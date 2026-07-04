Tan solo once milésimas de segundo separaron a Andrea Kimi Antonelli de la mini pole position en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. El italiano se mantuvo en plena lucha hasta la última chicane, donde Lewis Hamilton marcó la diferencia con una frenada excepcional. El inglés no solo retrasó el momento de soltar el acelerador, sino que también aumentó su velocidad al entrar en la curva, lo que le permitió ser más eficiente