Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 - 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Resumen y resultados de la carrera

Formula 1

Russell se impone en Bakú pese a dos SC; doble KO para Aston y gran error de Colapinto

George Russell ganó por una décima una carrera de F1 en Bakú animada por dos Safety Car. El segundo, después de llevarse Colapinto por delante a Gasly y Norris. Verstappen y Hadjar completaron el podio.

Russell se impone en Bakú pese a dos SC; doble KO para Aston y gran error de Colapinto

¡VICTORIA DE RUSSELL POR 0.196s SOBRE VERSTAPPEN! Hadjar completa el podio

¡TERMINA EL GP DE AZERBAIYÁN 2026!

Accidente de Bottas

¡Última vuelta! 0.8s de diferencia entre Russell y Verstappen

¡Sainz adelanta a Hulkenberg para meterse en zona de puntos!

Hadjar tiene el podio casi asegurado con una ventaja de 2s sobre Leclerc

Verstappen rozando muro... Está apurando demasiado para intentar presionar a Russell

¡Cinco vueltas para el final y Verstappen sigue presionando a Russell!

Hulkenberg se escapa poco a poco de Sainz en el 10º puesto

¡Vuelta rápida de Verstappen! El holandés está a 0.8s de Russell

 

Formula 1

Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Colapinto se pasó de frenada en la relanzada de la vuelta 36, golpeó a su compañero Gasly y desencadenó una carambola que acabó con Norris contra el muro y fuera de carrera.

Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

El error de Piastri en la segunda resalida:

 

Sainz está 11º a 1s de Hulkenberg, luchando por los puntos

Consigue Russell abrir 1s de diferencia

Verstappen se mantiene a menos de un segundo de Russell

Con todo este desmadre, Antonelli es 6º, detrás de los Ferrari

¡Verstappen intenta no separarse de Russell!

¡Resalida ahora sin incidentes! Russell se mantiene líder, por delante de Verstappen y Piastri

¡Se reanuda la carrera en Bakú de nuevo!

Colapinto se ha pasado de frenada, no ha podido parar su coche a tiempo y ha embestido a Gasly, llevándose también por delante a Norris

 

 

Ha sido Colapinto el que ha jugado "a los bolos" con el resto de pilotos...

¡Norris también está contra las protecciones! Vaya resalida...

¡Coche de seguridad!

¡Accidente entre los dos Alpine! 

¡Verstappen adelanta a Piastri! Se coloca 2º

Se reanuda la carrera de Bakú con todo el pelotón de nuevo agrupado

¡El coche de seguridad se va al final de este giro! Vuelta 35 de 51

Los comisarios están terminando de retirar el Williams de Albon

Solo Hulkenberg no ha parado y está 14º, probablemente confiando en una bandera roja que por ahora no llega

Se mantienen posiciones tras las paradas en boxes

¡Avalancha en boxes para aprovechar el SC!

¡Coche de seguridad! Accidente de Albon

 

¡Bandera amarilla!

¡Pasada de frenada de Norris! Que pierde varias posiciones y cae al 9º puesto, por detrás de Antonelli

Russell, vuelta rápida tras vuelta rápida... 1:47.005

 

Formula 1

Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Aston Martin cerró un fin de semana para olvidar en Bakú con los abandonos de Lance Stroll y Fernando Alonso, que volvió a sufrir la falta de velocidad punta antes de retirarse en la vuelta 22.

Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Vuelta rápida de Russell con neumáticos medios de 29 vueltas... 1:47.058

¡Russell ha rozado el muro! Pero su Mercedes sigue en perfecto estado, 10s de diferencia ya respecto a Piastri

Cargar más

Por: Juanjo Sáez

Publicado: