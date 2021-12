Alonso, sobre Hamilton y el 2007: "Ninguno de los dos estaba preparado"

Fernando Alonso está considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, sus dos títulos mundiales y 32 victorias lo refrendan, y ha vivido miles de experiencia en sus más de 18 temporadas en la categoría.

A lo largo de los 332 Grandes Premios en los que ha competido con cinco constructores distintos, ha tenido 17 compañeros. Uno de ellos fue Lewis Hamilton, otro considerado como leyenda viva del deporte gracias a sus siete campeonatos, durante el año 2007 en McLaren.

El piloto asturiano logró vencer a Michael Schumacher en las temporadas 2005 y 2006, haciendo lo que parecía que nadie pudiera: derrocar la hegemonía del germano y de Ferrari. Para la siguiente temporada decidió incorporarse a la escudería de Woking, y a su lado estuvo el británico, que debutaba en el mundial.

Esa campaña es una de las más recordadas por la rivalidad que Alonso y Hamilton tuvieron, con un desenlace trágico para McLaren, perdiendo ambos títulos, uno en favor de Kimi Raikkonen por tan solo un punto, y el otro por el caso del 'Spygate', que provocó la descalificación de la general de constructores.

Recordando esa época, Fernando Alonso habló sobre su año 2007 en Woking: "Lewis fue el piloto con el que tuve la competición que estaba buscando. Esa temporada compartimos equipo y eso es, para el público general, la mayor pelea que se puede tener".

"Ninguno de los dos estaba preparado para eso en 2007. Él era un debutante y yo no estaba en mi mejor nivel porque no estaba integrado en el equipo. Tuvimos una gran lucha y estrés por el campeonato, y no lo gestionamos muy bien", afirmó el español.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22, y Fernando Alonso, McLaren MP4-22 fuera de los pits

Kimi Raikkonen y Ferrari se llevaron ese deseado título por un único punto de diferencia, y eso dolió mucho para el conjunto británico. Alonso, por su parte, acabó dejando la escudería y regresó a Renault como transición para desembarcar en Ferrari en 2010.

"Lewis y yo acabamos con los mismos puntos, y eso fue una gran batalla, pero creo que los dos podríamos haberlo hecho mejor. Cuando estaba en Ferrari yo tuve un mejor coche que él en McLaren y no pudimos batirnos mano a mano", comentó.

"Después, él se fue a Mercedes y tuvo un monoplaza superior, con lo que nunca tuve la oportunidad de pelear con él, eso es algo que le falta a mi carrera, pero es una leyenda. Como Michael Schumacher, te presiona hasta tu límite, tienes que dar lo mejor de ti mismo".

Alonso, en sus años vestidos de rojo peleó por dos mundiales, aunque no fue contra Hamilton, sino contra Sebastian Vettel, otro de los mejores pilotos de la F1 moderna.

"El otro con el que tuve mi mayor rivalidad es Sebastian. No tuvimos el mismo monoplaza para competir rueda a rueda, pero batallamos por dos títulos hasta la última carrera, el de 2010 y el de 2012".

"Ahí tienes que hacerlo lo mejor posible, ellos tenían un coche superior, pero tuvieron algunos problemas de fiabilidad que nos permitió pelear, tengo mucho respeto por él", finalizó Alonso.