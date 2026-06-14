F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Barcelona con live timing
Sigue a través de este enlace la carrera del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la Fórmula 1, con live timing de tiempos, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Le dicen a Russell que aumente el ritmo... Antonelli dice detrás de él que tiene más que su compañero. Y es que Norris viene apretándoles.
Le dicen precisamente a Hamilton que está haciendo un buen trabajo y que puede seguir adelante. A por su victoria 106 en la F1...
Es increíble la poca degradación que está teniendo Ferrari, y sobre todo Hamilton. Está metiendo un segundo por vuelta, +8.7...
Leclerc también está rodando en 1:20, está a 1.9 segundos de Verstappen...
¡QUÉ RITMAZO DE HAMILTON! El único que sigue rodando en 1:20, +8 segundos sobre Russell.
Aston Martin también confirma que Stroll ha tenido un problema con la caja de cambios.
¡16 vueltas para el final!
En Williams, Albon se había retirado, pero ha vuelto a pista con 10 vueltas perdidas.
Dirección de Carrera estaba mirando una posible infracción de Hamilton por banderas amarillas, pero no ha infringido ninguna norma, confirman.
SE SIGUE YENDO HAMILTON, POR MÁS DE 6 SEGUNDOS.
También se ha tenido que retirar Hulkenberg. "El coche de Nico sufrió un problema al entrar en el pitlane. El equipo no pudo volver a arrancarlo y se vio obligado a retirarlo de la carrera", anuncia Haas.
Confirma Aston Martin que Alonso se ha retirado por un problema en la batería.
Ojo que Hamilton no para de tirar, veremos si no lo lamenta al final.
¡20 vueltas por delante! Hamilton manda por 4.5 segundos ante Russell, con Antonelli tercero a segundo y medio. Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Hadjar, Gasly y Colapinto, detrás.
Hamilton se va por CUATRO SEGUNDOS sobre Russell.
¡Vuelta rápida de Verstappen que también aprieta!
Le ha salido genial la estrategia al inglés, justo ahora desaparece el cartel de VSC. Va a la misma estrategia que Russell y Antonelli, delante de ellos, y con menos vueltas que gestionar sus neumáticos duros, 25.
¡¡¡LEWIS HAMILTON LIDERA EL GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA EN MONTMELÓ!!! Va a por su PRIMERA VICTORIA CON FERRARI.
¡SALE LEWIS HAMILTON Y VA A SALIR EN CABEZA!
Siguen retirando el coche de Alonso...
¡PARA LEWIS HAMILTON! ¡A 25 VUELTAS DEL FINAL! ¡VA A POR LA VICTORIA EL INGLÉS!
Verstappen sale delante de Leclerc y detrás de Norris.
¡Entra Verstappen aprovechando el VSC!
Qué pena que otro domingo acabe igual para Alonso, fuera hoy en la carrera de casa.
¡Acaba de pasar Hamilton por meta, de momento no para pero se le abre la ventana!
¡VIRTUAL SAFETY CAR!
¡PARADO FERNANDO ALONSO EN LA CURVA 9! ¡Bandera amarilla!
Empiezan a bajar las gomas de Hamilton, parece.
Hamilton, con +16.1 sobre Russell. Antonelli, a un segundo. Norris, a otro segundo de los Mercedes.