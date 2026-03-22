Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo verlo: ¡último antes del gran parón!

Tras un fin de semana de descanso, la Fórmula 1 2026 vuelve a la acción y lo hace sin moverse de Asia (en España seguirá tocando madrugar...), en un circuito histórico como Suzuka. Del 27 al 29 de marzo se disputa el Gran Premio de Japón 2026, una cita muy importante ya que será la última antes del largo parón de abril tras la cancelación de las rondas de Bahrein y Arabia Saudí, por lo que no habrá más F1 hasta mayo.

Consulta aquí toda la información que necesitas para el fin de semana: horarios completos en España y Latinoamérica, cómo ver la carrera por TV y todos los detalles del mítico trazado japonés.

Horarios del GP de Japón de F1 2026 en España

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 27 de marzo 03:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 27 de marzo 07:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 28 de marzo 03:30h Clasificación Sábado 28 de marzo 07:00h Carrera (53 vueltas) Domingo 29 de marzo 07:00h

La Fórmula 1 no se mueve del continente asiático, así que la diferencia horaria entre España y Suzuka sigue siendo muy grande. En este caso, es de ocho horas más en Japón, lo que obliga a madrugar —o directamente trasnochar— durante todo el fin de semana para seguir la acción.

Volvemos además al formato tradicional tras el paso por China, por lo que el viernes 27 de marzo habrá dos sesiones de entrenamientos libres. La FP1 se disputa a las 11:30h en Suzuka, lo que significa que en España el semáforo se pondrá en verde a las 03:30h. Tras una hora de sesión y un parón de dos horas y media, la FP2 arrancará a las 07:00h en España, ya en un horario algo más llevadero dentro de lo que cabe.

Después del viernes, la actividad continúa el sábado 28 de marzo con la tercera y última sesión de entrenamientos libres. La FP3 será a las 03:30h en España, repitiendo el horario de la primera sesión del viernes. Será un ensayo clave para los equipos, que deberán evitar errores, ya que apenas habrá margen antes de la clasificación.

Y es que solo unas horas después, a las 07:00h del sábado, llegará la clasificación del GP de Japón 2026, fundamental para definir la parrilla de salida en un circuito donde adelantar no siempre es sencillo.

De cara al domingo 29 de marzo, se disputará la carrera en Suzuka, una prueba a 53 vueltas en la que los semáforos se apagarán a las 07:00h en España. Eso corresponderá a las 15:00h en Japón, el horario habitual de muchas carreras diurnas del calendario.

Horarios del GP de Japón de F1 2026 en Latinoamérica

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres 1 Jueves 26 de marzo Jueves 20:30h México Jueves 21:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Jueves 22:30h Venezuela, Bolivia y República Dominicana Viernes 23:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Entrenamientos Libres 2 Viernes 27 de marzo 00:30h en México 01:30h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 02:30h en Venezuela, Bolivia y República Dominicana 03:30h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Entrenamientos Libres 3 Viernes 27 de marzo Jueves 20:30h México Jueves 21:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú Jueves 22:30h Venezuela, Bolivia y República Dominicana Viernes 23:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Clasificación Sábado 28 de marzo 00:00h en México 01:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 02:00h en Venezuela, Bolivia y República Dominicana 03:00h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Carrera (53 vueltas) Domingo 29 de marzo 00:00h en México 01:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 02:00h en Venezuela, Bolivia y República Dominicana 03:00h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Cómo ver por TV el GP de Japón de F1 2026 en España y Latinoamérica

Países Dónde ver por la tele u online el GP de Japón 2026 España DAZN F1 Costa Rica Guatemala Nicaragua ESPN en Disney + o F1TV Colombia Perú Ecuador Panamá ESPN en Disney + o F1TV México Sky Sports en Izzi y Sky o F1TV Venezuela Bolivia Paraguay ESPN en Disney + o F1TV Chile Uruguay ESPN en Disney + o F1TV Argentina ESPN en Disney +, FOX Sports Argentina o F1TV

La forma de ver la F1 no cambia para este Gran Premio de Japón 2026 y sigue siendo la misma que durante toda la temporada. En España, como ya es habitual en los últimos años, el campeonato se puede seguir a través de DAZN, con su paquete de deportes que incluye el canal DAZN F1. Ahí se emitirán todas las sesiones del fin de semana, desde los entrenamientos libres hasta la clasificación y la carrera, además de las ruedas de prensa oficiales de la FIA del jueves. Todo ello acompañado de una cobertura completa con enviados especiales, análisis y declaraciones de los protagonistas.

