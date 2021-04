Alonso, a estrenar su casillero en un lugar de mágicos recuerdos

Tras un Gran Premio de Bahrein donde Alpine no logró puntuar, llega el Gran Premio Made in Italy y Emilia Romagna, donde la escudería francesa y sus pilotos tendrán la oportunidad de comenzar a sumar para no ver cómo se escapan sus rivales de la zona media de la parrilla.

Un envoltorio de sandwich que se coló en los conductos de freno de su coche arruinó el regreso de Fernando Alonso a la F1. El asturiano tuvo que retirarse, y ahora llega a una pista que conoce bien y que le trae grandes recuerdos.

Imola volvió al calendario en 2020, como alternativa a varios grandes premios cancelados, y dejó una carrera trepidante.

"Me gusta el circuito de Imola y me alegré al verlo de vuelta en la Fórmula 1 el año pasado. La de 2020 fue una carrera emocionante y creo que algunos de los cambios que se han hecho en el circuito desde que corrí aquí hace más de diez años, han mejorado las carreras", declaraba Fernando Alonso en el previo del equipo.

Mientras la mayoría de pilotos se estrenó el año pasado en Imola, tanto Alonso como Kimi Raikkonen ya sabían lo que era competir allí en Fórmula 1, e incluso brillar. El asturiano dejó dos duelos apasionantes con Michael Schumacher en los años de sus mundiales, primero defendiéndose de manera brutal en 2005 para ganar (tercer triunfo de ese año, de ahí su gesto en la foto que abre el artículo), y luego viendo cómo el alemán le devolvía la jugada al año siguiente.

"Tengo buenos recuerdos aquí, especialmente en 2005 cuando ganamos la carrera y luego nos llevamos el campeonato ese año", dijo el #14.

El Gran Premio de Emilia Romagna es la segunda parada del curso 2021, en un calendario condicionado por la pandemia que, de momento, solo asegura carreras en Oriente Medio y en Europa (como fue en 2020).

Las primeras carreras en el Viejo Continente suelen ser en mayo, y Alonso señaló ese detalle: "También es diferente llegar a Europa tan pronto en la temporada, por lo general llegamos un poco más tarde, cuando el continente está llegando al verano".

Desde el equipo admiten con sinceridad que en Bahrein quedaron expuestos sus defectos, más allá de la mala suerte de Alonso y de un Esteban Ocon que se topó con banderas amarillas en su intento de vuelta rápida en clasificación y luego no pudo remontar.

Alonso confía en que se puedan dejar atrás los problemas y estrenar el casillero de puntos personal y el de Alpine. "Creo que tenemos que luchar por sumar nuestros primeros puntos de la temporada el domingo", declaró.

"Esperemos que toda nuestra mala suerte de la temporada se haya agotado en Bahrein".

El compañero de Alonso, Esteban Ocon, también tiene grandes recuerdos de Imola, ya que allí ganó el Campeonato Europeo de Fórmula 3 con una victoria y un podio. "Fue muy especial", recuerda el francés.

"Imola es un circuito de carreras clásico. Volver allí la temporada pasada fue genial, ya que allí se nota la historia y su carácter de la vieja escuela con sus profundas raíces en las carreras. Es un circuito en el que disfruto compitiendo".

"Además, siento a Italia muy cerca después de haber vivido allí durante muchos años, y siempre tengo ganas de correr allí, ya sea en Monza, Mugello o Imola".

