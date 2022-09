Albon espera regresar a la F1 en Singapur, pero "no será fácil"

Cargar el reproductor de audio

Alexander Albon tuvo que decir adiós al Gran Premio de Italia el sábado por la mañana debido a una apendicitis que requería una intervención urgente. Nyck de Vries se puso al volante de su Williams FW44 y dejó una sólida impresión.

El piloto neerándés, de 27 años, terminó 13º en la clasificación, por delante de Nicholas Latifi, pero subió a la octava plaza en la parrilla de salida debido a las varias penalizaciones que tenían sus rivales y acabó la carrera en novena posición, sumando dos puntos muy valiosos.

La aventura de De Vries en la Fórmula 1, de momento, parece limitarse a solo esa carrera, debido a que Albon sigue siendo el piloto titular y espera estar de vuelta para el Gran Premio de Singapur, que se celebrará dentro dos fines de semana.

"Me siento bastante bien", dijo Albon en un vídeo que publicó él mismo en las redes sociales. "Por supuesto, tuve un 'pequeño' problema el sábado, pero los médicos hicieron un gran trabajo. Estoy muy agradecido por todo su trabajo, pude salir del hospital el martes y desde entonces volví a Mónaco".

"El objetivo es estar preparados para Singapur. Es difícil, porque es una de las carreras más duras. Así que obviamente no será fácil, pero quiero apuntar alto y ya veremos qué pasa. Gracias por todos los mensajes y el apoyo que he recibido. Significa mucho para mí. He leído todos los que he podido. Espero estar de vuelta en Singapur", concluyó el piloto tailandés.

Tras su actuación, De Vries apunta a la parrilla de la F1 en 2023

En estos momentos, parece que De Vries tiene muchas posibilidades de unirse a la parrilla de la F1 a tiempo completo a partir de la próxima temporada. Se dice que el campeón del mundo de Fórmula E en 2021 está en el punto de mira de Williams, Alpine y ahora también Red Bull (aunque más enfocado a AlphaTauri) gracias a su destacada actuación en Monza.

Sin embargo, en un principio parece que si el piloto holandés aterriza en el equipo de Grove no sería para sustituir a Albon, ya que el piloto que tiene más posibilidades de abandonar una de las escuderías más históricas de la parrilla es Nicholas Latifi.