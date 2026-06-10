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Previo
FIA F2 Barcelona

Horarios de la F2 y F3 en Barcelona y cómo verlo (¡gratis!)

Apunta los horarios de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Barcelona. Mira a qué hora es la clasificación y a qué hora las carreras, y cómo verlas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Salida

La salida de Barcelona 2025

Foto de: Formula Motorsport Ltd

La Fórmula 2 disputa su quinta ronda de la temporada 2026 este fin de semana del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en paralelo a la Fórmula 1, y el trazado de Montmeló también vivirá la tercera ronda de la Fórmula 3, que volvió a la acción en Mónaco. 

Apunta aquí los horarios de cada sesión de F2 y F3, mira cómo puedes verlo (¡gratuitamente en España!). Y entra siempre que quieras al enlace, porque lo iremos actualizando con resultados y más. Tras esto, la F2 y F3 volverán del 26 al 28 de junio en Spielberg, en el Red Bull Ring, durante el GP de Austria de F1.

Spain Horarios de Fórmula 2 en Barcelona para España Spain

  • Libres de F2 de Barcelona: viernes a las 11:05h
  • Clasificación de Fórmula 2 de Barcelona: viernes a las 15:55h
  • A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Barcelona: a las 14:15h (26 vueltas)
  • A qué hora es el domingo la carrera principal de Fórmula 2 de Barcelona: a las 11:25h (37 vueltas)  

Monaco Horarios de Fórmula 3 en Barcelona para España Spain

  • Libres de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 09:55h 

  • Clasificación de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 15:00h

  • A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 3 de Barcelona: a las 10:05h (21 vueltas)  

  • A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 de Barcelona: domingo a las 08:40h (25 vueltas) 

Tras ser en Mónaco los entrenamientos libres de F2 y F3 en jueves y la clasificación en dos grupos, Barcelona recupera el formato habitual, por lo que el fin de semana empezará con los Libres de F3 el viernes por la mañana, a las 09:55h, y los de la F2 a las 11:05h, ambas antes de la FP1 de la Fórmula 1 (a las 13:30h).

La clasificación de F3 en Barcelona es el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1, y la clasificación de la F2 en Barcelona es el viernes a las 15:55h, para formar las parrillas de salida de las dos carreras.

La carrera sprint de F3 en Barcelona es el sábado a las 10:05h, a 21 vueltas, con la parrilla invertida entre los 12 primeros de la clasificación (el que hizo la pole sale 13º, el que se clasificó 12º, primero, el que se clasificó 11º, segundo, etc).

La carrera sprint de la F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas, entre la FP3 y la qualy del GP de Barcelona-Catalunya de F1.

La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h como primera sesión del día, a 25 vueltas, con la parrilla original formada en la clasificación. La carrera principal de Fórmula 2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas.

Más allá de F1, F2 y F3 en Barcelona, también hay este fin de semana otra ronda de Porsche Mobil 1 Supercup, que disputará su clasificación el sábado a las 11:20h y su carrera el domingo a las 10:10h, a 16 vueltas.

Cómo ver la F2 y F3 de Barcelona en directo por la TV y gratis

Los aficionados españoles están de enhorabuena, porque la F2 y la F3 en su ronda de Barcelona se podrán ver gratuitamente con DAZN F1, solo con registrarse en la plataforma con un correo.

En DAZN F1 se retransmiten la clasificación del viernes, las carreras de F2 y F3 al sprint del sábado en Barcelona y las carreras principales de F3 y F2 el domingo.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Barcelona

La carrera sprint de F3 en Barcelona el sábado a las 10:05h es a 21 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h a 25 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de F2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Barcelona

Después de cinco rondas, así está el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:

Pos Piloto Puntos
1
G. MinìMP Motorsport
 63
2
N. TsolovCampos Racing
 62
3
M. StenshorneRodin Motorsport
 48
4
A. DunneRodin Motorsport
 48
5
N. LeónCampos Racing
 45
6
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 43
7
R. CâmaraInvicta Racing
 37
8
L. Van HoepenTrident
 33
9 JapanR. MiyataHitech Racing 30
10 IndiaK. MainiART Grand Prix 28

Después de dos rondas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 43
2
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 35
3
F. SlaterTrident
 34
4
B. BadoerRodin Motorsport
 28
5
T. NaëlCampos Racing
 22
6
T. KatoART Grand Prix
 16
7
P. ClerotRodin Motorsport
 16
8
A. GiustiMP Motorsport
 13
9
M. GładyszART Grand Prix
 13
10
G. XieDAMS Lucas Oil
 12

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Barcelona

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Barcelona

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año

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