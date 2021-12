Alonso cuenta cómo fue su primera carrera de karts con tres años

Fernando Alonso se convirtió en el bicampeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia en 2006, pero para ello, tuvo ascender desde las categorías más bajas.

El piloto español visitó el programa UNO más UNO son TRES by FINETWORK, con Joaquín, jugador del Betis, y con Fernando Romay, exjugador de baloncesto, y reveló cómo fue su primera carrera en los karts.

"Mi padre hizo un kart pequeño para mi hermana, a ella no le gustó, a mí, sí, y el fin de semana siguiente había una carrera", explicó Alonso. "Me inscribieron y corrí. Quedé último, creo que la carrera eran 20 vueltas y yo di dos, me doblaron 18 veces, pero así empezó todo. Menos mal que a mi hermana no le gustó".

Fernando Alonso nació en 1981 y, como él mismo afirma, empezó desde muy temprana edad en el automovilismo. Ahora, con 40 años y 334 grandes premios de Fórmula 1 a sus espaldas, tiene un complejo deportivo, donde exhibe todas las piezas de su colección, pero, además, posee una campus para que los más pequeños se inicien en el karting.

"Tengo una escuela con niños de entre 8 y 12 años. Yo empecé con tres, ahora es ilegal, porque la edad mínima son ocho, pero hace 30 años se podía", dijo el asturiano en el programa.

Alonso es consciente de las dificultades que se presentan y los factores más importantes: "Para los niños que quieren empezar y ser pilotos de F1, no les quieres quitar la ilusión, pero necesitas una serie de coincidencias, como suerte o sponsors".

"Es el deporte más caro que pueda existir", afirmó. "Entre la indumentaria, incluso el kart, que uno bueno puede costar hasta 10.000 euros, que es como un coche, y a eso hay que sumarle la gasolina, la cadena, los neumáticos, que no duran más de un fin de semana".

Fernando Alonso logró su primer título con siete años, cuando ganó el campeonato infantil de Asturias, y solo cinco campañas después, fue campeón de España en la categoría júnior. En 1996 se llevó el título mundial de karting en Bélgica, y en 2001 ya era piloto oficial de Fórmula 1 con el equipo Minardi.

Su amor por el deporte lo llevó a inaugurar en 2015 el museo y circuito con su nombre en Asturias, además de estrenar su propia línea de karts, fabricados en Italia, FA kart. Un año después creó el FA Racing Kart, un equipo para permitir a las jóvenes promesas competir en distintas categorías, y a finales de 2016 formó la escudería FA Racing, que participaría en la F4 española.