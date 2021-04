Alonso saldrá 15º en Imola: "No fui lo suficientemente bueno"

No pudo ser. Tras la gran clasificación que se marcó en Bahrein, Fernando Alonso cayó en la segunda ronda del sábado en Imola, y tendrá que salir desde la 15ª plaza el domingo, en la octava fila de parrilla.

El asturiano fue autocrítico a la hora de valorar una sesión en la que ya superó la Q1 por poco (fue 15º, y el 16º caía eliminado), pero se mostró contento con su coche: "No fui lo suficientemente bueno. Esa es probablemente la respuesta más fácil, ya sabes. Me sentí bien con el coche, me sentí rápido, el equilibrio fue bueno, pero cada vez que cruzaba la meta no era lo suficientemente bueno para estar entre los 10 primeros".

Cuando en DAZN le señalaron que solo es su segunda clasificación tras dos años fuera, el bicampeón no quiso excusas: "Al final, cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el monoplaza o con el equipo. Me he encontrado bien, el Alpine iba bien toda la cronometrada, no he tenido grandes problemas, pero la velocidad no estaba ahí".

"Nos costó trabajo desde la Q1. Así que nada, a intentar analizar y mejorar para la próxima".

Aun así, Alonso recuerda que los sábados solo se consigue una posición de salida, no sumar para el campeonato: "En Bahrein el sábado fue bien y el domingo nos retiramos, a ver si aquí podemos equilibrar un poco la balanza y tras un sábado 'así, así', el domingo podemos sumar algún puntillo".

"La carrera es mañana, los puntos se dan mañana".

El viernes, Alpine no fue mal en la simulación de carrera, y Alonso recuerda que ya hemos visto numerosos incidentes como para descartar que en la carrera pasen cosas.

"El coche iba bien en tandas largas", explicó. "La degradación de los neumáticos era bastante buena en nuestro caso. Pero si hay pistas donde es difícil adelantar, sabemos que Imola está entre ellas".

"Aunque nunca se sabe, al final la carrera es larga, hemos visto varias banderas rojas, varios incidentes durante el fin de semana, así que será un poco de resistencia para la mecánica incluso, subiéndose tanto por los bordillos...".

Pese a todo, Alonso admite que necesitan una carrera con acción para poder remontar hasta el top 10: "Habrá que estar ahí. Igual llueve, igual no... necesitaremos una carrera en la que pasen cosas. Si es una carrera normal, sabemos que va a ser difícil entrar en los puntos. Intentaremos todo, y vamos a por ello".

Por último, hablando sobre las mejoras del A521, especialmente en la parte delantera del coche, se mostró satisfecho, aunque aclaró que siempre hay que valorar el avance respecto a los rivales.

"Todas las mejoras que probamos el viernes parecen funcionar, y he sentido el coche mejor todo el fin de semana. Obviamente, hoy no he hecho el trabajo suficientemente bien para estar en la Q3, pero son cosas que habrá que ir mejorando", añadió.

"El monoplaza ha dado un paso adelante, pero no corremos solos. Si nosotros mejoramos dos décimas y el resto también, te quedas donde estás. Si nadie llevase nada, mejorarías, y si todos llevan más que tú, das un paso atrás".

"Creo que hemos mejorado y creo que vamos en la dirección correcta. El coche es más rápido ahora. No pude maximizarlo hoy y entrar en Q3 con ambos monoplazas, pero hay que seguir luchando".

