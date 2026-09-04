2026 Fórmula 1 GP de Italia
Así vivimos los libres del GP de Monza de F1 2026
Así vivimos en vivo y en directo la jornada del GP de Italia de F1 2026 del viernes en Monza, con la FP1 y FP2. Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Y hasta esta retransmisión del viernes en Monza. Mañana, volvemos con toda la jornada del sábado:
- FP3: 12:30 - 13:30
- Qualy: 16:00 - 17:00
Russell lidera la FP2 de Monza con un 1:22.559, por delante de Leclerc, Antonelli y Norris
¡BANDERA A CUADROS! Termina la acción de hoy viernes en Monza
Se queja por radio Antonelli de "subviraje"
¡Salida de pista de Franco Colapinto! Regresa a boxes para revisar el coche...
En estas tandas largas, Russell parece estar siendo el piloto con mejo ritmo, rodando en 1:25 con duros de más de 15 vueltas
Vuelve a boxes Bortoleto con algún problema en su Audi...
Nadie mejorando sus tiempos ahora mismo
Vuelve todo el mundo a boxes para realizar cambios en los coches y seguir las simulaciones de carrera en estos últimos 18 minutos de acción
1:25.060 para Alonso con blandos nuevos... Es 19 a 2.5s del mejor crono, solo por delante de su compañero y de los Cadillac
Parece que Mercedes está un paso por delante de momento, seguido por Ferrari y McLaren... Red Bull no está por ahora en la pelea
Russell ha mejorado en su segunda vuelta para marcar un 1:22.559 y superar a Leclerc para colocarse en la primera posición
Norris se coloca cuarto ahora, 1:22.943, a 0.384s de Leclerc
Muy lejos Verstappen... 7º a 0.8s, por detrás incluso de los Racing Bulls
Hamilton se queda 4º, a 0.337s de su compañero en Ferrari
1:22.679 para Leclerc, que mejora a los Mercedes
¡Ahora sí casi todos en pista con blandos nuevos!
El resto de equipos se está haciendo de esperar... Ahora justo sale Colapinto con blandos nuevos
1:22.686 para Russell con blandos nuevos, se coloca 0.014s por delante
1:25.790 para Alonso con blandos de 6 vueltas, está 20º en este momento
1:22.700 para Antonelli con blandos nuevos
Antonelli en pista con blandos nuevos
Probablemente los pilotos empiecen a montar neumáticos blandos nuevos en los próximos minutos
Empiezan a regresar muchos pilotos a boxes
¡Russell escala ahora a lo más alto! 1:23.202
Sale Alonso a la pista, último en hacerlo con bastante diferencia
Antonelli y Russell, primero y segundo, vuelven a boxes
Se queja Verstappen del Red Bull... Asegura no tener carga aerodinámica en ningún sitio
Por: Juanjo Sáez