Ayrton Senna vs Lewis Hamilton: ¿quién ganaría?

"Si tan solo...". Ese es el breve texto con el que Lewis Hamilton acompañó un montaje donde aparece al lado de Ayrton Senna, el piloto por quien más admiración ha sentido el seis veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Recientemente Gerhard Berger, quien fuera compañero de Senna entre 1990 y 1992 en McLaren, aseguró que el único piloto que ha visto a quien colocaría al mismo nivel del brasileño es justamente el de Mercedes.

"Siempre he dicho en todos estos años 'No veo a nadie cerca de Ayrton'. Pero Lewis es el primer piloto a quien pongo al nivel de Ayrton," dijo Berger.

"El tipo es extraordinariamente rápido. Comete menos errores que los demás, y lo que más me impresiona es que cuando has ganado tanto como él, podrías pensar: 'Hoy voy segundo, o paso sobre su cabeza y gano, o quedo fuera'."

"Él no lo hace, simplemente se queda allí y espera, 'OK, termino segundo, me llevo los puntos'. Parece que está jugando de una manera tan buena ahora que es invencible".

Las declaraciones de Berger no hacen otra cosa que alimentar esa utópica comparación entre dos de los pilotos más talentosos que ha visto la Fórmula 1, que han tenido un impacto inmediato en la categoría, con una habilidad especial para pilotar en lluvia, para alcanzar el máximo a una vuelta y con un estilo de pilotaje diferente.

¿Cómo iría Senna en un Fórmula 1 actual o Hamilton en los coches de la época de Senna? Interrogantes que son imposible resolver, pero los mejores pilotos son capaces de adaptarse a diferentes condiciones y entornos, como hizo Senna en su momento y como hace Hamilton en la actualidad.

Estadísticas: ¿Cómo se comparan Senna y Hamilton en términos de efectividad?

Galería Lista Victorias: Ayrton Senna 25% 1 / 14 Foto de: LAT Images Victorias: Lewis Hamilton 33% 2 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Poles: Ayrton Senna 40% 3 / 14 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Poles: Lewis Hamilton 35% 4 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Podios: Ayrton Senna 50% 5 / 14 Foto de: XPB Images Podios: Lewis Hamilton 60% 6 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Vueltas rápidas: Ayrton Senna 12% 7 / 14 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Vueltas rápidas: Lewis Hamilton 19% 8 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Vueltas lideradas: Ayrton Senna 36% 9 / 14 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Vueltas lideradas: Lewis Hamilton 31% 10 / 14 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Debut: Ayrton Senna, Brasil 1984, 24 años 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Debut: Lewis Hamilton, Australia 2007, 22 años 12 / 14 Foto de: XPB Images Primera victoria en lluvia: Ayrton Senna, Portugal 1985 13 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera victoria en lluvia: Lewis Hamilton, Japón 2007 14 / 14 Foto de: LAT Images