Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Si echamos un vistazo a la clasificación tras las dos primeras carreras, en los primeros puestos no solo aparecen los nombres de los famosos"cuatro equipos punteros", como cabría esperar. De hecho, este inicio de curso nos ha deparado una grata sorpresa: la competitividad de Haas, que, con todo merecimiento, ha sido el mejor equipo de la zona media, superando incluso a Red Bull.

Es cierto que la escudería de Milton Keynes ha pagado el precio de sus diversos problemas de fiabilidad, que le han costado dos abandonos y varias malas salidas. Sin embargo, esto no quita que el equipo estadounidense haya mostrado en estas dos primeras carreras un excelente rendimiento, realzado todavía más por un Oliver Bearman que ha comenzado el año como acabó el anterior: impresionando.

El séptimo puesto en Australia y el quinto en China lo demuestran claramente: Haas se ha mantenido de forma estable en la parte alta del pelotón y el análisis de la carrera de Shanghái hace que el panorama sea aún más revelador.

Antes del abandono de Max Verstappen, Bearman se encontraba, de hecho, por delante del piloto holandés de Red Bull, y con total merecimiento.

Es cierto que Verstappen tuvo una pésima salida, pero ya en la primera vuelta el de Haas también se había visto obligado a perder varios puestos para evitar al otro Red Bull, el de Isack Hadjar, que había hecho un trompo. A partir de ahí, los dos empezaron una larga remontada y, más allá de la influencia del coche de seguridad, la realidad es que el Haas mostró un excelente ritmo de carrera.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Haas está más "preparada" que sus rivales

Es interesante observar cómo surgen algunos paralelismos con Ferrari. Tanto la escudería de Maranello como Haas parecen haber creado un chasis muy eficaz, apostando por la rapidez en las curvas como verdadero punto fuerte y como arma para compensar la ventaja motora de algunos rivales. Al igual que Ferrari, también Haas tiene cierta falta de potencia pura, aunque los valores en juego parecen diferentes.

Está claro que Mercedes, al haber desarrollado sus unidades de potencia, dispone de un bagaje de conocimientos superior al de los equipos clientes, una ventaja que le permite sacar hasta las últimas décimas, a lo que se suma el hecho de que, también a nivel de chasis, el W17 es muy eficaz. Décimas que, en cambio, clientes como Alpine y Williams aún están tratando de encontrar, lo que hace que la lucha en la zona media sea más "flexible".

Ahí, en esa delgada línea, está Haas. Si Mercedes puede contar con un paquete completo que hace que sea extremadamente complejo para Ferrari ganar, por el momento la ventaja del chasis de Haas parece permitirle marcar la diferencia frente a los equipos rivales que aún no han aprendido a aprovechar al máximo la unidad de potencia de Mercedes y que, incluso a nivel aerodinámico, no están en la cima.

En este sentido, las felicitaciones al equipo técnico liderado por Andrea De Zordo son merecidas, porque las cualidades del VF-26 son evidentes. Desde las primeras pruebas, el equipo parece haber puesto en pista un coche no solo sólido, sino también competitivo, a pesar de que Haas es la escudería más pequeña y con menos recursos de toda la F1.

En este contexto, "sólido" es una palabra que describe bien a la actual Haas. Desde las pruebas de Barcelona, salvo algún pequeño tropiezo en las primeras horas, el VF-26 ha seguido acumulando kilómetros, hasta "clasificarse" como el segundo coche con más vueltas completadas en las tres sesiones de pruebas, solo por detrás de Mercedes.

Contar con un paquete sólido y fiable ha permitido al equipo centrarse en conocer mejor el coche, en cómo utilizar la energía y en optimizar la gestión de los neumáticos. El verdadero punto fuerte, más que en la vuelta rápida, se pone de manifiesto de hecho en carrera, precisamente en la gestión de los neumáticos, donde la combinación de todos estos elementos marca por ahora la diferencia.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Su ventaja se nota más en carrera que en la clasificación

En China, donde la gestión del graining tuvo mayor peso que en Australia, Bearman supo administrar los neumáticos de manera excelente. Fue precisamente ahí donde, incluso al abrirse paso entre el tráfico, construyó la magia que le permitió conquistar un espléndido quinto puesto, en ese momento con merecimiento total incluso por delante de Red Bull.

Sin el incidente entre Esteban Ocon y Franco Colapinto, Haas podría haber llevado, siendo realistas, ambos coches a los puntos, aprovechando también los abandonos de rivales potencialmente más rápidos como McLaren. La clasificación habla de 17 puntos sumados, pero con carreras algo más "habituales" /el botín podría haber sido aún mayor, lo que habla de la competitividad del VF-26.

En cierto sentido, este comienzo de 2026 recuerda lo que ya se vio en 2022. También entonces, Haas, históricamente propensa a empezar fuerte en las primeras fases de la temporada y de los reglamentos, fue una de las revelaciones del pelotón en las primeras carreras de la era del efecto suelo, aunque pecó en el aspecto del desarrollo, en gran parte debido a la falta de recursos.

Sin embargo, desde hace algunos años, la trayectoria de crecimiento del equipo está dando frutos, tanto en términos de recursos como de personal. Esto también se percibe en sus actualizaciones, que han permitido al equipo ser competitivo incluso en las últimas etapas de la campaña, como muestran los resultados obtenidos por Bearman en 2025 tras un comienzo de campeonato discreto.

Con la esperanza de que Ferrari consiga sacar unos CV más de su unidad de potencia, el reto para Haas ahora es mantenerse al día en cuanto a actualizaciones. En comparación con las últimas temporadas, al estar al inicio de un nuevo ciclo técnico, el ritmo de desarrollo será decididamente más alto y habrá que seguir el ritmo en cuanto a novedades. El equipo estadounidense parte, sin embargo, de una base muy sólida, fruto de un excelente trabajo durante el invierno.