Horarios de la F2 y F3 en Barcelona y cómo verlo (¡gratis!)
Apunta los horarios de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Barcelona. Mira a qué hora es la clasificación y a qué hora las carreras, y cómo verlas.
La salida de Barcelona 2025
Foto de: Formula Motorsport Ltd
La Fórmula 2 disputa su quinta ronda de la temporada 2026 este fin de semana del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en paralelo a la Fórmula 1, y el trazado de Montmeló también vivirá la tercera ronda de la Fórmula 3, que volvió a la acción en Mónaco.
Apunta aquí los horarios de cada sesión de F2 y F3, mira cómo puedes verlo (¡gratuitamente en España!). Y entra siempre que quieras al enlace, porque lo iremos actualizando con resultados y más. Tras esto, la F2 y F3 volverán del 26 al 28 de junio en Spielberg, en el Red Bull Ring, durante el GP de Austria de F1.
Horarios de Fórmula 2 en Barcelona para España
- Libres de F2 de Barcelona: viernes a las 11:05h
- Clasificación de Fórmula 2 de Barcelona: viernes a las 15:55h
- A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Barcelona: a las 14:15h (26 vueltas)
- A qué hora es el domingo la carrera principal de Fórmula 2 de Barcelona: a las 11:25h (37 vueltas)
Horarios de Fórmula 3 en Barcelona para España
-
Libres de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 09:55h
-
Clasificación de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 15:00h
-
A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 3 de Barcelona: a las 10:05h (21 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 de Barcelona: domingo a las 08:40h (25 vueltas)
Tras ser en Mónaco los entrenamientos libres de F2 y F3 en jueves y la clasificación en dos grupos, Barcelona recupera el formato habitual, por lo que el fin de semana empezará con los Libres de F3 el viernes por la mañana, a las 09:55h, y los de la F2 a las 11:05h, ambas antes de la FP1 de la Fórmula 1 (a las 13:30h).
La clasificación de F3 en Barcelona es el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1, y la clasificación de la F2 en Barcelona es el viernes a las 15:55h, para formar las parrillas de salida de las dos carreras.
La carrera sprint de F3 en Barcelona es el sábado a las 10:05h, a 21 vueltas, con la parrilla invertida entre los 12 primeros de la clasificación (el que hizo la pole sale 13º, el que se clasificó 12º, primero, el que se clasificó 11º, segundo, etc).
La carrera sprint de la F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas, entre la FP3 y la qualy del GP de Barcelona-Catalunya de F1.
La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h como primera sesión del día, a 25 vueltas, con la parrilla original formada en la clasificación. La carrera principal de Fórmula 2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas.
Más allá de F1, F2 y F3 en Barcelona, también hay este fin de semana otra ronda de Porsche Mobil 1 Supercup, que disputará su clasificación el sábado a las 11:20h y su carrera el domingo a las 10:10h, a 16 vueltas.
Cómo ver la F2 y F3 de Barcelona en directo por la TV y gratis
Los aficionados españoles están de enhorabuena, porque la F2 y la F3 en su ronda de Barcelona se podrán ver gratuitamente con DAZN F1, solo con registrarse en la plataforma con un correo.
En DAZN F1 se retransmiten la clasificación del viernes, las carreras de F2 y F3 al sprint del sábado en Barcelona y las carreras principales de F3 y F2 el domingo.
A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Barcelona
La carrera sprint de F3 en Barcelona el sábado a las 10:05h es a 21 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.
La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h a 25 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de F2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.
Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Barcelona
Después de cinco rondas, así está el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|63
|2
|
N. TsolovCampos Racing
|62
|3
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|48
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|48
|5
|
N. LeónCampos Racing
|45
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|43
|7
|
R. CâmaraInvicta Racing
|37
|8
|
L. Van HoepenTrident
|33
|9
|R. MiyataHitech Racing
|30
|10
|K. MainiART Grand Prix
|28
Después de dos rondas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|43
|2
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|35
|3
|
F. SlaterTrident
|34
|4
|
B. BadoerRodin Motorsport
|28
|5
|
T. NaëlCampos Racing
|22
|6
|
T. KatoART Grand Prix
|16
|7
|
P. ClerotRodin Motorsport
|16
|8
|
A. GiustiMP Motorsport
|13
|9
|
M. GładyszART Grand Prix
|13
|10
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|12
Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Barcelona
|
Equipo
|
Piloto 2026
|
Piloto 2026
|
Invicta Racing
|
Joshua Dürksen
|
Rafael Camara
|
Nikola Tsolov
|
Noel León
|
Oliver Goethe
|
Gabriele Mini
|
Ritomo Miyata
|
Colton Herta
|
Sebastián Montoya
|
Mari Boya
|
Dino Beganovic
|
Roman Bilinski
|
Kush Maini
|
Tasanapol Inthraphuvasak
|
Alex Dunne
|
Martinius Stenshorne
|
AIX Racing
|
Cian Shields
|
Emerson Fittipaldi
|
John Bennett
|
Laurens van Hoepen
|
Nicolás Varrone
|Rafael Villagómez
*En negrita, los debutantes este año
Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Barcelona
|Equipo
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Prema
|
James Wharton
|Louis Sharp
|
Enzo Deligny
|Trident
|Noah Stromsted
|Freddie Slater
|
Matteo de Palo
|ART
|Taito Kato
|
Kanato Le
|Maciej Gladysz
|Campos
|Theopile Nael
|
Ugo Ugochukwu
|Ernesto Rivera
|Hitech
|Jin Nakamura
|Michael Shin
|Fionn McLaughlin
|MP
|
Tukka Taponen
|Mattia Colnaghi
|Alessandro Giusti
|Van Amersfoort
|Bruno del Pino
|Hiyu Yamakoshi
|
Jesse Carrasquedo Jr
|Rodin
|
Christian Ho
|
Brando Badoer
|
Pedro Clerot
|Aix
|Brad Benavides
|Yevan David
|Fernando Barrichello
|Dams
|
Nicola Lacorte
|Gerrard Xie
|
Nandhavud Bhirombhakd
*En negrita, los debutantes este año
*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año
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