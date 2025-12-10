Kalle Rovanpera deja los test de la Super Fórmula por enfermedad

Kalle Rovanpera se ha visto obligado a abandonar los test de postemporada de la Super Fórmula esta semana en Suzuka debido a una enfermedad, después de haber completado sólo una sesión.

El bicampeón del mundo de rallyes debutó en el certamen japonés el miércoles, en la primera jornada de los tres días de pruebas, completando 32 vueltas en la sesión matinal al volante del coche #8 de KCMG, antes de dar el paso a los monoplazas de forma oficial la próxima temporada.

Sin embargo, Rovanpera no rodó por la tarde debido a una enfermedad, después de haberse quejado de algunas molestias en los últimos compases de la sesión inaugural.

El jefe del equipo KCMG, Ryuji Doi, dijo a Motorsport.com después de la sesión vespertina que Rovanpera estaba descansando con el objetivo de volver a pilotar el jueves y el viernes. Sin embargo, el miércoles por la noche, Rovanpera reveló en Instagram que se quedaría fuera el resto de la semana por prescripción médica.

En las redes sociales, Rovanpera escribió: "Durante el parón del mediodía tuve síntomas de vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta al equilibrio y a la visión a través del oído interno".

"El médico me ha prohibido pilotar esta semana. Estoy muy decepcionado, ya que no hemos tenido la oportunidad de conducir más allá de la prueba aerodinámica de esta mañana. Mala suerte tener esto en nuestra primera salida a la pista. Ahora toca recuperarse y sólo puedo esperar a la próxima vez", añadió.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El mejor tiempo de Rovanpera por la mañana se ha quedado a 7.173s del establecido por Igor Fraga, de Nakajima Racing, ya que la atención se ha centrado más en la recopilación de datos que en cualquier intento serio de marcar un tiempo competitivo.

Fraga lideró la tabla de tiempos con un mejor tiempo de 1:37.158 para superar a su compañero de equipo Ren Sato por 0.160s. Kenta Yamashita mientras tanto fue el tercero más rápido con el # 7 de KCMG, sólo 0.024s más atrás, en lo que marcó su primera prueba de la Super Fórmula fuera de Kondo Racing.

KCMG aún no ha aclarado quién ocupará el asiento de Rovanpera el jueves y el viernes.

La próxima oportunidad de Rovanpera de pilotar el Dallara-Toyota de KCMG llegará en los test de pretemporada del próximo mes de febrero en Suzuka.

Antes, disputará el Campeonato Regional de Oceanía de Fórmula con Hitech, que apoya su proyecto deportivo en Japón a través de un acuerdo de ingeniería con KCMG.

El primer día del expiloto de Alpine en la Fórmula 1 Jack Doohan al volante de un coche de Super Fórmula terminó con un accidente en la curva Degner durante la sesión vespertina.

Los entrenamientos en Suzuka continuarán el jueves, día en el que Luke Browning, joven piloto de Williams, pilotará por primera vez el otro monoplaza del equipo Kondo Racing junto a Doohan.

Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING Foto: Masahide Kamio