¿Por qué la F1 sería más pobre sin Vettel?

Ya ha pasado más de un mes de la noticia de que Sebastian Vettel dejará Ferrari a finales de 2020, y no ha habido más indicaciones de lo que hará después. Y tampoco debería haberlas.

La próxima decisión de Vettel será sólo el segundo gran paso para él desde que dejó Red Bull para perseguir el sueño de Ferrari, que ahora mismo parece que se le va a escapar.

Siendo realistas, la Clase A está ahora cerrada para el cuatro veces campeón del mundo. Ferrari tiene su alineación definida para reemplazar a Vettel con Carlos Sainz como compañero de Charles Leclerc, mientras que Red Bull ya ha indicado que no habrá regreso a casa para el hijo pródigo.

Puede que haya una pequeña posibilidad para un cambio a Mercedes, pero esto parece remoto en el mejor de los casos.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, puede haber dicho que Vettel sería un "activo para cualquier equipo de Fórmula 1", que su escuadra consideraría sensatamente, pero con el único destino alternativo posible para Lewis Hamilton –Ferrari– estando cerrado, parece poco probable ahora que el actual campeón del mundo se mueva.

Y si Hamilton no va a ninguna parte, entonces no sería prudente para Wolff reemplazar a Valtteri Bottas con un piloto cuya sola llegada podría desestabilizar la armonía del equipo que tan sabiamente ha gestionado desde el adiós de Nico Rosberg.

Fuera de los tres equipos top, si continuara en la F1, Vettel se enfrentaría a tener que competir en la parte media del pelotón, y queda ver si eso sería del agrado del alemán.

Sebastian Vettel, Ferrari

Vettel ha visto a su antiguo compañero de equipo, Kimi Raikkonen, prolongar su carrera en la F1 en Alfa Romeo, simplemente porque el finlandés aún desea seguir en los grandes premios. Pero no se puede asumir que el alemán haría un movimiento similar por la misma razón.

Después de todo, en una entrevista concedida a Motorsport.com en el cancelado GP de Australia, que ahora sabemos que fue después de que Ferrari iniciara conversaciones con Sainz, dijo: "No lo sé, realmente no lo sé", cuando se le preguntó si consideraría la misma decisión que la de Raikkonen.

Aquí está el porqué: "Yo estuve en la parte media cuando empecé con Toro Rosso, y al principio de Red Bull, que muy rápidamente se convirtió en un verdadero equipo ganador. Pero cuando empecé con Toro Rosso, el primer año buscábamos la 17°, 15° posición. No estábamos luchando por mucho".

"El año siguiente [2008] fue increíble, porque fuimos capaces de luchar por más. Estábamos como 12º, entre los 10 primeros, entre los 10 primeros regularmente al final del año. Así que depende, cuando empiezas desde ahí, obviamente el top 10 significa mucho para ti, el top 5 es increíble".

"Cuando pasas 10 años entre los cinco primeros, volver al 15º no es igual. Mientras que si eres 15º por primera vez porque has sido 18º antes de eso, es lo más grande de la historia. No creo que puedas dejar de ver por lo que has pasado".

Vettel es una persona fuerte, un piloto que sabe lo que quiere y también lo que es mejor para él y su familia. Es muy posible que esto sea atendido con un cambio a un equipo de F1 de mitad de parrilla, o incluso un cambio a otro campeonato (en la misma entrevista, Vettel dijo que ha considerado tal posibilidad en el contexto de su carrera post-F1). Pero seguramente es igual de probable que elija alejarse por completo de la competición.

Los atletas profesionales operan naturalmente en niveles con los que la mayoría de nosotros sólo podemos soñar. Y es lo mismo cuando se trata de las decisiones que deben tomar.

Consideremos un momento a la megaestrella de la NBA Michael Jordan. En uno de los episodios de The Last Dance, el documental de Netflix que cuenta la historia de Jordan y los Chicago Bulls que lo conquistaron todo, se sugiere que el jugador no apoyó públicamente a Harvey Gantt, el candidato demócrata negro que se enfrentó al republicano Jesse Helms (un político con un punto de vista y una política simplemente atroces) en la elección por el Senado de 1990 en su estado natal de Carolina del Norte, porque podría perjudicar las ventas de sus zapatillas Nike.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing y Sebastian Vettel, Ferrari

"Los republicanos también compran zapatillas", se citó a Jordan en ese momento. En el documental se refiere a esa cita –diciendo que era una broma–, pero también que no se consideraba un activista. Personalmente, es difícil aceptar ese razonamiento, pero puedo entenderlo perfectamente.

Hay un punto en esto, aunque una discusión sobre cómo seguirá la carrera de Vettel no es de ninguna manera directamente comparable con la importante cuestión de apoyar los derechos civiles fundamentales. Es sólo que muchas estrellas del deporte en los niveles más altos simplemente no toman decisiones basadas en lo que tiene sentido para los que estamos fuera.

Aunque a muchos de nosotros sin duda nos gustaría la idea de conducir un coche de F1 para siempre si la oferta estuviera ahí, es una historia diferente para aquellos que han trabajado para llegar a la cima y han dedicado sus vidas a una carrera exitosa y en constante movimiento. Ser el mejor en cualquier cosa es agotador, porque se supone que debes serlo.

Así que, si Vettel decide dar por terminada su carrera a finales de 2020, sería completamente comprensible. Es un gran piloto verdaderamente, que (como todos los grandes lo han hecho) llegó a un equipo y dominó a sus rivales. Pero la F1 echaría de menos a Vettel y su carácter.

Además de su personalidad claramente encantadora fuera del cockpit, su personalidad en el coche es algo que hay que tener en cuenta. Sus reacciones en Bakú en 2017 y en Ciudad de México en 2016 fueron claros errores de juicio, pero entendibles por cualquiera que haya visto entrar en sí mismo la ira. Las mejores historias son historias humanas.

También vimos su reacción posterior a la carrera en Canadá el año pasado después de perder la victoria ante Hamilton gracias a una penalización. Puro teatro.

Perder a un piloto de su indudable calidad y entretenido carácter sería una lástima para la F1, especialmente si es por la falta de competencia entre equipos que elige retirarse en lugar de aceptar un lugar en la parrilla.

Por mucho que a algunos les cueste aceptarlo, la F1 está peor sin la presencia de Fernando Alonso y sería lo mismo si Vettel se fuera de la parrilla.

Por eso es importante que el campeonato no pierda su oportunidad de rectificar lo que ha ido mal y encontrar una manera de asegurarse que cualquier equipo pueda ganar, pero que el mejor pueda finalmente triunfar.

Si eso puede suceder, entonces hay muchas posibilidades de una parrilla más saludable en general que cuente con una mezcla de estrellas experimentadas y establecidas ante las jóvenes promesas en la lucha por ganar el título.