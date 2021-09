Alonso, el más listo de la clase, cumplió en Sochi su amenaza

Al acabar la carrera del GP de Austria de principios del pasado julio, Alonso se mostraba muy molesto con una acción que ocurrió en la primera vuelta. Tras adelantar en la arrancada a Ricciardo y Leclerc, vio cómo se salían de pista en la primera curva y se reincorporaban por delante de él.

"Está muy bien salirse por fuera de la pista porque claro, te ahorras mucho tráfico en la primera parte de la carrera, en vez de ir en el grupo del 15º o 14º vas en el grupo del 10º. Es interesante, dejémoslo ahí. Para las siguientes carreras sé ahora por dónde se puede salir y por dónde no, así que aprendemos cosas", declaró el de Alpine.

Más que una rabieta, aquella amenaza guardaba otra realidad: Alonso había tomado nota y acabaría cobrándose su 'venganza' personal, que llevó a cabo este domingo en Sochi.

Para saborear bien Vídeo: la magia de Alonso en Sochi

En la curva 2, a la que tras otra buena salida llegó cuarto, levemente por delante de Lance Stroll, apuró la frenada y se fue largo, aprovechando la escapatoria de asfalto y saltándose la curva. Para reincorporarse a pista solo debía hacer la trazada a la que obliga la FIA, un zigzag entre bolardos que te hacen perder tiempo.

Y así, Alonso logró mantener la cuarta plaza, aunque tuvo que pelearla con el Aston Martin de Stroll que, metros después, le estranguló para robarle el cuarto lugar.

¿Pero cómo pudo no perder ventaja al saltarse la curva, si precisamente la FIA obliga a hacer ese movimiento para que nadie gane tiempo? Ahí entra la astucia de Alonso, que durante la vuelta de formación se salió en la curva 2, probablemente adrede, para ensayar la maniobra que iba a hacer luego en carrera.

Y funcionó, aunque obviamente hacerlo bien con la adrenalina al máximo durante el inicio de un gran premio es más difícil.

Cuando la prensa británica preguntó ese 'truco' al director de carrera, Michael Masi, fue tajante: no había nada ilegal.

"No, no se salió con la suya. Si recuerdas, lo he dicho varias veces y los equipos lo saben muy bien. En las primeras vueltas en cualquier carrera, si hay áreas como esa, los pilotos tienen que volver a pista detrás del piloto que llevaban delante antes de la curva, como hizo Fernando. Lo hizo muy rápido al igual que los otros tres pilotos que se salieron ahí, y todos se pusieron detrás del piloto que estaba delante de ellos", explicó Masi.

Además, explicó que desde el GP de Francia 2019 cambió la filosofía. Y, aunque Alonso no estaba en F1 esa temporada, este año pudo apuntar bien la lección en el Red Bull Ring y llevó a cabo su truco.

"Desde 2019 en Le Castellet hubo una solicitud de los pilotos en general y yo estuve de acuerdo. Después de que Sergio Pérez fuera penalizado por saltarse las curvas 3-5 y ganar un número de posiciones, dijimos que desde ahí en adelante para las primeras curvas en las que eso sucede, o el equipo le pide al piloto que devuelva la posición o se lo sugeriría yo".

"Observamos a los cuatro que se salieron en la curva 2 de Sochi y los cuatro hicieron exactamente eso", concluyó.