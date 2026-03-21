Racing Bulls se reinventa con una llamativa decoración nipona para Japón
El equipo de Faenza ha presentado hace poco la decoración con la que correrá en el Gran Premio de Japón. Los VCARB03 serán reconocibles gracias a una librea blanco-roja que recuerda los colores de la bandera nipona.
Foto de: Racing Bulls
Racing Bulls se renueva. El equipo de Faenza se prepara para disputar el Gran Premio de Japón, previsto para el próximo fin de semana en el Circuito de Suzuka, y ha presentado esta noche una nueva decoración que se utilizará en los monoplazas de Liam Lawson y del debutante Arvid Lindblad.
La presentación tuvo lugar durante el evento Red Bull Tokyo Drift, una concentración de más de 500 vehículos modificados en la que también participaron drifters y sesiones de DJ.
La livery que lucirán los VCARB03 ha sido diseñada en colaboración con Bisen Aoyagi (célebre experto en caligrafía japonesa) y está dominada por dos colores principales, los de la bandera japonesa: el blanco como base y pinceladas de rojo intenso destinadas a perfilar y resaltar algunas zonas de la carrocería.
Decoración especial para Racing Bulls en Japón
Foto de: Racing Bulls
Los logotipos de Red Bull en el morro, el airbox y la cubierta del motor permanecerán inalterados, mientras que todo lo demás cambiará.
En el morro dominará el blanco, mientras que el rojo se limita a las zonas laterales, en los bordes, acompañando a los toros que aparecen justo después del clásico amarillo. También es blanca el ala delantera, con inscripciones en japonés en rojo, al igual que la parte superior de los endplates.
El rojo gana mucha más presencia en la parte trasera. Desde los pontones hacia atrás, aunque el blanco sigue siendo la base, el rojo aparece justo encima de las entradas de aire y en la caída de los propios pontones, además de en la parte posterior de la cubierta del motor que se dirige hacia la zona "coca-cola".
Foto de: Racing Bulls
El alerón trasero sigue la misma idea que el delantero: el blanco como protagonista y el rojo presente en las caras externas de las placas laterales, pero solo en la parte superior.
Otro toque de clase es la tipografía de los números que identificarán los monoplazas de Liam Lawson y Arvid Lindblad. El 30 y el 41 evocan la escritura japonesa a pincel, en plena sintonía con la historia y la cultura del país que acoge la tercera cita del Mundial de F1 2026.
Al igual que el monoplaza, también la indumentaria de los pilotos estará inspirada en esta nueva decoración. Mucho blanco y pinceladas de rojo —con inscripciones en japonés— acompañarán una iniciativa de marketing de un equipo que siempre ha trabajado mucho en este ámbito, en pleno estilo con la misión de Red Bull en el motorsport.
Decoración especial para Racing Bulls en Japón
Foto de: Racing Bulls
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