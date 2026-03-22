Antonelli no se conforma: su plan tras lograr su primera victoria

Fue recibido con una ovación. Nadie sabía que Andrea Kimi Antonelli estaría presente, pero quiso estar allí antes de correr hacia el aeropuerto de Bolonia para poner rumbo a Japón. Más de trescientos aficionados que se reunieron en la sala Checco Costa del Enzo e Dino Ferrari para el 4º Happy BirthAyrton, organizado por la Tifoseria Ayrton Senna Italia, dedicaron una larga ovación de pie al piloto de Mercedes de 19 años.

Kimi siempre está presente para el brasileño tricampeón del mundo, porque "…es bonito estar aquí celebrando a una auténtica leyenda. Bellísimo. Ayrton siempre ha sido un mito para mí". Sin embargo, el talento boloñés ya no es el rookie que entra en la F1, sino el piloto que ha conseguido su primera victoria y conduce el mejor monoplaza. Sobre sus hombros recae una responsabilidad: "Tendrás que luchar por el Mundial", le dijo desde el escenario Riccardo Patrese, el padovano que fue una vez segundo y dos veces tercero en los años 90.

Antonelli autografa una tuta di Senna al BirthdAyrton che si è svolto a Imola sabato sera Foto di: Franco Nugnes

"He observado lo que Senna hacía por la gente, por Brasil; él ha sido para mí una fuente de inspiración. Cuidaba cada detalle para ser ganador. Yo hago lo que siempre he soñado y amado, y estoy dispuesto a darlo todo por mi objetivo. Y quiero alcanzarlo".

Por ahora es el número 12 lo que les une, pero hay algo más. Empezando por el fuerte carisma que emana de este joven que parece el verdadero predestinado: ha entrado muy rápido en la élite de la F1, pero sigue siendo el chico de siempre. Cercano, dispuesto a firmar autógrafos y hacerse selfies. La música cambiará radicalmente en Suzuka.

Tras haber ganado el primer Gran Premio de China, ¿qué expectativas tienes para Japón?

"No tengo grandes expectativas, al final es una carrera como las demás del calendario. Voy a Suzuka con las ideas claras sobre el objetivo que quiero alcanzar y sobre lo que debo hacer, pero sin ponerme demasiada presión, porque obviamente en Shanghái fue bien. Estoy muy contento por ello y soy consciente de lo que puedo hacer, pero sé que no será fácil y tendré que mantener la concentración sin generarme más dudas".

Happy BirthdAyrton a Imola: Antonelli con Minardi e Comas e gli organizzatori della serata a Imola Foto di: Franco Nugnes

Has celebrado en Bolonia el éxito del primer GP y has trabajado en el simulador de Brackley: ¿qué impresión te ha dado el trazado japonés, que representa un tipo de circuito diferente a Melbourne y Shanghai?

"Es otro circuito que no será fácil en el uso de la batería: hay algunos puntos donde habrá que trabajar bien en la gestión de la energía. Habrá que estar al máximo desde el principio, porque Suzuka será una pista complicada para la recarga. Además, ha sido completamente reasfaltada, así que tendrá un agarre diferente y, según las previsiones, también hará frío. En resumen, habrá también la incógnita del tiempo y no se podrá fallar en nada".

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Tienes una capacidad extraordinaria para gestionar el desgaste de los neumáticos. Eres muy fuerte en la segunda parte de carrera, cuando hace falta tener un coche competitivo para aspirar a la victoria: ¿George lo ha entendido?

"Al final, ya el año pasado había mostrado a ratos lo que podía hacer. Obviamente nunca había conseguido concretar todo el potencial de verdad, y es algo en lo que estoy intentando centrarme este año, porque tengo una gran oportunidad entre manos: George y yo tenemos un coche que va realmente fuerte y quiero intentar dar lo mejor de mí, aprovechar esta oportunidad al máximo".

"Soy consciente de que no es una oportunidad que pueda darse todos los días, así que tengo que intentarlo. Seguro que trataré de estar preparado y lo intentaré hasta el final, porque estoy en una buena posición, en un gran equipo".

Respecto al año pasado, ¿terminar segundo sería una derrota?

"No, no sería una derrota, pero ahora he ganado un GP y sé que podría repetirlo, porque ganar es algo demasiado bonito".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hasta ahora no ha habido un duelo directo con Russell, ¿lo esperas en Japón?

"Ya veremos. Sinceramente no lo sé, podría darse, quizá sí, quizá no. He dicho que el tiempo será imprevisible. Una cosa es segura: intentaré dar lo mejor de mí".

En la historia de Mercedes ha habido contactos entre compañeros de equipo, basta recordar a Nico Rosberg con Lewis Hamilton en Barcelona 2016. Por carácter, ¿eres alguien que buscará las chispas o tratará de evitarlas?

"Soy perfectamente consciente de que debe haber una buena dinámica dentro del equipo y, obviamente, ambos somos muy competitivos, pero hay mucho respeto y nos valoramos mutuamente. Seguro que soy el tipo de persona que no quiere que ocurra ese tipo de situación…".

¿Cuánto de superior es la Mercedes W17 en este momento?

“Es superior, pero hay otros coches que tienen nuestro mismo motor. Digamos que el paquete es mucho más completo y tengo que admitir que el equipo está haciendo un trabajo increíble”.

¿Estás diciendo que nos equivocamos al dar demasiado mérito a la unidad de potencia?

"No, no es solo una cuestión de motor, también hay mucho de chasis, porque las curvas hay que hacerlas. Tengo que decir que la gente habla demasiado del motor y muy poco del chasis, porque al final el coche en sí funciona muy bien, tanto que en China éramos los únicos que en carrera teníamos tan poco graining en los neumáticos. Creo que el mensaje está claro: el coche funciona".