Redding defiende la acción de Rea con Bautista: "No tenía opción"

La agresiva maniobra de Jonathan Rea sobre Álvaro Bautista, líder de la general de WSBK, está trayendo cola. En la segunda vuelta de carrera, el norirlandés, que veía cómo se le escapaba Toprak Razgatlioglu, intentó adelantar al de Ducati en la curva 13.

Sin embargo, ambos rivales se tocaron en plena frenada. Mientras que Rea sí pudo hacer la curva sin problemas, Bautista terminó en el suelo, y acusó al de Kawasaki de haberle tirado intencionadamente. Aunque hubo críticas contra el movimiento de Rea, Redding no dudó en ponerse de su parte.

El ingles pudo experimentar en la primera carrera del fin de semana lo que es luchar contra Bautista; el de Talavera de la Reina habitúa a adelantar a sus rivales con facilidad, aprovechando la mayor potencia de su Ducati.

En la segunda carrera, Redding marchaba detrás de ambos, y pudo ver en primera persona la acción. A pesar de ello, el de BMW reconoció que, en ese momento, no entendió qué era lo que había pasado.

"Conduciendo, no me di cuenta de lo que había pasado. Miré las imágenes después de la carrera", declaró a la web oficial del campeonato. "Una maniobra en esa curva o te sale bien o te sale mal; no hay término medio".

"Yo preferí no hacerlo. Si el piloto frena un poco antes que en la vuelta anterior sucede algo así. Creo que eso es exactamente lo que pasó", analizó Scott.

"Jonathan y Toprak tienen un pilotaje rudo y hacen adelantamientos difíciles. Pero también tienen que hacerlo", comenta Redding. "Cuando Álvaro se puso primero el sábado, la carrera estaba decidida. El resto de pilotos lo saben".

"Están peleando con él por el campeonato, y se desesperan porque saben que tienen que adelantarle antes de la recta para tener una oportunidad", añadió. "A veces hay que ser un poco más agresivo porque no tienes otra opción. Pero, desgraciadamente, hay veces que termina así".

