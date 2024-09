Alonso: "Si repetimos 200 veces la clasificación, en 199 no quedo 7º"

Lo volvió a hacer. Mientras su compañero caía en Q1, con el otro Aston Martin él convertía el agua en vino y se metía en Q3, para después clasificarse séptimo para la carrera del domingo en Singapur. Fernando Alonso de nuevo dejó a todos con la boca abierta y admitió que fue una sorpresa absoluta.

"La verdad es que hoy no me lo esperaba para nada", resumió ante los micrófonos de DAZN F1. "Hemos tenido un fin de semana bastante difícil y creo que este circuito saca todas nuestras debilidades en el coche. No tenemos tracción, no tenemos giro en el volante, en las curvas lentas y tampoco es muy estable en frenada, así que en generado teníamos mucho miedo a este circuito y se confirmó en todas las sesiones que no íbamos cómodos".

El asturiano admite que daba por bueno caer en Q2, de ahí su sorpresa de ser séptimo. "Progresé en la Q1 y estaba contento y dije 'aquí me quedo ya' y luego en la Q1 cuando me dijeron que estaba décimo dije 'decime quién viene en vuelta, porque seguramente me eche al final'. Pasé por los pelos en la Q2, décimo, y luego en la Q3 quién me iba a decir que íbamos a ver que los dos Ferrari iban a quedar detrás de ti y que Tsunoda también igual no ha hecho la vuelta perfecta".

En la ronda final, Carlos Sainz sufrió un accidente y Charles Leclerc no encontró el ritmo, por lo que Alonso partirá delante de ellos. Y teniendo a Nico Hulkenberg en la sexta plaza, confía en arrebatarle ese puesto en la salida: "Salgo séptimo por el lado limpio, con posibilidades reales de ponerme sexto en la primera curva, así que un poco fuera de posición".

"Va a ser una carrera... como que no pertenezco a la posición en la que estoy en pista, pero bueno intentaré hacer lo que pueda".

El bicampeón confía en la diferencia entre las posiciones impares como la suya respecto a las pares. ¡Y que de hecho estuvo a punto de provocar quedar noveno en lugar de octavo!: "Voy a intentar hacer una buena salida porque hemos visto que la zona limpia y zona sucia hay bastante diferencia. Me habría gustado quedar noveno, cuando vi que Carlos ya no iba a poder salir tuvimos la tentación de asegurar esa novena posición por si acaso me ponía octavo, que creíamos que era peor que noveno y al final se ha dado la cusualidad de que he quedado séptimo".

"Así que nada, de momento mira, nos están sonriendo muchísimas cosas, creo que si repetimos esta clasificación 200 veces, no acabo séptimo en 199 e ellas, así que me quedo con lo de hoy y a ver en carrera".

Evaluando su vuelta clave, la que le dio la séptima plaza, describió: "Fue muy buena, fueron muy buenas todas las vueltas, la verdad. En la FP3 ya conseguí una consistencia con el coche y encontrarme cómodo. No éramos súper rápidos pero hice 1:31.0, 1:31.1 y 1:31.1 en tres vueltas que hice en la FP3. Más o menos era constante y podía hacer vueltas sin muchos errores y eso sirvió en la Q1 y la Q2 para poner los tres sectores en su sitio y no cometer errores".

"Pero bueno, los puntos se reparten en carrera, lógicamente en un circuito urbano donde no es fácil adelantar mejor salir delante, así que muy contento con la séptima posición pero hay que completar el trabajo en carrera".

Cuando le preguntaron por la cuarta zona de DRS que habrá en el circuito de Singapur en esta edición 2024, analizó: "Ayudará, por desgracia". Y bromeó "ojalá no hubiera DRS en carrera e hiciésemos 50 vueltas como salimos", antes de sentenciar "aquí tenemos el octavo o el noveno coche y esa es la realidad, no la escondemos".

"Lo hemos visto en todas las sesiones, hemos visto que Lance está el 18º, solamente tenemos a los dos Sauber detrás y mañana pues salir el séptimo, podemos soñar con adelantar al Haas, podemos soñar con lo que queramos, pero si cogemos puntos pues a guardarlos bien e irnos de aquí rápido el lunes para que no nos los quiten".