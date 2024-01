El estreno de Bautista en los test del WorldSBK, lastrado por el dolor

El nuevo peso mínimo, la lesión... El invierno de Álvaro Bautista ha sido de todo menos fácil y acudió a los test de Jerez con el objetivo de recuperar la confianza para retomar el camino en la temporada 2023. El WorldSBK se reanudó con dos jornadas de entrenamientos en el trazado andaluz, y el vigente campeón terminó la primera jornada en décima posición a un segundo y medio del líder y compañero de equipo Nicolò Bulega.

"No ha sido el mejor día para mí", reveló el español al término de una complicada primera jornada de pruebas. La última vez que estuvo en pista fue en el Gran Premio de Malasia, cuando regresó a MotoGP como wildcard. A partir de ahí, su trabajo se ha centrado en recuperarse de su lesión de espalda. "Sufrí mucho durante el invierno. Después de la carrera de Sepang tenía mucho dolor por la lesión, estaba muy mal. No pude entrenar bien y trabajé duro con mi fisioterapeuta para recuperarme. No fue fácil, porque en noviembre y diciembre estuve casi siempre con dolor, no mejoraba".

Sin embargo, poco a poco la situación ha ido mejorando y ahora Bautista vuelve a subirse a la montura de su Panigale V4R, presentada el pasado lunes en el evento 'Campioni in Pista', la habitual presentación que Ducati realiza en Madonna di Campiglio: "En las últimas dos semanas he empezado a sentirme mejor y a trabajar más en mí mismo. Rodando por la mañana, mi fuerza en los brazos era muy buena, pero el problema era el cuello y la espalda. Sentía mucho dolor, estaba muy preocupado, pero afortunadamente, vuelta tras vuelta, la situación mejoró, así que me relajé y conseguí dar muchas vueltas, pero no con mi mejor rendimiento. Pensaba más en el dolor que en la moto".

Álvaro Bautista

Luego, Bautista entró en detalles, explicando en qué se habían centrado él y el equipo Aruba durante ese primer día de entrenamientos en el circuito de Jerez: "Hemos hecho el trabajo porque, después del test del año pasado, decidimos tener dos motos diferentes en términos de distribución de pesos. Hoy he podido comparar ambas motos y ha quedado muy claro qué dirección tomar para el futuro. Estoy contento con eso y con las sensaciones que tengo con la moto".

"No sé cuánto peso he añadido", dice el vigente campeón en referencia al lastre impuesto por el nuevo reglamento que obliga a modificar el peso mínimo. "Los ingenieros saben cuánto y dónde añadirlo. Yo no tengo esos detalles. Yo sólo digo si es mejor o peor. No sé. Hay que preguntar a Giulio Nava o a Marco Zambenedetti. Es mucho peor de pilotar porque, con más peso, tienes más inercia, así que es más difícil girar en las curvas y parar la moto. Es más físico y todas las áreas son peores".