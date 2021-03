Alpine F1 dará prioridad a 2022, pero sin olvidar 2021

La asignación de recursos jugará un papel más importante que nunca en la temporada de Fórmula 1 de 2021.

Los presupuestos de las escuderías están limitados a 122 millones de euros (aunque ahí no están incluidos los salarios de los pilotos), pero también lo están las pruebas en el túnel de viento, y en 2022 llegará un nuevo reglamento técnico. En este contexto, la clave será gestionar tanto los recursos financieros como humanos de los que se dispone.

Cada equipo ha seguido un camino diferente en ese aspecto. Por ejemplo, se sabe que Haas no desarrollará su coche de 2021 para centrarse en el modelo de 2022 bajo las nueva reglas técnicas. Alpine (ex-Renault), realmente como todos los equipos de la parrilla, también dará prioridad al proyecto de 2022, pero sin abandonar el de este año, ya que esta temporada promete ser muy competitiva.

En 2020, Renault acabó quinto del campeonato de constructores, pero solo a 21 puntos de McLaren.

"Estamos acostumbrados a hacer malabarismos con diferentes programas, normalmente dos", analizó el ingeniero Marcin Budkowski, director ejecutivo del equipo Alpine F1, que anteriormente trabajó para Prost, Ferrari, McLaren y la FIA.

"La diferencia este año es que los cambios para 2022 no tienen nada que envidiar a una revolución. Voy a celebrar mi 20º aniversario en la F1 en abril y nunca he visto tanta agitación en cuanto a los reglamentos como ahora. Es un juego completamente diferente, por lo que es más importante empezar pronto y no equivocarse en el concepto original".

“Además de eso, estamos trabajando en una arquitectura de motor completamente nueva para 2022, lo que significa que hay que poner mucho esfuerzo en ese coche antes de tiempo. Este año eso es más difícil porque queremos desarrollar este monoplaza [el de 2021], queremos empezar este campeonato y luchar por buenas posiciones, especialmente en la clasificación general. Al mismo tiempo, es importante hacer la transición pronto para 2022”.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team 1 / 4 Foto de: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 2 / 4 Foto de: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 3 / 4 Foto de: Alpine Detalle de la carrocería del Alpine A521 4 / 4 Foto de: Alpine

Cuando se le preguntó a Budkowski si el equipo Alpine ya mira y centra su artillería en 2022 expresó: "Sí y no. La realidad es que en esta categoría todos somos competitivos. Vamos a empezar esta temporada diciendo que queremos hacerlo lo mejor posible. No podemos afrontar un año diciendo: ‘Bueno, no estoy pensando mucho en este, solo en el que viene".

"Pero también este año tenemos más gente dedicada al proyecto del curso que viene, vamos a destinar más y más recursos. No podemos permitirnos el lujo de no empezar el proyecto del 2022 que llegará muy pronto y con mucha fuerza y eso significa que habrá un cambio de los recursos [para el monoplaza de la siguiente temporada]".

“Pero también estamos aquí para lograr el mejor resultado posible en este 2021. Sí, 2022 presenta una oportunidad. Sí, nuestra prioridad es 2022 más que 2021, pero 2021 está aquí, y vamos a luchar por el mejor resultado posible".

Tiene sentido que Alpine piense a largo plazo: al fin y al cabo, los siete equipos restantes de la parrilla estarán más cerca de Mercedes, Ferrari y Red Bull en términos económicos con el nuevo reglamento financiero, especialmente porque el límite presupuestario se reducirá a 117 millones de euros en 2022 y luego a 113 millones en 2023.

"La introducción del techo presupuestario significa que todos tenemos los mismos recursos", dice Budkowski. "Ahora bien, ¿ha influido el techo en el desarrollo del coche de 2021? No, eso empezará a notarse a partir de 2022. No debemos pasar por alto el hecho de que los equipos más grandes, los más importantes, han tenido muchos más recursos durante mucho más tiempo. Han sido capaces de fabricar con esos recursos mejores herramientas, mejores instrumentos de pruebas, tienen un conocimiento y un saber hacer que no va a desaparecer de la noche a la mañana con el límite de gastos”.

"El efecto real de esta medida va a tardar dos, tres o cuatro años en manifestarse plenamente. Pero mientras tanto, a partir de este año, los grandes equipos tendrán que hacer sacrificios. Creo que estamos en una buena posición porque estamos bastante cerca del nivel del techo de gasto, así que no nos afecta relativamente. Por ahora, podemos centrarnos en el desarrollo del coche y de la organización más que en el límite presupuestario”, concluyó.