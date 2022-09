Razgatlioglu revela que no usará más el #1 por la "presión"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Yamaha, Toprak Razgatlioglu escogió el número 1 para la temporada 2022 después de derrotar a Jonathan Rea y levantar el título el pasado curso, dejando atrás su tradicional dorsal 54.

Su defensa por el título este año no empezó de la mejor forma posible, ya que no logró su primera victoria hasta la cuarta ronda de la temporada, en junio, en Misano, y perdió terreno frente a Rea y Álvaro Bautista en la lucha por el campeonato.

Sin embargo, Razgatlioglu se ha recuperado y ha ganado siete de las últimas nueve carreras, colocándose a 30 puntos del líder en estos momentos, Bautista, a falta de cinco pruebas por disputarse para bajar el telón a la temporada 2022 del WSBK.

El español sugirió a principios de curso que la distracción de un posible movimiento a MotoGP podría haber contribuido a la falta de rendimiento del piloto turco en el inicio de 2022, pero el propio Razgatlioglu ha dado una explicación mucho más simple: "La presión del número #1".

El de Yamaha reveló que debido a la presión que supone llevar el dorsal 1 en la moto, planea volver a su tradicional #54, sea cual sea el resultado esta campaña en el Mundial de Superbikes.

"Este año he notado mucha presión, sobre todo en las primeras carreras de la temporada, por culpa del número que tengo en el carenado", dijo Razgatlioglu a la edición italiana de Motorsport.com.

"Estoy usando el número 1 y eso me ha dado mucha más presión. Pero después de la caída en Assen me olvidé del número que tenía en el carenado y solo pensé en correr".

"Espero que podamos volver a ser campeones del mundo este año, pero pase lo que pase, usaré el #54 en 2023 y no el #1. Este año he usado el #1, sí, pero si volvemos a ganar este año, mi sueño es seguir con mi número".

"Me siento mucho más cómodo con el #54. Ya sabes, el #1 es un número que no está siempre contigo; por otro lado, el #54 es mi número, es mi símbolo, me representa".

Antes de Razgatlioglu, Rea había llevado el #1 en el WSBK durante todas las temporadas desde el año 2016, hasta el curso pasado, cuando volvió a su característico #65 para 2022.

La última vez que un campeón de la categoría no utilizó el número #1 fue cuando Carlos Checa renunció a él en 2012 y se quedó con su tradicional número #7, que también había llevado en MotoGP unos años atrás.