Alonso sobre el momento de su parada: "Mi apuesta no funcionó"

Fernando Alonso regresó a la Q3 en el Gran Premio de Gran Bretaña y tenía la esperanza de sumar buenos puntos para el equipo, algo que consiguió al terminar octavo, por detrás de su compañero de equipo, Lance Stroll, que se vio beneficiado por el momento de hacer su primera parada en boxes.

Nada más bajar de su AMR24, el piloto español habló sobre la decisión de poner intermedios más tarde que el canadiense y reconoció que su apuesta de aguantar una vuelta más acabó siendo errónea.

"Esperé demasiado para poner los intermedios, pero la pista estaba demasiado seca y probablemente se dañarían mucho los intermedios en ese primer par de vueltas. Así que no quería hacer eso en caso de que llegase una lluvia fuerte, para tener un mejor intermedio. No llovió, así que mi apuesta en cierto modo no funcionó, pero necesitas un poco de suerte en estos casos".

Cuando se le preguntó si la decisión había sido suya, dijo: "Bueno, era una situación única con nuestros dos coches separados por un segundo, así que paramos uno en una vuelta y el otro en la siguiente, la suerte podía ir en cualquier dirección, depende de cuánto llueva después de esa primera parada en boxes y sí, creo que en ese sentido perdí un puesto, pero es el mismo resultado para el equipo".

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Hamilton, rey del caos en Silverstone F1; Verstappen derrota a Norris

En cuanto a las sensaciones del asturiano, de regreso a los puntos, reconoció que sentía que el equipo había dado un pequeño paso adelante para volver a la "posición natural" de Aston Martin este año.

"Buenas sensaciones. Quiero decir, la sensación fue de volver a la normalidad. Éramos el quinto o sexto equipo más rápido. Nico Hulkenberg, creo que fue muy rápido todo el fin de semana, pero sí, podíamos luchar por los puntos y somos séptimo y octavo".

"Creo que es más o menos la posición en la que estábamos antes de Imola en cierto modo, así que sí, volvimos a nuestra posición natural, así que contento por ello", añadió.

Alonso reveló que tras el GP de Austria del pasado fin de semana, todo el equipo se reunió para revisar los datos y se dieron cuenta de que estaban haciendo varias cosas que quizá no eran adecuadas.

"Después de Austria nos reunimos todos y entendimos que un par de direcciones tal vez no eran las correctas, y sí, como he dicho, estoy feliz de estar de vuelta en los puntos", concluyó el bicampeón español de Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!