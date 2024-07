Sainz maximizó el resultado en una carrera de "supervivencia" en Silverstone

La alocada carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1 dio opciones a muchos pilotos, aunque fue Lewis Hamilton, el más listo de la clase, quien se llevó la victoria. El heptacampeón logró el triunfo en su última campaña con la escudería de Brackley antes de sustituir a Carlos Sainz, quien se tuvo que conformar con la quinta plaza tras recuperar dos plazas desde la parrilla.

Sin embargo, el español sacó los puntos positivos del domingo en Silverstone, y aseguró que Ferrari lo hizo perfecto en el momento en el que debían detenerse en boxes y en qué neumáticos poner, pero tan solo el abandono de George Russell le hizo escalar posiciones con sus rivales directos porque faltaba ritmo puro: "Creo que hoy hicimos el máximo, debemos estar contentos porque no fuimos lo suficientemente rápidos en condiciones de seco o mojado".

"Hicimos las paradas en boxes en el momento perfecto, especialmente en la mitad de la carrera, y pude disfrutar de estar cerca de las posiciones de podio, pero con las condiciones mixtas no éramos rápidos", dijo. "Para ser sincero, miré mucho el tiempo y todo con mis ingenieros, teníamos la confianza de que íbamos a hacer las paradas en boxes en el momento ideal hoy. Hicimos buenas tandas en la FP1 con esas condiciones y ejecutamos una carrera perfecta, acertamos con los neumáticos, pero es una pena que no fuéramos rápidos en esa parte de la cita, con los intermedios o al final, estoy contento, además me llevó el punto extra de la vuelta rápida".

Carlos Sainz aseguró que la carrera se convirtió en una "supervivencia" debido a las condiciones mixtas en el trazado británico, una en la que se ilusionó por la distancia con respecto a los de cabeza, pero después se fue hacia atrás: "Estaba claro que iba a ser una supervivencia, no sabíamos cómo de mojado o la intensidad de lluvia que había en el circuito. Estaba a seis segundos de los líderes, y en la batalla por el podio con Max [Verstappen], pero es una pena que no estuviera tan cerca al inicio o al final, porque es una carrera en la que creía que podíamos tener buenas oportunidades".

"Está claro que no es suficiente, básicamente tenemos el mismo coche que en Imola, y desde ahí, todos los demás mejoraron y añadieron quizá unas décimas a sus monoplazas", comentó. "Nosotros perdimos dos o tres meses de rendimiento en el túnel de viento, así que al menos creo que hoy volvimos a las cosas básicas de un coche que sabíamos que estaba bien en Imola".

Además, el madrileño citó uno de los males que afecta al SF-24 y parece que tiene una difícil solución, aunque tiene fe en los de Maranello: "Seguimos rebotando, pero las cosas mejorarán si dejamos atrás el rebote. Creo que el equipo lo hará bien en los diferentes circuitos para tener un paquete que no rebote en las curvas de alta velocidad y vaya bien en las bajas, entonces podremos empezar a pelear contra los tres primeros equipos de nuevo".

