El neumático defectuoso que condenó a Razgatlioglu en el WSBK de Most

El piloto de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, llegó a la pista checa en buena forma tras su victoria en el Gran Premio de Imola. Comenzó recortando puntos en la carrera inaugural del fin de semana en Most, la cual estuvo pasada por agua. El turco terminó segundo por detrás de Jonathan Rea, mientras Álvaro Bautista luchaba por el 12º puesto.

El piloto turco ganó la Superpole por delante de Rea y Bautista, reduciendo la distancia en el campeonato a 49 puntos, y aunque parecía que tenía la victoria en la carrera final en el bolsillo, a seis vueltas del final sufrió una caída en la salida de la curva dos que le dejó prácticamente fuera de la lucha por conseguir su segundo título mundial esta temporada.

El análisis posterior mostró que el neumático trasero Pirelli de Razgatlioglu había sufrido un extraño pinchazo que le impidió mantenerse a bordo de su Yamaha.

"Miramos el neumático y vimos dos zonas en las que estaba dañado", dijo Razgatlioglu. "Sentí algunas vibraciones en las curvas 18 y 19, pero supuse que era normal. Nunca había sufrido un accidente así".

"El año pasado corrí con la especificación SC0, la distancia de carrera fue la misma, y no hubo ningún problema. Esta vez hemos utilizado el neumático SC1, que es más duro, porque Pirelli estaba preocupado [por el desgaste]".

El Director de carreras de motociclismo de Pirelli, Giorgio Barbier, señaló en un comunicado que Rea y la GRT Yamaha de Remy Gardner también habían sufrido problemas con sus neumáticos traseros, y se comprometió a investigar el problema y solucionarlo cuanto antes.

"En la Carrera 2 del WorldSBK, con la nueva especificación trasera C0567, registramos tres casos de blistering en los neumáticos traseros de Rea, Gardner y Razgatlioglu", dijo Barbier.

"En los dos primeros, las ampollas eran extremadamente pequeñas y no afectaron al rendimiento ni al resultado de la carrera, mientras que en el caso de Razgatlioglu, el neumático tenía dos ampollas más grandes, y los datos de telemetría muestran un desinflado repentino de la goma".

"Aunque el ritmo de carrera del piloto de Yamaha era extremadamente bueno y ninguno de los neumáticos de los demás pilotos muestra signos de estrés o desgaste, es evidente que este tipo de episodios no deben ocurrir, por lo que llevaremos a cabo un análisis en profundidad de los tres neumáticos con ampollas, para averiguar qué pudo causarlas".

Hasta su pinchazo, Razgatlioglu estaba teniendo que defenderse duramente de la Ducati de Bautista con su ventaja de velocidad punta, pero había conseguido desarrollar una estrategia para mantener a raya a su rival.

"Como la Ducati es tan rápida en las rectas, tenía que salir de la última curva en cabeza o no podría adelantarle en la primera", explicó Razgatlioglu. "Mi plan era ser el primero en la recta y el primero en la curva uno, y estaba funcionando bien".

"Cuando he visto que tenía 0,4s de ventaja, he rodado más tranquilo y me he concentrado en hacer buenos tiempos. Creo que he pilotado muy bien, pero por desgracia, la carrera ha terminado antes de tiempo para nosotros".

La caída de Razgatlioglu significó una pérdida crucial de la oportunidad de recortar puntos a Bautista, cuyo colchón ha vuelto a ser de 74 puntos a falta de cuatro pruebas.

"Estoy disgustado, pero no con mi equipo ni conmigo mismo, sino con el neumático que nos ha dado problemas", dijo el campeón de 2021. "Pero no culpo a Pirelli porque ya suministraron neumáticos más duros para solucionar el problema. No quiero decir nada malo de Pirelli. Simplemente tuve mala suerte".

"No pienso en el campeonato, sólo quiero ganar carreras. Parece que el campeonato no será fácil, pero daré lo mejor de mí cada fin de semana para conseguirlo".

