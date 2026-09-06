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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 - 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

LAS PRIMERAS PALABRAS DE ALONSO TRAS MONZA:

Formula 1

Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Fernando Alonso tuvo que abandonar el GP de Italia tras notar daños en el Aston Martin al pasar por un piano y apuntó a un posible problema de suspensión después de otro fin de semana muy complicado.

Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

ÚLTIMA HORA SOBRE LECLERC

Formula 1

Leclerc se someterá a más pruebas tras el accidente en Monza; Madring en riesgo

Charles Leclerc no está 100% seguro de que vaya a correr en el Gran Premio de España de Fórmula 1 del próximo fin de semana.

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ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL TRAS MONZA

Formula 1

Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Mira cómo queda el campeonato de pilotos y escuderías de F1 2026 después del GP de Italia. Mira cuántos puntos lleva cada piloto, qué posiciones se ocupan y cuáles son las diferencias.

Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

RESUMEN Y RESULTADOS

Formula 1

Doble KO para Aston Martin-Honda: abandonan Alonso y Stroll en Monza

Fernando Alonso abandonó antes de cumplirse la mitad de la carrera de Monza, el GP de Italia 2026, con otro problema en el coche. Stroll, poco después.

Doble KO para Aston Martin-Honda: abandonan Alonso y Stroll en Monza

Russell y Verstappen completan el podio... El top 10: Norris, Piastri, Hamilton, Gasly, Lindblad, Colapinto y Tsunoda

¡VICTORIA DE ANDREA KIMI ANTONELLI! UN ITALIANO VUELVE A TRIUNFAR EN MONZA

¡ÚLTIMA VUELTA! Y Antonelli va a ganar saliendo 18º en Monza...

En la lucha por el podio, Verstappen ya ha abierto 3s de ventaja sobre Piastri y Norris

¡Ahora sí,! Antonelli adelanta fácilmente a Russell antes de Ascari para colocarse líder y escaparse

 

¡El italiano va a tener otra oportunidad!

¡SE VA A LA GRAVA ANTONELLI! Russell mantiene el liderato

¡Ya está Antonelli a menos de un segundo de Russell! El británico tiene algún problema en su Mercedes...

¡Menos de 2s entre Antonelli y Russell! Parece que tendremos pelea por la victoria

¡Volando Russell! 3s de diferencia ahora mismo, vuelta 45 de 53

¡Entramos en las últimas 10 vueltas de carrera! Diferencia de 5 segundos entre Russell y Antonelli

Verstappen recupera el ritmo y adelanta a Piastri para volver a ser 3º

Los Alpine y los Racing Bulls ocupan ahora mismo cómodamente las últimas cuatro palzas del top 10 en el siguiente orden: Gasly, Lindblad, Colapinto y Tsunoda

Caída de ritmo de Verstappen... Le adelanta Piastri. 

Russell ha aumentado el ritmo y la diferencia con Antonelli vuelta a vuelta ya no es tan dramática

 

Formula 1

Doble KO para Aston Martin-Honda: abandonan Alonso y Stroll en Monza

Fernando Alonso abandonó antes de cumplirse la mitad de la carrera de Monza, el GP de Italia 2026, con otro problema en el coche. Stroll, poco después.

Doble KO para Aston Martin-Honda: abandonan Alonso y Stroll en Monza

Con aire limpio, Antonelli acaba de ser 0.9s más rápido que Russell en la vuelta 37 de 53

¡Antonelli adelanta a Piastri! Ya es segundo... a 8.7s de Russell

Antonelli adelanta a Hamilton, ya es 3º... Verstappen es 5º detrás de Hamilton

 

Russell está estirando todo lo que puede, ya saca 8s a Piastri

Antonelli volando y marcando vueltas rápidas en 1:24.595... Ya es 4º

 

 

Antonelli ha puesto medios nuevos y Verstappen duros nuevos... Salen 6º y 7º

¡Entran en boxes Antonelli y Verstappen! Russell se queda fuera...

¡VSC! Problema para el Aston Martin de Stroll ahora...

Russell y Antonelli no logran escaparse de Verstappen, que sigue tercero a 1.6s del liderato

¡Alonso entra en boxes y se baja del coche! Abandono del piloto español de Aston Martin...

RADIO

Órdenes de equipo en Mercedes para que Antonelli se quede detrás de Russell para intentar escaparse de Verstappen

En la lucha por los puntos, Bearman es 10º a más de 6s de los Racing Bulls... Por detrás, Bortoleto y Colapinto no están demasiado lejos

¡Russell adelanta a Antonelli! Nuevo cambio de líder en Monza

 

Pérez ha adelantado a Alonso, que son 17º y 18º respectivamente 

Verstappen empieza a caer a más de 1.5s de los Mercedes...

¡ANTONELLI ADELANTA A RUSSELL Y ES NUEVO LÍDER PESE A SALIR 18º!

 

¡Antonelli empieza a presionar a Russell! Está a menos de 0.5s

Hamilton y Piastri, luchando por el cuarto puesto, también están intercambiando posiciones todo el rato

¡Antonelli adelanta a Verstappen! Los dos Mercedes ahora al frente con menos de un segundo de diferencia entre ellos

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Por: Juanjo Sáez

Publicado: