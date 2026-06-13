Russell explica la clave de su pole: dejar de copiar lo que le funcionaba a Antonelli

Barcelona.- Durante semanas, George Russell había buscado respuestas. Mientras Mercedes alternaba momentos brillantes con otros decepcionantes y Andrea Kimi Antonelli encadenaba actuaciones cada vez más convincentes, el británico empezó a mirar al otro lado del garaje. Analizó datos, probó caminos distintos y trató de replicar lo que estaba funcionando para su joven compañero.

Pero en Barcelona decidió parar. Y el resultado fue una pole position.

Russell sorprendió a todos en la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una vuelta magistral en los instantes finales, suficiente para batir a Lewis Hamilton y devolver a Mercedes a la primera posición de la parrilla. Más que el resultado, sin embargo, el británico se quedó con las sensaciones recuperadas tras varias semanas complicadas.

"Más que la pole, lo importante fue el gran reinicio que hice antes de este fin de semana", explicó. "Desde la FP1 hemos estado entre los dos primeros en todas las sesiones y eso es de lo que estoy más orgulloso".

La clasificación fue la confirmación de algo que Russell llevaba días sintiendo. Después de una racha complicada de resultados, marcada por problemas diversos y un doloroso fin de semana en Mónaco, el británico volvió a sentirse cómodo al volante del W17. "Volví a encontrar mi ritmo. Me sentí cómodo otra vez en el coche, muy parecido a como me sentía a principio de temporada".

No era una sensación menor. Mientras Antonelli había ganado protagonismo dentro del equipo durante las últimas carreras, Russell parecía haber perdido parte de la confianza que le había convertido en uno de los pilotos más consistentes de la parrilla.

Hasta este sábado.

El error de intentar ser Antonelli

La confesión más interesante llegó cuando explicó qué había cambiado realmente en Barcelona. Lejos de una revolución técnica o de un gran paquete de mejoras, Russell reconoció que la clave había sido dejar de buscar respuestas en los datos y volver a confiar en sí mismo.

"No he mirado ni una sola pieza de datos en todo el fin de semana. Simplemente he conducido el coche y he confiado en mi instinto". Y entonces llegó la revelación.

"En las últimas carreras había estado trabajando con mi equipo intentando encontrar algo más. Kimi estaba rindiendo muy bien y yo hice un poco de copy-paste de lo que le funcionaba a él. Pero no estaba funcionando para mí".

El británico entendió que estaba persiguiendo una solución equivocada. "Pensé que tenía que confiar en mi propio instinto. Algo me decía que tenía que ir en mi propia dirección y estoy muy contento de haberlo hecho".

La consecuencia fue inmediata. Pole position, confianza recuperada y una respuesta contundente en uno de los momentos más delicados de su temporada. Ahora queda rematar el trabajo el domingo. Russell partirá desde la primera posición, aunque sabe que la batalla está lejos de haber terminado.

"Lewis hizo una vuelta increíble y sorprendió a todos con su rendimiento. Va a estar en la pelea. La salida será importante, pero habrá muchas oportunidades durante la carrera". Después de semanas buscando fuera lo que ya tenía dentro, Russell volvió a encontrarse a sí mismo. Y con ello, volvió a encontrarse con la pole.