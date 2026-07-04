F1 en DIRECTO: carrera sprint y clasificación de Silverstone (Gran Bretaña)
Vive en este enlace en directo la carrera sprint de F1 en Silverstone y luego la clasificación del GP de Gran Bretaña 2026 con tiempos y resultados, comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Arranca la vuelta de formación en Silverstone
Perdón, hay un cambio en la parrilla. Alex Albon saldrá desde el pitlane tras cambios en la suspensión de su Williams. Ganan una posición Pérez y Alonso, entre otros
- Max Verstappen: 13 victorias al sprint en F1, único que ganó en las primeras cuatro temporadas al sprint
- Lando Norris: 4 victoria al sprint, una en 2024, dos en 2025 y una en 2026
- Oscar Piastri: 3 victorias al sprint, una en 2023, una en 2024 y una en 2025
- George Russell: 3 victorias al sprint, una en 2022 y dos en 2026
- Valtteri Bottas: 2 victorias al sprint en F1, ambas en 2021 (primer año con citas sprint en la Fórmula 1).
- Sergio Pérez: 1 victoria al sprint, en 2023
- Lewis Hamilton: 1 victoria al sprint, en 2025
Esto está a punto de empezar, ¿hacemos un repaso a los pilotos que han ganado carreras sprint en la historia de la F1?
La parrilla de salida de la F1 para la carrera sprint de Silverstone: filas y posiciones
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1º
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2º
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3º
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4º
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5º
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6º
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7º
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8º
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9º
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10º
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11º
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12º
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13º
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14º
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15º
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16º
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17º
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18º
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19º
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20º
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21º
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22º
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Último repaso a las reglas de las carreras sprint:
- No es obligatorio hacer una parada en boxes
- Puntúan los 8 primeros
- El ganador no suma una victoria a sus estadísticas, pero se lleva 8 puntos, por 7 del segundo, 6 del tercero y así hasta el octavo
Atento a esta lectura...
Mercado de pilotos de F1: el señuelo de Verstappen y las renovaciones de Hamilton y Russell
Hamilton y Russell ya habrían renovado ejerciendo las cláusulas en sus respectivos contratos. Mientras tanto, los rumores que vinculan a Verstappen con McLaren parecen encajar en una estrategia negociadora que en los últimos años siempre ha reforzado la posición del campeón frente a Red Bull.
Así llegaba hoy al circuito Hamilton. Está en un momento dulce, aunque hace cinco días todo parecía mal en Austria
Por cierto, no nos decidimos: ¿está bien la decoración especial de McLaren en Silverstone o es un desastre?
Lando Norris, McLaren
Foto de: Paul Foster
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Paul Foster
¡Media hora para el inicio de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña! Aquí tendremos Live Timing, de tiempos y posiciones en directo, para que no te pierdas nada
Tan solo once milésimas de segundo separaron a Andrea Kimi Antonelli de la mini pole position en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. El italiano se mantuvo en plena lucha hasta la última chicane, donde Lewis Hamilton marcó la diferencia con una frenada excepcional. El inglés no solo retrasó el momento de soltar el acelerador, sino que también aumentó su velocidad al entrar en la curva, lo que le permitió ser más eficiente
Norris se vio ralentizado por un problema en los frenos durante la clasificación al sprint. Tras sufrir un problema técnico al inicio de la sesión de clasificación al sprint, Lando Norris solo recuperó su ritmo después de una reparación de última hora en su McLaren. Saldrá sexto, con Piastri séptimo
Max Verstappen, que saldrá tercero en la parrilla de salida para la carrera sprint en Silverstone, no espera poder seguir el ritmo de Lewis Hamilton y Kimi Antonelli. El neerlandés cree que su principal objetivo será defender su posición frente a los pilotos que llegan por detrás
¿Logrará Hamilton aguantar? Su minipole sorprendió a todos, a él mismo, a su compañero Leclerc... y a sus rivales. Russell ve cosas extrañas, y se encendió la guerra entre los jefes de equipo de Ferrari y Mercedes
Menos de 45 minutos para el inicio de la carrera sprint de Silverstone
Por cierto, Christian Horner está en el GP de Gran Bretaña, para presentar en sociedad el libro de sus memorias
Ya es oficial la parrilla de salida para la carrera sprint de Silverstone
Parrilla sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
1'28.376
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.011
1'28.387
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.321
1'28.697
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.327
1'28.703
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.357
1'28.733
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.364
1'28.740
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.396
1'28.772
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.459
1'28.835
|238.730
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.551
1'28.927
|238.483
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.991
1'29.367
|237.309
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.106
1'29.482
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.303
1'29.679
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.331
1'29.707
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.607
1'29.983
|235.684
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.821
1'30.197
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.274
1'30.650
|233.950
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.707
1'31.083
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.338
1'31.714
|231.236
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.400
1'31.776
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.644
1'32.020
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.534
1'32.910
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.612
1'32.988
|228.068
|Ver resultados