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F1 en DIRECTO: carrera sprint y clasificación de Silverstone (Gran Bretaña)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Arranca la vuelta de formación en Silverstone

Perdón, hay un cambio en la parrilla. Alex Albon saldrá desde el pitlane tras cambios en la suspensión de su Williams. Ganan una posición Pérez y Alonso, entre otros 

  • Max Verstappen: 13 victorias al sprint en F1, único que ganó en las primeras cuatro temporadas al sprint
  • Lando Norris: 4 victoria al sprint, una en 2024, dos en 2025 y una en 2026
  • Oscar Piastri: 3 victorias al sprint, una en 2023, una en 2024 y una en 2025
  • George Russell: 3 victorias al sprint, una en 2022 y dos en 2026
  • Valtteri Bottas: 2 victorias al sprint en F1, ambas en 2021 (primer año con citas sprint en la Fórmula 1).
  • Sergio Pérez: 1 victoria al sprint, en 2023
  • Lewis Hamilton: 1 victoria al sprint, en 2025

Esto está a punto de empezar, ¿hacemos un repaso a los pilotos que han ganado carreras sprint en la historia de la F1?

La parrilla de salida de la F1 para la carrera sprint de Silverstone: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

 

Último repaso a las reglas de las carreras sprint:

  • No es obligatorio hacer una parada en boxes
  • Puntúan los 8 primeros
  • El ganador no suma una victoria a sus estadísticas, pero se lleva 8 puntos, por 7 del segundo, 6 del tercero y así hasta el octavo

Atento a esta lectura...

Formula 1

Mercado de pilotos de F1: el señuelo de Verstappen y las renovaciones de Hamilton y Russell

Hamilton y Russell ya habrían renovado ejerciendo las cláusulas en sus respectivos contratos. Mientras tanto, los rumores que vinculan a Verstappen con McLaren parecen encajar en una estrategia negociadora que en los últimos años siempre ha reforzado la posición del campeón frente a Red Bull.

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Así llegaba hoy al circuito Hamilton. Está en un momento dulce, aunque hace cinco días todo parecía mal en Austria

 

Por cierto, no nos decidimos: ¿está bien la decoración especial de McLaren en Silverstone o es un desastre?

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Paul Foster

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Paul Foster

¡Media hora para el inicio de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña! Aquí tendremos Live Timing, de tiempos y posiciones en directo, para que no te pierdas nada

Tan solo once milésimas de segundo separaron a Andrea Kimi Antonelli de la mini pole position en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. El italiano se mantuvo en plena lucha hasta la última chicane, donde Lewis Hamilton marcó la diferencia con una frenada excepcional. El inglés no solo retrasó el momento de soltar el acelerador, sino que también aumentó su velocidad al entrar en la curva, lo que le permitió ser más eficiente

Norris se vio ralentizado por un problema en los frenos durante la clasificación al sprint. Tras sufrir un problema técnico al inicio de la sesión de clasificación al sprint, Lando Norris solo recuperó su ritmo después de una reparación de última hora en su McLaren. Saldrá sexto, con Piastri séptimo

Max Verstappen, que saldrá tercero en la parrilla de salida para la carrera sprint en Silverstone, no espera poder seguir el ritmo de Lewis Hamilton y Kimi Antonelli. El neerlandés cree que su principal objetivo será defender su posición frente a los pilotos que llegan por detrás

De hecho mira

Formula 1

Vasseur responde a Wolff: "Cuando ellos mejoran es genial; si Ferrari lo hace son trampas"

El jefe de Ferrari contestó después de que Wolff mostrara su sorpresa por la agresividad de la Scuderia con las mejoras del coche durante la temporada 2026 de Fórmula 1.

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¿Logrará Hamilton aguantar? Su minipole sorprendió a todos, a él mismo, a su compañero Leclerc... y a sus rivales. Russell ve cosas extrañas, y se encendió la guerra entre los jefes de equipo de Ferrari y Mercedes

Menos de 45 minutos para el inicio de la carrera sprint de Silverstone

Por cierto, Christian Horner está en el GP de Gran Bretaña, para presentar en sociedad el libro de sus memorias

Ya es oficial la parrilla de salida para la carrera sprint de Silverstone

Parrilla sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'28.376

   239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.011

1'28.387

   239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.321

1'28.697

   239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.327

1'28.703

   239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.357

1'28.733

   239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.364

1'28.740

   238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.396

1'28.772

   238.899
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.459

1'28.835

   238.730
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.551

1'28.927

   238.483
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+0.991

1'29.367

   237.309
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.106

1'29.482

   237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.303

1'29.679

   236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.331

1'29.707

   236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.607

1'29.983

   235.684
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+1.821

1'30.197

   235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.274

1'30.650

   233.950
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.707

1'31.083

   232.838
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.338

1'31.714

   231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+3.400

1'31.776

   231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.644

1'32.020

   230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.534

1'32.910

   228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.612

1'32.988

   228.068
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