Bulega rompe el crono en los test de Jerez; Bautista soporta el dolor

Debut de récord para Nicolò Bulega, que tras liderar la primera jornada del test en Jerez concluyó el segundo y último día como dominador absoluto con un tiempo de 1:37.809, que pulverizó la marca de Jonathan Rea de 2019 de 1:38.247. El piloto del Aruba Ducati hizo su registro con la SCQ, pero ya se mostró muy competitivo con la panigale V4R del equipo oficial.

El italiano sigue luchando contra el vigente campeón del mundo, Álvaro Bautista, que debe acostumbrarse con el nuevo reglamento del peso, además de soportar el dolor de su lesión. El talaverano sufre en la espalda y el cuello, por lo que no pudo pasar del 16º puesto en la clasificación, a más de un segundo y medio de su compañero.

Así fue el primer día de test del WSBK en Jerez: WSBK Bulega manda en el arranque del test de Jerez de WSBK, con Bautista 10º

"Hoy el objetivo era intentar no estar peor que ayer. Mi condición física no era la mejor, pero estaba mejor, no al 100%, pero el dolor no fue a más, pude pilotar más o menos, no a gusto, pero con un plan de trabajo probando configuraciones para coger datos y rodar", dijo. "Lo bueno es que no me siento peor, así que vamos mejorando, y espero seguir mejorando en Portimao".

El líder le sacó también medio segundo al anterior propietario del récord del circuito jerezano, quien continúa en su adaptación a la Yamaha. Jonathan Rea fue segundo, con 78 vueltas en su contador, y realizó una buena simulación de carrera, lo que le fue suficiente para acabar por delante de Scott Redding, puesto que un último apretón le permitió ser tercero.

Por su parte, Toprak Razgatlioglu, que cada vez está más cómodo con su BMW M 1000 RR, fue cuarto, a ocho décimas del mejor tiempo, mientras que un Andrea Iannone, muy mejorado tras su regreso a la competición se hizo con la quinta mejor marca de la jornada tras 61 giros, aunque con una caída y a nueve décimas de su compatriota.

Un día muy positivo para el fabricante germano colocó a sus tres pilotos entre los diez mejores, con Garrett Gerloff en la sexta plaza, por delante de Sam Lowes, pero será uno de los que se deberá tener en cuenta en la temporada 2024, puesto que se quedó por debajo de la barrera del segundo con respecto a Nicolò Bulega. Remy Gardner fue octavo, con Danilo Petrucci en la novena plaza y Andrea Locatelli cerrando los diez más rápidos.

Las últimas posiciones las ocuparon Philipp Oettel, autor de una vuelta muy rápida que le llevó al liderato por unos momentos, seguido por Michael van der Mark, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi, Xavi Vierge, Tito Rabat e Iker Lecuona, que cerró la tabla con su Honda.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!