2026 Fórmula 1 GP de Italia
F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing
Sigue junto a nosotros, en vivo y en directo, la emocionante carrera del GP de Italia 2026 de la F1, en Monza, con live timing, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
LAS PRIMERAS PALABRAS DE ALONSO TRAS MONZA:
Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"
Fernando Alonso tuvo que abandonar el GP de Italia tras notar daños en el Aston Martin al pasar por un piano y apuntó a un posible problema de suspensión después de otro fin de semana muy complicado.
Russell y Verstappen completan el podio... El top 10: Norris, Piastri, Hamilton, Gasly, Lindblad, Colapinto y Tsunoda
¡VICTORIA DE ANDREA KIMI ANTONELLI! UN ITALIANO VUELVE A TRIUNFAR EN MONZA
¡ÚLTIMA VUELTA! Y Antonelli va a ganar saliendo 18º en Monza...
En la lucha por el podio, Verstappen ya ha abierto 3s de ventaja sobre Piastri y Norris
¡Ahora sí,! Antonelli adelanta fácilmente a Russell antes de Ascari para colocarse líder y escaparse
¡El italiano va a tener otra oportunidad!
¡SE VA A LA GRAVA ANTONELLI! Russell mantiene el liderato
¡Ya está Antonelli a menos de un segundo de Russell! El británico tiene algún problema en su Mercedes...
¡Menos de 2s entre Antonelli y Russell! Parece que tendremos pelea por la victoria
¡Volando Russell! 3s de diferencia ahora mismo, vuelta 45 de 53
¡Entramos en las últimas 10 vueltas de carrera! Diferencia de 5 segundos entre Russell y Antonelli
Verstappen recupera el ritmo y adelanta a Piastri para volver a ser 3º
Los Alpine y los Racing Bulls ocupan ahora mismo cómodamente las últimas cuatro palzas del top 10 en el siguiente orden: Gasly, Lindblad, Colapinto y Tsunoda
Caída de ritmo de Verstappen... Le adelanta Piastri.
Russell ha aumentado el ritmo y la diferencia con Antonelli vuelta a vuelta ya no es tan dramática
Con aire limpio, Antonelli acaba de ser 0.9s más rápido que Russell en la vuelta 37 de 53
¡Antonelli adelanta a Piastri! Ya es segundo... a 8.7s de Russell
Antonelli adelanta a Hamilton, ya es 3º... Verstappen es 5º detrás de Hamilton
Russell está estirando todo lo que puede, ya saca 8s a Piastri
Antonelli volando y marcando vueltas rápidas en 1:24.595... Ya es 4º
Antonelli ha puesto medios nuevos y Verstappen duros nuevos... Salen 6º y 7º
¡Entran en boxes Antonelli y Verstappen! Russell se queda fuera...
¡VSC! Problema para el Aston Martin de Stroll ahora...
Russell y Antonelli no logran escaparse de Verstappen, que sigue tercero a 1.6s del liderato
¡Alonso entra en boxes y se baja del coche! Abandono del piloto español de Aston Martin...
Órdenes de equipo en Mercedes para que Antonelli se quede detrás de Russell para intentar escaparse de Verstappen
En la lucha por los puntos, Bearman es 10º a más de 6s de los Racing Bulls... Por detrás, Bortoleto y Colapinto no están demasiado lejos
¡Russell adelanta a Antonelli! Nuevo cambio de líder en Monza
Pérez ha adelantado a Alonso, que son 17º y 18º respectivamente
Verstappen empieza a caer a más de 1.5s de los Mercedes...
¡ANTONELLI ADELANTA A RUSSELL Y ES NUEVO LÍDER PESE A SALIR 18º!
¡Antonelli empieza a presionar a Russell! Está a menos de 0.5s
Hamilton y Piastri, luchando por el cuarto puesto, también están intercambiando posiciones todo el rato
¡Antonelli adelanta a Verstappen! Los dos Mercedes ahora al frente con menos de un segundo de diferencia entre ellos
Por: Juanjo Sáez