WSBK confirma todos sus cambios: horarios, combustibles y más

La temporada 2024 del Mundial de Superbikes viene cargada de novedades, no sólo desde el punto de vista de los pilotos, sino también en lo que respecta al campeonato.

La introducción del campeonato femenino dentro del certamen enriquece el fin de semana, pero para dar cabida también a las mujeres hay que hacer algunos ajustes. Por esa razón, la Comisión de las Superbikes ha publicado cambios que afectan a todas las categorías, unas modificaciones que van desde el horario hasta los aspectos más técnicos.

Será la categoría femenina la que abra pista el viernes, antes de que salgan a rodar los pilotos de Supersport300, mientras que la última en salir será Supersport. Esas tres categorías sólo tendrán una sesión de entrenamientos libres, mientras que la clasificación se adelanta al viernes. Nada cambia para Superbike, que seguirá disputando FP1 y FP2 el primer día del fin de semana.

El warm-up de las tres categorías se adelanta al sábado por la mañana, inmediatamente después de la FP3 de SBK, que se reducirá de los 30 minutos en 2023 a 20 minutos este año. Todas las primeras carreras del fin de semana tendrán lugar el sábado por la tarde. El domingo se abrirá con el warm-up de Superbikes (acortado a 10 minutos frente a los 15 del año pasado), seguido de un segundo warm-up para las demás categorías. La primera carrera del día será la Superpole Race, que se llevará a cabo antes de la segunda manga de todas las demás categorías. No habrá cambios en cuanto a los tiempos para la categoría reina.

El gran cambio del WSBK se refiere a las penalizaciones por asignación de motor. Según se lee en el comunicado: "En caso de violación de la asignación de motor (antes de la carrera), el piloto comenzará las dos carreras siguientes (Carrera 1 y 2, excluyendo la Superpole) desde la parte trasera de la parrilla y recibirá dos penalizaciones de long lap (antes tenían que salir desde el pitlane). Esa sanción parecía más justa en relación con las diferentes longitudes del pitlane.

Una cuestión importante es sin duda la de la sostenibilidad. Por ello, incluso en Superbike, se está prestando atención al consumo para que la categoría sea más respetuosa con el medio ambiente. Por lo que a partir de 2025, de hecho, será obligatorio utilizar un sistema de control del flujo de combustible y, para empezar a registrar datos y saber qué dirección tomar, todas las motos de la parrilla tendrán que estar equipadas con un medidor de flujo de combustible ya en 2024.

El combustible también es un tema que preocupa y, como ya ocurre en MotoGP, se confirma la introducción de combustible sostenible para las categorías de Superbike y Supersport. A partir de 2024, deberán tener un contenido mínimo de combustible sostenible del 40%, de acuerdo con las especificaciones de MotoGP (combustible E40).

No sólo hay novedades técnicas y logísticas, sino que también hay cambios en el campeonato: la Comisión SBK crea el "Campeonato por Equipos", por lo que se ha creado una licencia para los equipos de todas las categorías. La decisión de obtener esa licencia corresponde a cada equipo, que no está obligado a obtenerla para participar en el campeonato. En ausencia de licencia, el equipo no obtendrá ningún punto en ese sentido.

