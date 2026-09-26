2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing
Sigue en vivo y en directo la jornada del sábado del GP de Azerbaiyán 2026 de F1 en Bakú, con la carrera, comentarios, un Live Timing y toda la última hora.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Resumen y resultados de la carrera
Russell se impone en Bakú pese a dos SC; doble KO para Aston y gran error de Colapinto
George Russell ganó por una décima una carrera de F1 en Bakú animada por dos Safety Car. El segundo, después de llevarse Colapinto por delante a Gasly y Norris. Verstappen y Hadjar completaron el podio.
¡VICTORIA DE RUSSELL POR 0.196s SOBRE VERSTAPPEN! Hadjar completa el podio
¡TERMINA EL GP DE AZERBAIYÁN 2026!
Accidente de Bottas
¡Última vuelta! 0.8s de diferencia entre Russell y Verstappen
¡Sainz adelanta a Hulkenberg para meterse en zona de puntos!
Hadjar tiene el podio casi asegurado con una ventaja de 2s sobre Leclerc
Verstappen rozando muro... Está apurando demasiado para intentar presionar a Russell
¡Cinco vueltas para el final y Verstappen sigue presionando a Russell!
Hulkenberg se escapa poco a poco de Sainz en el 10º puesto
¡Vuelta rápida de Verstappen! El holandés está a 0.8s de Russell
El error de Piastri en la segunda resalida:
Sainz está 11º a 1s de Hulkenberg, luchando por los puntos
Consigue Russell abrir 1s de diferencia
Verstappen se mantiene a menos de un segundo de Russell
Con todo este desmadre, Antonelli es 6º, detrás de los Ferrari
¡Verstappen intenta no separarse de Russell!
¡Resalida ahora sin incidentes! Russell se mantiene líder, por delante de Verstappen y Piastri
¡Se reanuda la carrera en Bakú de nuevo!
Colapinto se ha pasado de frenada, no ha podido parar su coche a tiempo y ha embestido a Gasly, llevándose también por delante a Norris
Ha sido Colapinto el que ha jugado "a los bolos" con el resto de pilotos...
¡Norris también está contra las protecciones! Vaya resalida...
¡Coche de seguridad!
¡Accidente entre los dos Alpine!
¡Verstappen adelanta a Piastri! Se coloca 2º
Se reanuda la carrera de Bakú con todo el pelotón de nuevo agrupado
¡El coche de seguridad se va al final de este giro! Vuelta 35 de 51
Los comisarios están terminando de retirar el Williams de Albon
Solo Hulkenberg no ha parado y está 14º, probablemente confiando en una bandera roja que por ahora no llega
Se mantienen posiciones tras las paradas en boxes
¡Avalancha en boxes para aprovechar el SC!
¡Coche de seguridad! Accidente de Albon
¡Bandera amarilla!
¡Pasada de frenada de Norris! Que pierde varias posiciones y cae al 9º puesto, por detrás de Antonelli
Russell, vuelta rápida tras vuelta rápida... 1:47.005
Vuelta rápida de Russell con neumáticos medios de 29 vueltas... 1:47.058
¡Russell ha rozado el muro! Pero su Mercedes sigue en perfecto estado, 10s de diferencia ya respecto a Piastri
Por: Juanjo Sáez