En Latinoamérica, la Fórmula 1 se puede ver principalmente a través de Disney+, mediante el canal ESPN, o también mediante el servicio oficial F1TV. En Argentina, además de esas opciones, también se podrá seguir el gran premio a través de Fox Sports Argentina. Por su parte, en México, la opción principal será Sky Sports a través de Izzi, aunque también está disponible F1TV como alternativa.

Y por supuesto, en Motorsport.com España tendrás una cobertura total del fin de semana, con todas las noticias, crónicas y declaraciones, además de un directo en vivo donde podrás seguir cada sesión con comentarios, fotos, vídeos y live timing actualizado al instante para no perderte absolutamente nada.

Así es Suzuka, uno de los circuitos más especiales de la Fórmula 1

El circuito de Suzuka es uno de los favoritos de los pilotos y uno de los mayores desafíos del calendario. Su icónico primer sector con las curvas en 'S', las enlazadas rápidas o la mítica 130R lo convierten en un trazado técnico y espectacular. Diseñado en 1962 por John Hugenholtz como pista de pruebas de Honda, Suzuka destaca por su peculiar cruce en forma de ocho, algo único en la Fórmula 1. No debutó en el mundial hasta 1987, pero desde entonces ha sido escenario de momentos históricos.

Datos y cifras del GP de Japón de F1 2026

Dato Información Circuito Suzuka Longitud 5.807 km Vueltas 53 Distancia de carrera 307.471 km Primera edición 1987 Récord del circuito 1:30.965 (Kimi Antonelli, 2025)

¿A cuántas vueltas es la carrera del GP de Japón 2026 de F1?

Como hemos visto en la tabla de horarios y datos del circuito, Suzuka cuenta con una longitud de 5,807 kilómetros por vuelta. Para cumplir con la distancia reglamentaria establecida por la Fórmula 1, la carrera del Gran Premio de Japón 2026 se disputa a 53 vueltas. Eso hace que la distancia total de la prueba sea de 307,471 kilómetros, en una de las carreras más exigentes del calendario tanto para pilotos como para mecánicos, debido al carácter técnico y de alta velocidad del trazado japonés.

El historial de victorias y poles en el Circuito de Suzuka

Hablar del Gran Premio de Japón es hacerlo de uno de los circuitos más históricos y exigentes de la Fórmula 1, Suzuka, un trazado que desde su debut en 1987 ha sido escenario de momentos icónicos… y también de grandes dominadores. Entre todos ellos, destaca por encima del resto Michael Schumacher, el piloto más exitoso en este circuito con seis victorias (1995, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004) y ocho pole position, cifras que reflejan su dominio en la era dorada de Ferrari.

Tras él aparecen otros nombres ilustres como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con cuatro triunfos en Suzuka, en una pista donde también brillaron campeones como Ayrton Senna o Mika Hakkinen. Precisamente Senna protagonizó algunos de los momentos más recordados de la historia de la F1 en este circuito, con sus míticos duelos por el título ante Alain Prost a finales de los años 80 y principios de los 90.

En clave española, Suzuka también guarda un lugar especial. Fernando Alonso logró la victoria en 2006 con Renault y acumula hasta cuatro podios en este trazado, además de haber ganado también en Japón en 2008 cuando la carrera se disputó en Fuji. Entre los pilotos actuales, además de Verstappen, también han subido al podio nombres como Lando Norris, Oscar Piastri o Carlos Sainz, confirmando que Suzuka sigue siendo un escenario donde los mejores marcan diferencias.

¿Qué pilotos disputan el GP de Japón 2026 de F1?

Así llegan las clasificaciones del Mundial de F1 2026 de pilotos y constructores a Japón

Y en contructores...

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 98 43 55 - 2 Ferrari 67 27 40 - 3 McLaren 18 10 8 - 4 Haas F1 17 6 11 - 5 Red Bull 12 8 4 - 6 Racing Bulls 12 4 8 - 7 Alpine 10 1 9 - 8 Audi 2 2 - - 9 Williams 2 - 2 - 10 Cadillac - - - 11 Aston Martin - - -