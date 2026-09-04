Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 - 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT
Live text
Fórmula 1 GP de Italia

Así vivimos los libres del GP de Monza de F1 2026

Así vivimos en vivo y en directo la jornada del GP de Italia de F1 2026 del viernes en Monza, con la FP1 y FP2. Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes y más.

Directo Live FP2 Libres 2 Monza 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Ordenar por

Y hasta esta retransmisión del viernes en Monza. Mañana, volvemos con toda la jornada del sábado:

  • FP3: 12:30 - 13:30
  • Qualy: 16:00 - 17:00

 

Formula 1

Gasly, tras perder el podio de Mónaco: "Nos han robado; esto no va a acabar aquí"

Pierre Gasly asegura que el caso del GP de Mónaco "no va a acabar aquí", mientras Alpine insiste en que sus datos y los de la FIA demostraban que no superó el límite de velocidad del pitlane.

Gasly, tras perder el podio de Mónaco: "Nos han robado; esto no va a acabar aquí"

 

Formula 1

Hamilton se alarma pese a la mejora del motor Ferrari: "Es preocupante, perdía 6 décimas"

Lewis Hamilton reconoce que el nuevo motor Ferrari ha mejorado, pero asegura que perdió alrededor de seis décimas frente a Russell solo en las rectas durante la FP2 de Monza.

Hamilton se alarma pese a la mejora del motor Ferrari: "Es preocupante, perdía 6 décimas"

 

Formula 1

De la Rosa revela "un problema eléctrico" en el Aston de Alonso en Monza

El embajador de Aston Martin valoró positivamente el trabajo realizado por el equipo en el viernes del GP de Italia, aunque admitió que Alonso perdió tiempo por un problema eléctrico.

De la Rosa revela "un problema eléctrico" en el Aston de Alonso en Monza

 

Formula 1

Norris descarta a McLaren de la pole en Monza: "No estamos en la lucha en absoluto"

Lando Norris terminó cuarto en la FP2, pero asegura que McLaren está peor de lo esperado y no se ve todavía en la pelea por la pole ante Mercedes y Ferrari.

Norris descarta a McLaren de la pole en Monza: "No estamos en la lucha en absoluto"

 

Formula 1

Antonelli confirma la amenaza de Ferrari: "Con su nuevo motor, tenemos la misma velocidad"

Kimi Antonelli cree que la evolución del motor Ferrari ha igualado su velocidad con Mercedes y espera una lucha muy cerrada por la pole; él, sancionado, ayudará a Russell con el rebufo.

Antonelli confirma la amenaza de Ferrari: "Con su nuevo motor, tenemos la misma velocidad"

 

Formula 1

La FIA aclara la elección de sus jueces tras la acusación de Briatore por el caso Gasly

La FIA ha aclarado el proceso de elección de los jueces de su Corte Internacional de Apelación tras la polémica desatada por las acusaciones de Briatore.

La FIA aclara la elección de sus jueces tras la acusación de Briatore por el caso Gasly

 

Formula 1

Sainz y Williams sacrifican el fin de semana de Monza: "Interesante para el futuro"

Carlos Sainz explica el particular plan de Williams en Monza: sacrifican los fines de semana para probar soluciones que pueden ser clave en la F1 2027.

Sainz y Williams sacrifican el fin de semana de Monza: "Interesante para el futuro"

 

Formula 1

Alonso enumera por radio todos los males del Aston: "Motor, rectas, vibraciones..."

Fernando Alonso resumió por radio todos los problemas del Aston Martin en la FP2 de Monza, donde volvió a sufrir especialmente por el motor, las vibraciones y la falta de velocidad punta.

Alonso enumera por radio todos los males del Aston: "Motor, rectas, vibraciones..."

APUNTA PARA MAÑANA

Formula 1

A qué hora es la clasificación de F1 en Monza y cómo verla en directo

Mira a qué hora es la clasificación de F1 el sábado, la del GP de Italia en Monza, mira cómo verlo por la TV en directo, las claves, favoritos y más.

A qué hora es la clasificación de F1 en Monza y cómo verla en directo

 

Formula 1

Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

George Russell lideró la FP2 del GP de Italia por delante de Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli; Carlos Sainz fue 17º y Fernando Alonso, 19º con un Aston Martin muy descolgado.

Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

 

 

Russell lidera la FP2 de Monza con un 1:22.559, por delante de Leclerc, Antonelli y Norris

¡BANDERA A CUADROS! Termina la acción de hoy viernes en Monza

Se queja por radio Antonelli de "subviraje" 

¡Salida de pista de Franco Colapinto! Regresa a boxes para revisar el coche...

En estas tandas largas, Russell parece estar siendo el piloto con mejo ritmo, rodando en 1:25 con duros de más de 15 vueltas

Vuelve a boxes Bortoleto con algún problema en su Audi...

Nadie mejorando sus tiempos ahora mismo

 

 

Vuelve todo el mundo a boxes para realizar cambios en los coches y seguir las simulaciones de carrera en estos últimos 18 minutos de acción

1:25.060 para Alonso con blandos nuevos... Es 19 a 2.5s del mejor crono, solo por delante de su compañero y de los Cadillac

Parece que Mercedes está un paso por delante de momento, seguido por Ferrari y McLaren... Red Bull no está por ahora en la pelea

Russell ha mejorado en su segunda vuelta para marcar un 1:22.559 y superar a Leclerc para colocarse en la primera posición

Norris se coloca cuarto ahora, 1:22.943, a 0.384s de Leclerc

Muy lejos Verstappen... 7º a 0.8s, por detrás incluso de los Racing Bulls

Hamilton se queda 4º, a 0.337s de su compañero en Ferrari

1:22.679 para Leclerc, que mejora a los Mercedes

¡Ahora sí casi todos en pista con blandos nuevos!

El resto de equipos se está haciendo de esperar... Ahora justo sale Colapinto con blandos nuevos

1:22.686 para Russell con blandos nuevos, se coloca 0.014s por delante

1:25.790 para Alonso con blandos de 6 vueltas, está 20º en este momento

1:22.700 para Antonelli con blandos nuevos

Antonelli en pista con blandos nuevos

 

Probablemente los pilotos empiecen a montar neumáticos blandos nuevos en los próximos minutos

Empiezan a regresar muchos pilotos a boxes

¡Russell escala ahora a lo más alto! 1:23.202

Sale Alonso a la pista, último en hacerlo con bastante diferencia

Antonelli y Russell, primero y segundo, vuelven a boxes

Se queja Verstappen del Red Bull... Asegura no tener carga aerodinámica en ningún sitio

 

Por: Juanjo Sáez

Publicado: