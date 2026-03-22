Albon destapa el fallo de Williams: "No es solo el peso, el coche va a 3 ruedas"

La temporada 2026 no ha comenzado bajo los mejores augurios para Williams. La escudería, que terminó en quinta posición en el campeonato de constructores el año pasado, en una dinámica positiva desde la llegada de James Vowles al frente, no ha tenido por ahora el inicio de la nueva era reglamentaria que esperaba.

Cabe decir que el equipo de Grove apostaba fuerte por la revolución técnica en el chasis y por contar con un motor Mercedes para lanzarse al asalto de la parte delantera de la parrilla. Sin embargo, Williams se encuentra actualmente más bien en el fondo de la clasificación.

La pretemporada no fue ideal, ya que el equipo fue el único de los 11 inscritos en perderse los test de Barcelona a finales de enero, aunque sí acumuló bastantes kilómetros en las dos sesiones posteriores en Bahrein.

Los dos puntos logrados por Carlos Sainz en el Gran Premio de China parecen casi milagrosos en este contexto, y son por ahora los únicos conseguidos en dos Grandes Premios y tres carreras disputadas.

Para empeorar la situación, Alexander Albon ni siquiera pudo tomar la salida de la carrera principal en Shanghái, víctima del caos en la salida, pero sobre todo de un problema hidráulico detectado en el FW48 que inicialmente debía arrancar desde el pit lane.

Albon: "No podemos escondernos detrás del problema del peso"

Uno de los problemas que más se ha señalado, tanto por el equipo como por los observadores, es el sobrepeso del monoplaza, que perjudica a los pilotos. Sin embargo, Albon considera que su equipo no puede refugiarse en esa excusa.

"Es duro, es duro. Están pasando cosas raras con el coche", declaró tras la jornada del sábado en Shanghái, la última en la que pudo rodar con el Williams.

Luego añadió: "Nada de lo que hacemos parece arreglar el coche, así que sí, pensaba que este circuito iba a exponer nuestras debilidades, pero es incluso más de lo que esperaba."

"No podemos escondernos detrás del problema del peso, porque al final hay otros coches que tampoco están en el peso [mínimo fijado por el reglamento] en la zona media del pelotón."

"Quizá no tanto como nosotros, seguro que no tanto como nosotros, pero aun así tienen sobrepeso. Y la diferencia que nos separa de esos equipos no se explica solo por eso. Así que hay muchos problemas de equilibrio en el coche; también vemos falta de carga aerodinámica, así que es… es una acumulación de factores."

¿Un Williams sobre tres ruedas?

Alexander Albon au volant de la Williams FW48 en Chine. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Albon incluso reveló un sorprendente problema —el más importante según él— dentro de esa lista: que el Williams da la sensación de tomar algunas curvas sobre tres ruedas.

"Nos estamos metiendo en zonas en las que nunca habíamos estado antes [en términos de reglajes], [...] pero nada parece permitirnos solucionar el coche."

"Estoy seguro de que el Cadillac es más rápido que nosotros en bastantes curvas, al menos comparado conmigo, así que solo intento entender qué está pasando. El mayor problema ahora mismo es que el coche va sobre tres ruedas, así que tenemos que solucionar eso."

Cuando el coche está en apoyo en las curvas, es una sensación que normalmente afecta al neumático trasero interior. Aunque no siempre se levante completamente del suelo, la impresión al volante es que la suspensión no ofrece el apoyo necesario y que, por tanto, hay falta de carga en esa rueda.

La superficie de contacto reducida provoca tanto una disminución del agarre mecánico —algo especialmente importante en curvas lentas, donde la carga aerodinámica influye menos— como una perturbación aerodinámica general, ya que resulta difícil lograr una plataforma estable.

De hecho, no es un problema completamente nuevo para el equipo, pero el hecho de no haber podido rodar el domingo en China aumentó la frustración general de Albon, que habría podido probar nuevos reglajes para comprender mejor este inconveniente.

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