Los vecinos vuelven a poner en peligro el circuito del Jarama

Los vecinos del Circuito del Jarama siguen su guerra contra el histórico trazado madrileño y han ganado la primera batalla. Han logrado que un juez, en una primera sentencia que no es firme, haya dado invalidez a la licencia del Jarama para organizar carreras, una medida que ha puesto el grito de los aficionados en el cielo y que, aunque sin ser definitivo, hace temer lo peor.

En la información primero publicada por The economy and jurist se revela la sentencia 233/2024 del 8 de julio del Juzgado Central de lo Contencioso 11, en el que el juez da la razón a los vecinos del circuito del Jarama que denunciaban contaminación acústica. Sin embargo, mientras la sentencia no sea en firme el Jarama seguirá operando como hasta ahora, y es de esperar que tanto el RACE (el Real Automóvil Club de España, propietario y gestor del ciruito) y Ayuntamiento de Sebastián de los Reyes, la localidad a la que pertenece, recurran ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los vecinos denuncian ruido por encima de los 90 decibelios, que definen como "tener un avión despegando" continuamente al lado. Cabe recordar que el Jarama se construyó sobre una gran explanada sin viviendas alrededor, aunque se acogen a las reformas que se hicieron en la pista en 1993, cuando ya había casas cerca.

Esta sentencia viene de lejos, ya que las mediciones se hicieron en julio, septiembre y octubre de 2020, y en ellas se recogió un exceso de entre 10 y 37 decibelios más de lo permitido, con un pico de 97. El Circuito del Jarama tiene licencias desde 1968, aunque la defensa alega que en 2022 recibió el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes una por "silencio administrativo positivo" de la Administración, lo que denuncian.

Sin embargo, las quejas y denuncias de los vecinos vienen de muy lejos, de hecho ya en 1997 el RACE tuvo que recurir las exigencia de la Comunidad de Madrid contra el ruido, defendiendo que las viviendas afectadas eran ilegales y se construyeron después de la pista.

La diferencia es que ahora hay una sentencia (insistimos, aún no es firme), para la que aún cabe el recurso y aún no es definitiva.

El circuito del Jarama acogió once carreras de Fórmula 1 desde 1968 hasta 1981, aunque puntuables solo 10, porque la edición de 1980 no se tuvo en cuenta para el campeonato por la guerra que había entre FISA (Federación Internacional del Deporte Motor, la rama de automovilismo de la FIA), y la FOCA (los equipos de la F1) .

Además, el Jarama también acogió más años aún el mundial de motociclismo, con victoria de Giacomo Agostinien 1969 con su MV Augusta. Además, allí disputó Angel Nieto su única carrera en el campeonato del mundo de 500cc, en 1982, tras haber ganado los años antes en 50cc y 125cc. La última edición allí celebrada fue en 1998, con victoria en 500cc de Carlos Checa, uno de los pilotos que ha reaccionado a la noticia de la posible pérdida de licencia del Jarama.