmado por Haas la semana para formar parte de su alineación para el próximo curso. El anuncio era un rumor a voces desde hace tiempo y parece que nadie se sorprendió menos que el actual piloto de Haas, Kevin Magnussen, cuyo futuro en la F1 está en peligro.

"Lo sabía desde hace cuatro meses", dijo el danés. "Quiero decir, no está decidido desde hace cuatro meses, pero sabía que era lo que iba a pasar. Así que no es una noticia para mí".

Hace cuatro meses fue cuando Bearman, joven piloto de Ferrari, tuvo la oportunidad de demostrar su nivel Arabia Saudí, ya que Carlos Sainz se tuvo que ausentarse por apendicitis, se ganó un asiento en la máxima categoría del automovilismo gracias a su séptimo puesto en una carrera sin errores y sin prácticamente preparación.

"Creo que Yeda demostró de lo que soy capaz, así como también demostró que los jóvenes y la gente con menos de experiencia no estamos tan lejos. Creo que lo hice bien en Arabia Saudí y, por supuesto, tal y como está yendo la F2, es difícil ignorar eso", dijo Bearman durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Aunque Bearman acabó sexto el año pasado en la F2 y fue el segundo mejor debutante, sólo por detrás de Victor Martins, su 2024 no está cumpliendo con las expectativas. El piloto tuvo que abandonar en Yeda después de conseguir la pole position y desde entonces ha sufrido mucho a una vuelta.

En carrera las cosas tampoco han ido mucho mejor para el piloto de 19 años, ya que se vio involucrado en varios accidentes en Bahrein, Melbourne y Silverstone, tuvo problemas técnicos en Sakhir y el Red Bull Ring y una mala parada en boxes cuando lideraba en Imola le costó muy caro.

"Me siento como si estuviera rindiendo a un nivel más alto de lo que lo he hecho nunca, entonces llego a Barcelona y literalmente termino último. El año pasado gané la carrera por [tres] segundos", recordó.

"Todavía no tengo una respuesta. Espero poder achacar la inconsistencia a otra cosa y no a mí mismo, porque sinceramente siento que estoy rindiendo al máximo nivel que he rendido nunca, y tiene sentido, porque ahora soy más experimentado", dijo.

El único podio de Bearman en lo que va de 2024 ha sido su victoria en la carrera al sprint de Austria, un rayo de sol en una temporada que por lo demás está siendo sombría, un triunfo que además llegó sólo cinco días antes del anuncio de su fichaje por Haas.

"No podría haber llegado en mejor momento, sinceramente. Sigue siendo una temporada complicada, porque incluso el domingo [en el Red Bull Ring], tuve un fallo de motor. Me sentí como si todo el trabajo duro se hubiera ido al traste".

"Llegó en un momento muy bueno, muy importante, no sólo para mis perspectivas en la F1, sino también para el equipo, porque en la Fórmula 2 necesitábamos un buen resultado para reforzar la motivación de todos, y eso nos ayudó mucho".

Bearman aspira ahora a seguir los pasos de Charles Leclerc y conseguir un ascenso a Ferrari en su segunda temporada en la F1: "¡Eso espero! Ese sería el sueño", dijo. "No está realmente en mis manos, siento que todo lo que puedo hacer es rendir al máximo".

