Piastri asegura que Barcelona ha mostrado que McLaren está por detrás de Mercedes y Ferrari
Oscar Piastri partirá quinto en Barcelona tras una clasificación en la que McLaren no pudo seguir el ritmo de Mercedes ni de Ferrari, aunque confía en que la degradación abra oportunidades en carrera.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Barcelona.- Oscar Piastri llegó a la clasificación de Barcelona convencido de que McLaren podía pelear por algo más. Durante gran parte del fin de semana había estado a la altura de Lando Norris y el equipo parecía más cerca de la cabeza que en el complicado Gran Premio de Mónaco. Pero cuando llegó la Q3, la realidad fue otra.
El australiano solo pudo ser quinto, justo por detrás de su compañero de equipo, en una sesión donde Mercedes confirmó su superioridad y Ferrari demostró que las mejoras introducidas este fin de semana han funcionado.
Y Piastri no buscó excusas. "No tenemos el ritmo para igualar a Mercedes", reconoció tras bajarse del coche. El piloto de McLaren explicó que una parte importante del tiempo se escapó en los últimos metros de su vuelta definitiva. De hecho, hasta llegar al tercer sector sus registros apuntaban a algo mejor.
"Me sorprendió perder tanto tiempo en el último sector. Entré en esa parte de la vuelta haciendo una buena vuelta y salí de ella sin mejorar demasiado respecto al intento anterior".
Aun así, el australiano tampoco cree que hubiera mucho más potencial escondido en el coche. La sensación dentro del equipo es que McLaren ha dado un pequeño paso adelante respecto a Mónaco, pero que Mercedes y Ferrari han progresado todavía más. Por eso, el quinto puesto refleja bastante bien la jerarquía actual vista en Barcelona.
Mientras George Russell logró la pole y Lewis Hamilton colocó su Ferrari en primera fila, los dos McLaren tuvieron que conformarse con la tercera fila.
La carrera, la gran esperanza
Si hay un motivo para el optimismo en Woking, ese es el domingo. Barcelona siempre ha sido una carrera marcada por la degradación y este año no parece que vaya a ser diferente. Todo apunta a una prueba estratégica con múltiples paradas, un escenario donde McLaren espera recuperar parte del terreno perdido en clasificación.
"La gestión de los neumáticos siempre es importante aquí y eso no ha cambiado con estos coches", explicó Piastri.
Por ello, el australiano cree que las numerosas estrategias que podrían aparecer durante la carrera pueden abrir oportunidades.
"Habrá bastantes paradas mañana y espero que podamos aprovecharlo para avanzar algunas posiciones".
No será una tarea sencilla. Mercedes parece tener ventaja en ritmo y Ferrari ha mostrado una velocidad sorprendente durante todo el fin de semana. Pero después de una clasificación donde McLaren descubrió sus límites, Piastri se aferra a que la carrera todavía puede ofrecer una historia diferente.
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