Horarios de la F2 y F3 en Barcelona y cómo verlo (¡gratis!)

La Fórmula 2 disputa su quinta ronda de la temporada 2026 este fin de semana del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en paralelo a la Fórmula 1, y el trazado de Montmeló también vivirá la tercera ronda de la Fórmula 3, que volvió a la acción en Mónaco.

Apunta aquí los horarios de cada sesión de F2 y F3, mira cómo puedes verlo (¡gratuitamente en España!). Y entra siempre que quieras al enlace, porque lo iremos actualizando con resultados y más. Tras esto, la F2 y F3 volverán del 26 al 28 de junio en Spielberg, en el Red Bull Ring, durante el GP de Austria de F1.

Horarios de Fórmula 2 en Barcelona para España

Libres de F2 de Barcelona: viernes a las 11:05h

Clasificación de Fórmula 2 de Barcelona: viernes a las 15:55h

A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Barcelona: a las 14:15h (26 vueltas)

A qué hora es el domingo la carrera principal de Fórmula 2 de Barcelona: a las 11:25h (37 vueltas)

Horarios de Fórmula 3 en Barcelona para España

Libres de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 09:55h

Clasificación de Fórmula 3 de Barcelona: viernes a las 15:00h

A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 3 de Barcelona: a las 10:05h (21 vueltas)

A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 de Barcelona: domingo a las 08:40h (25 vueltas)

Tras ser en Mónaco los entrenamientos libres de F2 y F3 en jueves y la clasificación en dos grupos, Barcelona recupera el formato habitual, por lo que el fin de semana empezará con los Libres de F3 el viernes por la mañana, a las 09:55h, y los de la F2 a las 11:05h, ambas antes de la FP1 de la Fórmula 1 (a las 13:30h).

La clasificación de F3 en Barcelona es el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1, y la clasificación de la F2 en Barcelona es el viernes a las 15:55h, para formar las parrillas de salida de las dos carreras.

La carrera sprint de F3 en Barcelona es el sábado a las 10:05h, a 21 vueltas, con la parrilla invertida entre los 12 primeros de la clasificación (el que hizo la pole sale 13º, el que se clasificó 12º, primero, el que se clasificó 11º, segundo, etc).

La carrera sprint de la F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas, entre la FP3 y la qualy del GP de Barcelona-Catalunya de F1.

La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h como primera sesión del día, a 25 vueltas, con la parrilla original formada en la clasificación. La carrera principal de Fórmula 2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas.

Más allá de F1, F2 y F3 en Barcelona, también hay este fin de semana otra ronda de Porsche Mobil 1 Supercup, que disputará su clasificación el sábado a las 11:20h y su carrera el domingo a las 10:10h, a 16 vueltas.

Cómo ver la F2 y F3 de Barcelona en directo por la TV y gratis

Los aficionados españoles están de enhorabuena, porque la F2 y la F3 en su ronda de Barcelona se podrán ver gratuitamente con DAZN F1, solo con registrarse en la plataforma con un correo.

En DAZN F1 se retransmiten la clasificación del viernes, las carreras de F2 y F3 al sprint del sábado en Barcelona y las carreras principales de F3 y F2 el domingo.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Barcelona

La carrera sprint de F3 en Barcelona el sábado a las 10:05h es a 21 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de F2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h a 26 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de F3 en Barcelona es el domingo a las 08:40h a 25 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de F2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h a 37 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Barcelona

Después de cinco rondas, así está el campeonato de pilotos de F2 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:

Pos Piloto Puntos 1 G. Minì MP Motorsport 63 2 N. Tsolov Campos Racing 62 3 M. Stenshorne Rodin Motorsport 48 4 A. Dunne Rodin Motorsport 48 5 N. León Campos Racing 45 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 43 7 R. Câmara Invicta Racing 37 8 L. Van Hoepen Trident 33 9 R. Miyata Hitech Racing 30 10 K. Maini ART Grand Prix 28

Después de dos rondas, así está el campeonato de pilotos de F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla) antes de Barcelona:

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 43 2 B. del Pino Van Amersfoort Racing 35 3 F. Slater Trident 34 4 B. Badoer Rodin Motorsport 28 5 T. Naël Campos Racing 22 6 T. Kato ART Grand Prix 16 7 P. Clerot Rodin Motorsport 16 8 A. Giusti MP Motorsport 13 9 M. Gładysz ART Grand Prix 13 10 G. Xie DAMS Lucas Oil 12

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Barcelona

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Barcelona

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año