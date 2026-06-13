Norris y el problema de McLaren: "No tenemos un coche bueno en todas partes"

Barcelona.- Durante buena parte del viernes, McLaren parecía estar en la conversación por la pole. Pero cuando llegó la hora de la verdad, la realidad fue otra. Mercedes dio un paso adelante y dejó de esconder, Ferrari confirmó que sus mejoras funcionan y Lando Norris tuvo que conformarse con una cuarta posición que, visto el potencial real del MCL40 en Barcelona, acabó sabiendo a victoria parcial.

El británico partirá desde la segunda fila tras una clasificación en la que logró maximizar prácticamente todo lo que tenía entre manos. Acabó a más de tres décimas de George Russell y también por detrás de Lewis Hamilton, en una jornada en la que McLaren confirmó que ya no es la referencia que parecía ser en algunos momentos de la temporada.

Sin embargo, Norris no salió especialmente preocupado de su ritmo ni del coche. "No creo que se nos escapara nada. Nosotros dimos un buen paso adelante. Lo que pasa es que los demás dieron uno todavía mayor", explicó.

El británico fue incluso más contundente al comparar el potencial de los coches. "La diferencia se ve fácilmente. Él está en un coche que puede ir tres décimas más rápido y yo estoy en uno que quizá pueda encontrar media décima o una décima más. Estoy satisfecho con hoy".

La sensación dentro de McLaren era clara. El equipo había exprimido prácticamente todo el rendimiento disponible y la cuarta posición reflejaba fielmente el nivel actual del coche.

Mientras Mercedes dominaba la clasificación y Ferrari consolidaba las mejoras introducidas este fin de semana, Norris tuvo que conformarse con minimizar daños. Ni siquiera la bandera roja provocada por Charles Leclerc en la Q3 cambió demasiado el panorama. Aunque le perjudicó en uno de sus intentos finales, el británico reconoció que no había mucho más tiempo escondido en el coche.

McLaren sigue teniendo el mismo problema

Una de las reflexiones más interesantes de Norris llegó al analizar por qué Barcelona había sido mucho más favorable que Mónaco, donde McLaren estuvo completamente desaparecido.

La respuesta fue clara: el coche sigue teniendo exactamente los mismos defectos. "No hemos mejorado nada en ese aspecto. El coche sigue sin funcionar bien en las curvas lentas".

Según explicó, la diferencia está en las características del circuito. Barcelona es un trazado de curvas rápidas y fluidas donde el MCL40 puede esconder parte de sus debilidades, mientras que Mónaco expuso todos sus problemas.

"Allí no podíamos comprometernos con las curvas. Teníamos miedo del tren trasero, luego del delantero. Aquí simplemente el tipo de curva es diferente y el coche se siente mucho mejor".

Norris también estrenó el nuevo alerón delantero que McLaren ha introducido este fin de semana. Aunque las ganancias son mínimas, cree que en una parrilla tan apretada pueden marcar diferencias. "Estamos hablando de menos de media décima. Probablemente me ha dado el cuarto puesto en lugar del quinto. Max está a dos centésimas detrás. En una Fórmula 1 tan igualada, todo cuenta".

Mercedes, la referencia para la carrera

Mirando al domingo, Norris tampoco escondió cuál cree que es la jerarquía real en Barcelona.

Para el británico, Mercedes no solo fue el coche más rápido a una vuelta. También parece tener ventaja en el aspecto que más puede decidir la carrera: la degradación. "No creo que seamos tan buenos gestionando los neumáticos como Mercedes. Creo que son los líderes en degradación".

Tampoco se olvidó de Ferrari, a quien sigue considerando la referencia en paso por curva pese a perder algo de velocidad punta. "Ferrari sigue siendo el mejor coche en velocidad de paso por curva".

Con ese panorama, Norris afronta la carrera consciente de que un podio será una misión complicada. Porque mientras sus rivales pueden gestionar los neumáticos sin comprometer el ritmo, McLaren tendrá que empujar más para mantenerse en la pelea.

"Vamos a luchar, pero también tenemos que ser realistas con las oportunidades que tenemos".

Y quizá esa sea la conclusión más importante de la clasificación de Barcelona. McLaren ha mejorado respecto al desastre de Mónaco, pero por primera vez en mucho tiempo parece mirar por el retrovisor más que por el parabrisas.