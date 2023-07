Alpine F1 explica el divorcio con Otmar Szafnauer en pleno 2023

Durante esta temporada 2023 de Fórmula 1, el equipo Alpine ha tenido dificultades para cumplir su objetivo de mantener la cuarta plaza en el campeonato del mundo de constructores, una que cosechó el año pasado. El máximo responsable de la firma francesa, Luca de Meo, decidió tomar rápidas medidas al sustituir a su director general, Laurent Rossi, por Philippe Krief antes del Gran Premio de Hungría y menos de una semana después continuaron los comunicados.

El viernes del Gran Premio de Bélgica, los galos anunciaron más modificaciones en la dirección, con la salida del jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, y el director deportivo, Alan Permane, antes de las vacaciones de verano. Cuando se le pidió que explicara todo, otro de los miembros importantes del conjunto, Bruno Famin, dijo que el estadounidense y Alpine ya no estaban en la misma línea sobre cómo se desarrollaban.

"No estábamos en la misma línea ni en los mismos plazos sobre cómo recuperar o alcanzar el nivel de rendimiento que pretendíamos, así que decidimos separar nuestros caminos", comentó antes de que Motorsport.com le preguntara sobre cómo divergían los calendarios con respecto al que ya es el antiguo director. "Creo que tenemos una visión diferente de la forma de hacer y por supuesto, también en términos de calendario, pero pienso que no teníamos la misma visión de hacer las cosas".

Además de Rossi, Szafnauer y Permane, el máximo responsable técnico, Pat Fry, se marcha a Williams, lo que hace que se remodele la directiva, pero no cambia el plan de luchar por el título mundial en un centenar de pruebas: "Lo que está ocurriendo es la segunda fase del plan Alpine, no va hacia atrás, sino hacia delante".

"Por supuesto, hay muchos cambios, pero también es una oportunidad de consolidar los cimientos para ir más lejos y rápido", explicó Famin. "El objetivo clave es que queremos ganar carreras y campeonatos lo antes posible, debemos mejorar constantemente nuestros coches, el paquete al completo, de carrera en carrera, de año en año".

"Sabemos que no es fácil, que un cambio de reglamento suele ser un buen hito para modificar la clasificación, y es un objetivo bastante razonable, pero no será un paso. Iremos mejorando constantemente hasta llegar a ese punto", continuó el galo, que afirmó que su primera tarea era la de aprovechar bien la pausa veraniega para hacer una evaluación completa de dónde puede mejorar el equipo.

"Evaluaré con toda la escudería cuál es la situación real, me tomaré el tiempo necesario para hacerlo", añadió. "Los resultados no están a la altura de las expectativas, el año pasado éramos cuartos, nuestro objetivo era mantener la cuarta plaza, y quizá acercarnos a la tercera. No estamos donde queríamos, y trabajaremos duro en Enstone y Viry para extraer el mejor rendimiento posible para nuestro coche".

