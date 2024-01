Bulega manda en el arranque del test de Jerez de WSBK, con Bautista 10º

El debut de Nicolò Bulega en el Mundial de Superbikes comenzó con buen pie. Este miércoles se celebró en Jerez la primera jornada de entrenamientos invernales, y el piloto de Aruba pudo rodar rápido de inmediato con la Panigale V4R presentada el lunes en Madonna di Campiglio. El primer impacto fue sin duda positivo, porque el 'rookie' se acercó al récord de la pista firmando un 1:38.292, que fue el mejor tiempo del día.

Y mientras uno de los pilotos oficiales de Ducati en WSBK voló, otro tuvo dificultades, ya que Álvaro Bautista ocupó la undécima posición. El vigente campeón del mundo tiene que luchar esta temporada contra el reglamento además de contra sus rivales. El español fue décimo entre los pilotos de WSBK (11º contando el tiempo de Bradl, segundo, con la MotoGP), mientras centró el trabajo en el equilibrado de pesos para adaptar la moto al nuevo peso mínimo. El talaverano acabó a un segundo y medio de su nuevo compañero de equipo.

Bulega se puso al frente de la tabla de tiempos a falta de más de una hora para el final de la sesión, y nadie fue capaz de darle caza, ni siquiera Stefan Bradl. El alemán salió a pista para probar la Honda de MotoGP y se quedó a más de un segundo del líder del día. El italiano sacó casi 1.2 segundos a Alex Lowes, el segundo mejor con la Superbike.

Tres marcas diferentes acabaron en las tres primeras posiciones. El tercer mejor tiempo fue para Toprak Razgatlioglu, que demostró su velocidad desde las primeras vueltas de la mañana y estuvo en cabeza durante bastante tiempo. El turco se estrenó con el BMW junto a sus rivales y no desentonó, al contrario. Aventajó en poco más de un segundo a su compañero de equipo, Michael van der Mark, cuarto.

El primero de los pilotos de Yamaha fue, sorprendentemente, Remy Gardner. El australiano marcó el quinto mejor registro con la R1 del equipo GRT (el único en pista, Dominique Aegerter estaba de baja por un virus) y se ha situó por delante de Jonathan Rea. El norirlandés cerró la primera jornada de entrenamientos en España con el sexto mejor tiempo, a casi 1.4 segundos de la cabeza.

Uno de los pilotos más esperados de estos test invernales es sin duda Andrea Iannone, que salió a pista con la Ducati del equipo GoEleven. El piloto de Vasto completó su segunda salida a pista con el equipo, con un total de 67 vueltas en su haber, detrás de Rea y delante de Danilo Petrucci. Noveno fue el de Barni, mientras que entre ambos se situó Garrett Gerloff, a los mandos de la BMW del equipo Bonovo.

Bautista completó el Top 10 para las SBK, delante de Andrea Locatelli y Philipp Oettl, 12º. Scott Redding fue 13º tras un día difícil, igual que para Axel Bassani debutando como piloto oficial, 14º. Sam Lowes fue 15º con la Ducati del equipo Marc VDS, que debuta este año en WSBK. El inicio de 2024, además, no fue bueno para Honda, que vio cómo sus dos pilotos pasaron apuros. Iker Lecuona y Xavi Vierge acabaron 16º y 18º, con Tito Rabat entre medias.

Al término de la sesión, Bautista explicó que no había sido su mejor día, también dolorido por la lesión que sufrió antes de su wildcard en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, y que por eso empezó el día preocupado, aunque poco a poco fue encontrándose mejor.

"No ha sido el mejor día para mí", empezó diciendo el manchego. "He tenido muchos problemas durante el invierno. Me dolía mucho la lesión después de la carrera de Sepang, estaba muy mal. No pude entrenar bien y estuve trabajando duro con mi fisioterapeuta para recuperarme. En noviembre y diciembre estuve casi todos los días con dolor. Empecé a sentirme mejor en las dos últimas semanas y empecé a trabajar más en mí mismo. En la moto esta mañana, la fuerza en el brazo era muy buena, pero el problema estaba en el cuello y la espalda. Estaba muy preocupado pero, afortunadamente, vuelta tras vuelta, me sentía mejor, así que me relajé y pude dar muchas vueltas, pero no con mi mejor rendimiento. Pensaba más en el dolor que en la moto".

Por último, Bautista explicó que no era consciente del lastre que había introducido su equipo en la Panigale: "Después del test del año pasado, decidimos tener dos motos diferentes en cuanto al reparto de pesos. Hoy he podido comparar ambas y ha quedado muy claro qué dirección tomaremos en el futuro. Estoy contento por ello y por las sensaciones que tengo con la moto. No sé cuánto peso se ha añadido. Los ingenieros saben cuánto y dónde añadirlo. Yo no tengo ese tipo de detalles. Sólo les digo si es mejor o peor. Es mucho peor pilotar porque, con más peso, tienes más inercia, así que es más difícil girar en las curvas y parar la moto. Es más físico y todas las áreas son peores", finalizó.

Resultados del Día 1 del Test de Jerez de WSBK 2024

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing, Ducati) 1:38.292, 71 vueltas

2. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) 1:39.474, 31 vueltas

3. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) 1:39.521, 74 vueltas

4. Michael van der Mark (ROKiT BMW) 1:39.531, 72 vueltas

5. Remy Gardner (GRT, Yamaha) 1:39.679, 83 vueltas

6. Jonathan Rea (Pata Yamaha) 1:39.682, 72 vueltas

7. Andrea Iannone (GoEleven, Ducati) 1:39.664, 67 vueltas

8. Garrett Gerloff (Bonovo Action, BMW) 1:39.763, 73 vueltas

9. Danilo Petrucci (BARNI Spark, Team) 1:39.773, 66 vueltas

10. Álvaro Bautista (Aruba.it Racing, Ducati) 1:39.847, 68 vueltas