F1 en DIRECTO: la FP3 y la clasificación del GP de Barcelona 2026
Sigue a través de este enlace la FP3 y la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1, con un live timing de tiempos, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Los comisarios anotan un incidente de Antonelli por "conducción errática"
1:15.922 para Leclerc, que se coloca tercero a 0.243s de Russell, entre los dos McLaren
Antonelli aborta sus dos vueltas con blandos nuevos y se queja por radio del tráfico...
1:19.496 para Alonso, que es 19º
Hamilton se coloca 4º a 0.7s de Russell
Piastri y Russell se quedan a 0.2s de Russell
1:15.679 para Russell, que se mantiene al frente
Se empiezan a animar todos con los blandos
Russell y Hulkenberg, los primeros en usar blandos nuevos
El momento en el que Bottas se ha quedado sin frenos:
Todos los pilotos vuelven a boxes poco a poco, probablemente para montar un nuevo juego de neumáticos blandos y hacer una simulación de clasificación antes de acabar la FP3
Con los neumáticos blandos usados, prácticamente nadie está mejorando sus cronos
Piastri mejora con blandos usados, pero se queda sexto a 0.7s de Russell
Todo el mundo en la cola del pitlane para salir a la pista rápidamente... ¡Quedan 20 minutos de FP3!
¡Semáforo verde! Se reanuda la sesión
Reporta Bottas que "me he quedado sin pedal de freno" tras su salida de pista, por fortuna le ha sucedido en una escapatoria bastante gradne
Trompo y salida de pista de Valtteri Bottas, que se queda atrapado en la grava
¡Bandera roja!
1:17.131 para Hamilton tras abortar, solo le vale para ser 6º a 0.873s de Russell
¡Hamilton casi pierde su Ferrari y aborta vuelta!
¡Ya están aquí los Mercedes! Russell al frente con un 1:16.285, con Antonelli segundo a 0.242s
Verstappen se coloca tercer a 0.246s de Norris
Los Mercedes y Hamilton son los únicos que todavía no han salido a la pista y ya ha pasado casi media hora de FP3
1:20.052 para Alonso, que está a la cola, sólo por delante de Stroll y Pérez
Se coloca segundo Leclerc a 0.076s de Norris
Sainz, tras abortar un primer intento, marca un 1:18.384
Norris marca ahora un 1:16.609
Bortoleto escala a lo más alto con un 1:17.581
Neumáticos blandos nuevos para todos en pista ahora mismo, entre ellos Sainz y Alonso