Antonelli, incómodo en Barcelona: "Necesitabas ir despacio para ir rápido"

Barcelona.- Por primera vez en mucho tiempo, Andrea Kimi Antonelli parecía humano. El líder del Mundial llegaba a Barcelona tras una racha prácticamente perfecta. Cinco victorias consecutivas, una ventaja de 66 puntos sobre Lewis Hamilton y 68 sobre George Russell, además de la sensación de que todo le salía de forma natural. Mientras sus rivales cometían errores, él encadenaba fines de semana impecables.

Pero Montmeló le ha devuelto a la realidad.

No porque el resultado haya sido malo. Al contrario. El italiano saldrá tercero gracias a la superioridad mostrada por Mercedes durante todo el fin de semana. Sin embargo, las sensaciones han sido muy distintas a las de las últimas carreras. Desde los entrenamientos libres, Antonelli se mostró incómodo con el coche, atrapado constantemente en el tráfico y sin encontrar nunca la confianza que le había acompañado durante las últimas semanas.

Y él mismo lo reconoció tras la clasificación. "Sinceramente, no estoy muy contento. He tenido muchos problemas con las sensaciones del coche, con muy poco agarre, y he estado atacando demasiado las curvas".

Fue una confesión poco habitual en un piloto que había acostumbrado al paddock a la perfección. Mientras George Russell recuperaba terreno y firmaba una pole de reivindicación, Antonelli tuvo que conformarse con minimizar daños.

La clave, según explicó, estuvo precisamente en intentar ir más rápido de lo que las condiciones permitían. "He estado pilotando un poco por encima del límite. Este es un circuito donde necesitas ir despacio para ir rápido y no lo he hecho bien".

La frase resume perfectamente lo ocurrido durante toda la clasificación. El italiano tuvo velocidad para luchar por posiciones más altas, pero nunca consiguió encadenar una vuelta limpia de principio a fin. En su último intento de Q3, de hecho, parecía estar construyendo una vuelta capaz de acercarle a la pole.

Hasta que todo se vino abajo. "Estaba haciendo una vuelta muy fuerte hasta la curva 5, pero a partir de ahí perdí muchísimo tiempo". En el último sector llegaron varios deslizamientos importantes y los neumáticos dijeron basta.

Una carrera para volver a atacar

Pese a todo, el tercer puesto deja a Antonelli en una posición privilegiada para el domingo. Y esa es precisamente la razón por la que el italiano no sale preocupado de Barcelona. Porque si algo ha mostrado Mercedes durante todo el fin de semana es un ritmo de carrera muy superior al del resto de equipos.

"El ritmo en tandas largas fue bueno, así que tengo ganas de que llegue mañana". La carrera, además, promete ser una batalla estratégica marcada por la degradación y las múltiples paradas.

"Va a ser muy importante gestionar los neumáticos y al mismo tiempo maximizar la longitud de cada stint".

Antonelli también ve una oportunidad en los primeros metros. La larga recta hacia la curva 1 y el potente rebufo que ofrecerá el trazado catalán podrían permitirle atacar desde el inicio a Hamilton y a su propio compañero.

"Será importante hacer una buena salida y llegar limpio a la curva 1. Después habrá que pensar a largo plazo". Quizá Barcelona no haya sido otro fin de semana perfecto para el líder del campeonato. Quizá haya sido el primer gran aviso en meses. Pero incluso en uno de sus sábados más complicados de la temporada, Antonelli sigue saliendo desde la segunda fila.

Y eso explica mejor que cualquier estadística por qué sigue siendo el hombre a batir en 2026.