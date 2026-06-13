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Russell vuela para logar la pole de F1 en Barcelona tras el KO de Leclerc

Russell consiguió la pole position del GP de Barcelona 2026 de la Fórmula 1, por delante de Hamilton y Antonelli. Resumen y resultados de la clasificación.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de la Fórmula 1 suele ser importante de cara a la carrera del domingo y, por ello, los pilotos y equipos lo dieron absolutamente todo en la Q1, Q2 y Q3 de la pista catalana.

En la Q1 no hubo grandes sorpresas, más allá de un Aston Martin muy lento que hizo que Fernando Alonso acabase último (22º), siendo derrotado por su compañero Lance Stroll tras una impresionante racha de 41 clasificaciones acabando por delante. En la Q2, lo más llamativo fue ver a Hulkenberg y Lawson pasando a la Q3.

Finalmente, los 10 pilotos más rápidos se jugaron las cinco primeras filas de la parrilla y el más rápido fue George Russell con un 1:14.679, por delante del Ferrari de Lewis Hamilton a 0.064s y un Andrea Kimi Antonelli que completó el top 3 a 0.319s.

La cuarta posición fue para Lando Norris, que acabó a 0.322s de la pole position, mientras que Max Verstappen acabó quinto [+0.342s] e Isack Hadjar  sexto [+0.398s]

Séptimo terminó Oscar Piastri, por delante de los dos pilotos con más mérito de la zona media, Liam Lawson octavo [+1.863] y Nico Hulkenberg décimo [+1.978].

El top 10 lo cerró uno de los favoritos: Charles Leclerc, quien sufrió un accidente en la Q3 y provocó una bandera roja a falta de 8:30 para el final de la clasificación.

¡Apunta para mañana!:

Resultados de la Q3 de la clasificación de la F1 en Barcelona 2026

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'14.679

   S 224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1'14.743

 0.064 S 224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1'14.998

 0.255 S 223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1'15.001

 0.003 S 223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1'15.021

 0.020 S 223.473
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1'15.077

 0.056 S 223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1'15.090

 0.013 S 223.268
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 14

+1.863

1'16.542

 1.452 S 219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 17

+1.978

1'16.657

 0.115 S 218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

 

   S  
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Barcelona 2026 de la F1?

La segunda ronda de la clasificación en Montmeló empezó relativamente tranquila, pero de repente todos los coches salieron a la pista prácticamente a la vez y fue Russell el piloto más rápido con un 1:15.228, por delante de Leclerc, Antonelli y Hamilton.

Lo más preocupante era la posición de los McLaren, con Norris 8º y Piastri 10º, al borde de la eliminación en esta Q2, aunque era de los pocos que habían hecho sus primeras vueltas con neumáticos blandos usados.

Los que sí necesitaban mejorar sí o sí en sus últimas vueltas, eran: Bortoleto, Colapinto, Bearman, Gasly, Sainz y Hulkenberg.

En los últimos minutos de esta Q2, los McLaren salieron fácilmente de la zona de peligro, mientras que los Racing Bulls, los Audi y los Alpine parecía que eran los coches que luchaban por los dos huecos restantes para llegar a la Q3, dos puestos que fueron finalmente para Lawson y Hulkenberg.

Así, los eliminados en la Q2 fueron: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Resultados de la Q2 de la clasificación de la F1 en Barcelona 2026

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'15.228

   S 222.858
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.053

1'15.281

 0.053 S 222.701
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.067

1'15.295

 0.014 S 222.660
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.133

1'15.361

 0.066 S 222.465
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.190

1'15.418

 0.057 S 222.297
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.256

1'15.484

 0.066 S 222.102
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.290

1'15.518

 0.034 S 222.002
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.357

1'15.585

 0.067 S 221.805
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.526

1'15.754

 0.169 S 221.311
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.540

1'15.768

 0.014 S 221.270
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.612

1'15.840

 0.072 S 221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

+0.773

1'16.001

 0.161 S 220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.963

1'16.191

 0.190 S 220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.033

1'16.261

 0.070 S 219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+1.161

1'16.389

 0.128 S 219.471
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.599

1'17.827

 1.438 S 215.416
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q1 del GP de Barcelona 2026 de la F1?

Con 18 minutos por delante, los equipos de la parte delantera de la parrilla no tenían mucha prisa por salir a la pista cuando arrancó la Q1, mientras que los Aston Martin, Cadillac, Haas y Williams sí salían a la pista inmediatamente. 

Con los primeros cronos en la tabla de tiempos, Sainz era el más rápido, por delante de los Haas, Albon, Bottas y los Aston Martin, claramente los más lentos en Barcelona.

Tras esas primeras vueltas, todos los pilotos salieron a la pista y Hamilton se colocaba primero con un 1:15.625, por delante de Russell, Leclerc, Antonelli y los dos McLaren.

Por detrás, Pérez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso y Stroll estaban en la zona de eliminación a falta de cuatro minutos, con necesidad urgente de mejorar sus cronos.

Todos ellos pudieron dar una vuelta más, pero finalmente el panorama no cambió mucho y los eliminados en la Q1 fueron: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Resultados de la Q1 de la clasificación de la F1 en Barcelona 2026

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

1'15.625

   S 221.688
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.092

1'15.717

 0.092 S 221.419
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.339

1'15.964

 0.247 S 220.699
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.352

1'15.977

 0.013 S 220.661
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.441

1'16.066

 0.089 S 220.403
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.513

1'16.138

 0.072 S 220.194
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.662

1'16.287

 0.149 S 219.764
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.727

1'16.352

 0.065 S 219.577
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 3

+0.800

1'16.425

 0.073 S 219.368
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.802

1'16.427

 0.002 S 219.362
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+0.946

1'16.571

 0.144 S 218.949
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.965

1'16.590

 0.019 S 218.895
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.974

1'16.599

 0.009 S 218.869
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 3

+0.991

1'16.616

 0.017 S 218.821
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 3

+1.048

1'16.673

 0.057 S 218.658
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.256

1'16.881

 0.208 S 218.066
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.448

1'17.073

 0.192 S 217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.799

1'17.424

 0.351 S 216.537
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+1.920

1'17.545

 0.121 S 216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.132

1'17.757

 0.212 S 215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.133

1'18.758

 1.001 S 212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 8

+3.190

1'18.815

 0.057 S 212.715
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